Tokenomik DYNACHAIN (DYNA)

Lihat cerapan utama tentang DYNACHAIN (DYNA), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
USD

DYNACHAIN (DYNA) Maklumat

DynaChain is a Health-Fi platform that leverages blockchain technology to reward users for adopting healthier lifestyles, targeting individuals who are health-conscious and interested in the benefits of integrating wellness with digital finance.

Laman Web Rasmi:
https://dynachain.io/
Kertas putih:
https://docsend.com/view/htyn99859awizmea
Peneroka Blok:
https://bscscan.com/token/0x7EA42e53033B9c4BF975c1afcF17FF7EF25b04a4

DYNACHAIN (DYNA) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk DYNACHAIN (DYNA), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 887.39K
$ 887.39K$ 887.39K
Jumlah Bekalan:
$ 400.00M
$ 400.00M$ 400.00M
Bekalan Edaran:
$ 32.90M
$ 32.90M$ 32.90M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 13.48M
$ 13.48M$ 13.48M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 4.23
$ 4.23$ 4.23
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.026005607336100172
$ 0.026005607336100172$ 0.026005607336100172
Harga Semasa:
$ 0.026969
$ 0.026969$ 0.026969

Tokenomik DYNACHAIN (DYNA): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik DYNACHAIN (DYNA) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token DYNA yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token DYNA yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik DYNA, terokai DYNA harga langsung token!

Cara Membeli DYNA

Berminat untuk menambah DYNACHAIN (DYNA) pada portfolio anda? MEXC menyokong pelbagai kaedah untuk membeli DYNA, termasuk kad kredit, pindahan bank dan perdagangan antara pengguna. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC menjadikan pembelian kripto mudah dan selamat.

DYNACHAIN (DYNA) Sejarah Harga

Menganalisis sejarah harga DYNA membantu pengguna memahami pergerakan pasaran lepas, tahap sokongan/rintangan utama dan corak turun naik. Sama ada anda menjejaki paras tertinggi sepanjang masa atau mengenal pasti arah aliran, data sejarah adalah bahagian penting dalam ramalan harga dan analisis teknikal.

DYNA Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju DYNA? Halaman ramalan harga DYNA kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Mengapa Anda Perlu Memilih MEXC?

MEXC ialah salah satu bursa kripto terkemuka dunia, dipercayai oleh berjuta-juta pengguna di seluruh dunia. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC ialah cara termudah anda untuk kripto.

Lebih 4,000 pasangan dagangan merentasi pasaran Spot dan Niaga Hadapan
Penyenaraian token terpantas di kalangan CEX
Kecairan #1 merentas industri
Yuran terendah, disokong oleh perkhidmatan pelanggan 24/7
100%+ ketelusan rizab token untuk dana pengguna
Halangan kemasukan ultra rendah: beli kripto dengan hanya 1 USDT
