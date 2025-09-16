Lagi Mengenai DYNA

DYNACHAIN (DYNA)

1 DYNA ke USD Harga Langsung:

$0.026929
$0.026929$0.026929
+0.13%1D
DYNACHAIN (DYNA) Carta Harga Langsung
DYNACHAIN (DYNA) Maklumat Harga (USD)

$ 0.026752
$ 0.026752$ 0.026752
$ 0.0275
$ 0.0275$ 0.0275
$ 0.026752
$ 0.026752$ 0.026752

$ 0.0275
$ 0.0275$ 0.0275

$ 3.6457212324107515
$ 3.6457212324107515$ 3.6457212324107515

$ 0.026005607336100172
$ 0.026005607336100172$ 0.026005607336100172

-0.55%

+0.13%

+2.50%

+2.50%

DYNACHAIN (DYNA) harga masa nyata ialah $ 0.026929. Sepanjang 24 jam yang lalu, DYNA didagangkan antara $ 0.026752 rendah dan $ 0.0275 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi DYNA sepanjang masa ialah $ 3.6457212324107515, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.026005607336100172.

Dari segi prestasi jangka pendek, DYNA telah berubah sebanyak -0.55% sejak sejam yang lalu, +0.13% dalam 24 jam dan +2.50% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

DYNACHAIN (DYNA) Maklumat Pasaran

No.2235

$ 887.81K
$ 887.81K$ 887.81K

$ 211.25K
$ 211.25K$ 211.25K

$ 13.46M
$ 13.46M$ 13.46M

32.97M
32.97M 32.97M

500,000,000
500,000,000 500,000,000

399,999,998
399,999,998 399,999,998

6.59%

2024-09-28 00:00:00

$ 0.5
$ 0.5$ 0.5

BSC

Had Pasaran semasa DYNACHAIN ialah $ 887.81K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 211.25K. Bekalan edaran DYNA ialah 32.97M, dengan jumlah bekalan sebanyak 399999998. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 13.46M.

DYNACHAIN (DYNA) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk DYNACHAIN hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00003496+0.13%
30 Hari$ -0.015063-35.88%
60 Hari$ -0.029874-52.60%
90 Hari$ -0.015203-36.09%
Perubahan Harga DYNACHAIN Hari Ini

Hari ini, DYNA mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.00003496 (+0.13%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariDYNACHAIN

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.015063 (-35.88%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari DYNACHAIN

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, DYNA mengalami perubahan sebanyak $ -0.029874 (-52.60%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari DYNACHAIN

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.015203 (-36.09%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga DYNACHAIN (DYNA)?

Semak DYNACHAINhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu DYNACHAIN (DYNA)

DynaChain is a Health-Fi platform that leverages blockchain technology to reward users for adopting healthier lifestyles, targeting individuals who are health-conscious and interested in the benefits of integrating wellness with digital finance.

DYNACHAIN tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus DYNACHAIN pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak DYNA ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang DYNACHAIN di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian DYNACHAIN anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

DYNACHAIN Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai DYNACHAIN (DYNA) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset DYNACHAIN (DYNA) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk DYNACHAIN.

Semak DYNACHAIN ramalan harga sekarang!

Tokenomik DYNACHAIN (DYNA)

Memahami tokenomik DYNACHAIN (DYNA) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token DYNA dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli DYNACHAIN (DYNA)

Mencari cara membeli DYNACHAIN? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah DYNACHAIN di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

DYNA kepada Mata Wang Tempatan

DYNACHAIN Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang DYNACHAIN, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web DYNACHAIN Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai DYNACHAIN

Berapakah nilai DYNACHAIN (DYNA) hari ini?
Harga langsung DYNA dalam USD ialah 0.026929 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa DYNA ke USD?
Harga semasa DYNA ke USD ialah $ 0.026929. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran DYNACHAIN?
Had pasaran untuk DYNA ialah $ 887.81K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran DYNA?
Bekalan edaran DYNA ialah 32.97M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) DYNA?
DYNA mencapai harga ATH sebanyak 3.6457212324107515 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa DYNA?
DYNA melihat harga ATL sebanyak 0.026005607336100172 USD.
Berapakah jumlah dagangan DYNA?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk DYNAialah $ 211.25K USD.
Adakah DYNA akan naik lebih tinggi tahun ini?
DYNA mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak DYNAramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

