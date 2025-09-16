Lagi Mengenai DYP

$0.00577
-1.87%1D
Dypius (DYP) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 20:42:34 (UTC+8)

Dypius (DYP) Maklumat Harga (USD)

$ 0.00567
$ 0.00588
$ 0.00567
$ 0.00588
$ 0.107288583089982
$ 0.00409764855130774
+0.69%

-1.87%

+2.12%

+2.12%

Dypius (DYP) harga masa nyata ialah $ 0.00577. Sepanjang 24 jam yang lalu, DYP didagangkan antara $ 0.00567 rendah dan $ 0.00588 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi DYP sepanjang masa ialah $ 0.107288583089982, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00409764855130774.

Dari segi prestasi jangka pendek, DYP telah berubah sebanyak +0.69% sejak sejam yang lalu, -1.87% dalam 24 jam dan +2.12% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Dypius (DYP) Maklumat Pasaran

No.2154

$ 1.06M
$ 58.98K
$ 1.33M
184.38M
229,926,862
ETH

Had Pasaran semasa Dypius ialah $ 1.06M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 58.98K. Bekalan edaran DYP ialah 184.38M, dengan jumlah bekalan sebanyak 229926862. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.33M.

Dypius (DYP) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Dypius hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.00011-1.87%
30 Hari$ +0.0009+18.48%
60 Hari$ -0.0011-16.02%
90 Hari$ -0.00192-24.97%
Perubahan Harga Dypius Hari Ini

Hari ini, DYP mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.00011 (-1.87%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariDypius

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ +0.0009 (+18.48%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Dypius

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, DYP mengalami perubahan sebanyak $ -0.0011 (-16.02%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Dypius

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.00192 (-24.97%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Dypius (DYP)?

Semak Dypiushalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Dypius (DYP)

Dypius is a powerful, decentralized ecosystem with a focus on scalability, security, and global adoption through next-gen infrastructure. Dypius offers a variety of products and services that cater to both beginners and advanced users in the digital space, including yield farming, staking, DeFi tools, NFTs, and Metaverse gaming.

Dypius tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Dypius pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak DYP ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Dypius di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Dypius anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Dypius Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Dypius (DYP) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Dypius (DYP) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Dypius.

Semak Dypius ramalan harga sekarang!

Tokenomik Dypius (DYP)

Memahami tokenomik Dypius (DYP) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token DYP dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Dypius (DYP)

Mencari cara membeli Dypius? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Dypius di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

DYP kepada Mata Wang Tempatan

1 Dypius(DYP) ke VND
151.83755
1 Dypius(DYP) ke AUD
A$0.0085973
1 Dypius(DYP) ke GBP
0.0042121
1 Dypius(DYP) ke EUR
0.0048468
1 Dypius(DYP) ke USD
$0.00577
1 Dypius(DYP) ke MYR
RM0.024234
1 Dypius(DYP) ke TRY
0.2382433
1 Dypius(DYP) ke JPY
¥0.84819
1 Dypius(DYP) ke ARS
ARS$8.4603779
1 Dypius(DYP) ke RUB
0.477756
1 Dypius(DYP) ke INR
0.5081062
1 Dypius(DYP) ke IDR
Rp94.5901488
1 Dypius(DYP) ke KRW
7.9695817
1 Dypius(DYP) ke PHP
0.3284284
1 Dypius(DYP) ke EGP
￡E.0.2777101
1 Dypius(DYP) ke BRL
R$0.030581
1 Dypius(DYP) ke CAD
C$0.0079049
1 Dypius(DYP) ke BDT
0.702786
1 Dypius(DYP) ke NGN
8.6247652
1 Dypius(DYP) ke COP
$22.5390625
1 Dypius(DYP) ke ZAR
R.0.1001095
1 Dypius(DYP) ke UAH
0.2375509
1 Dypius(DYP) ke VES
Bs0.9232
1 Dypius(DYP) ke CLP
$5.47573
1 Dypius(DYP) ke PKR
Rs1.6377568
1 Dypius(DYP) ke KZT
3.1222624
1 Dypius(DYP) ke THB
฿0.1829667
1 Dypius(DYP) ke TWD
NT$0.1740809
1 Dypius(DYP) ke AED
د.إ0.0211759
1 Dypius(DYP) ke CHF
Fr0.0045583
1 Dypius(DYP) ke HKD
HK$0.0448906
1 Dypius(DYP) ke AMD
֏2.206448
1 Dypius(DYP) ke MAD
.د.م0.0517569
1 Dypius(DYP) ke MXN
$0.1057641
1 Dypius(DYP) ke SAR
ريال0.0216375
1 Dypius(DYP) ke PLN
0.020772
1 Dypius(DYP) ke RON
лв0.0246956
1 Dypius(DYP) ke SEK
kr0.0533725
1 Dypius(DYP) ke BGN
лв0.0095205
1 Dypius(DYP) ke HUF
Ft1.9055425
1 Dypius(DYP) ke CZK
0.1189197
1 Dypius(DYP) ke KWD
د.ك0.00175985
1 Dypius(DYP) ke ILS
0.0192718
1 Dypius(DYP) ke AOA
Kz5.2597589
1 Dypius(DYP) ke BHD
.د.ب0.00216952
1 Dypius(DYP) ke BMD
$0.00577
1 Dypius(DYP) ke DKK
kr0.0364664
1 Dypius(DYP) ke HNL
L0.1513471
1 Dypius(DYP) ke MUR
0.2610925
1 Dypius(DYP) ke NAD
$0.1002249
1 Dypius(DYP) ke NOK
kr0.056546
1 Dypius(DYP) ke NZD
$0.0096359
1 Dypius(DYP) ke PAB
B/.0.00577
1 Dypius(DYP) ke PGK
K0.0241186
1 Dypius(DYP) ke QAR
ر.ق0.0210028
1 Dypius(DYP) ke RSD
дин.0.5728456

Dypius Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Dypius, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Dypius Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Dypius

Berapakah nilai Dypius (DYP) hari ini?
Harga langsung DYP dalam USD ialah 0.00577 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa DYP ke USD?
Harga semasa DYP ke USD ialah $ 0.00577. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Dypius?
Had pasaran untuk DYP ialah $ 1.06M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran DYP?
Bekalan edaran DYP ialah 184.38M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) DYP?
DYP mencapai harga ATH sebanyak 0.107288583089982 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa DYP?
DYP melihat harga ATL sebanyak 0.00409764855130774 USD.
Berapakah jumlah dagangan DYP?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk DYPialah $ 58.98K USD.
Adakah DYP akan naik lebih tinggi tahun ini?
DYP mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak DYPramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 20:42:34 (UTC+8)

Dypius (DYP) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Berita Panas

Isnin MEXC: Revolusi Baru PumpFun dan Senarai Menarik di Bursa MEXC

September 16, 2025

Peluang Hasil Teratas Menggunakan Stablecoins pada 2025 (On-Chain + CeFi)

September 15, 2025

Sertai Pertandingan Perdagangan Salin MEXC dan kongsi kolam hadiah besar sebanyak 150,000 USDT

September 15, 2025
Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

