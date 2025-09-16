Lagi Mengenai EAI

Maklumat Harga EAI

Kertas putih EAI

Laman Web Rasmi EAI

Tokenomik EAI

Ramalan Harga EAI

Sejarah EAI

EAI Panduan Membeli

Penukar Mata Wang EAI-ke-Fiat

EAI Spot

Pra-pasaran

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

Eternal AI Logo

Eternal AIHargae(EAI)

1 EAI ke USD Harga Langsung:

$0.016733
$0.016733$0.016733
+4.94%1D
USD
Eternal AI (EAI) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 20:42:41 (UTC+8)

Eternal AI (EAI) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.015919
$ 0.015919$ 0.015919
24J Rendah
$ 0.017735
$ 0.017735$ 0.017735
24J Tinggi

$ 0.015919
$ 0.015919$ 0.015919

$ 0.017735
$ 0.017735$ 0.017735

$ 0.2903654277261663
$ 0.2903654277261663$ 0.2903654277261663

$ 0.006397257988923091
$ 0.006397257988923091$ 0.006397257988923091

-1.40%

+4.94%

-7.62%

-7.62%

Eternal AI (EAI) harga masa nyata ialah $ 0.016733. Sepanjang 24 jam yang lalu, EAI didagangkan antara $ 0.015919 rendah dan $ 0.017735 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi EAI sepanjang masa ialah $ 0.2903654277261663, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.006397257988923091.

Dari segi prestasi jangka pendek, EAI telah berubah sebanyak -1.40% sejak sejam yang lalu, +4.94% dalam 24 jam dan -7.62% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Eternal AI (EAI) Maklumat Pasaran

No.1587

$ 3.82M
$ 3.82M$ 3.82M

$ 15.59K
$ 15.59K$ 15.59K

$ 16.73M
$ 16.73M$ 16.73M

228.00M
228.00M 228.00M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

22.79%

ETH

Had Pasaran semasa Eternal AI ialah $ 3.82M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 15.59K. Bekalan edaran EAI ialah 228.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 16.73M.

Eternal AI (EAI) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Eternal AI hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0007877+4.94%
30 Hari$ -0.001829-9.86%
60 Hari$ -0.005829-25.84%
90 Hari$ -0.001268-7.05%
Perubahan Harga Eternal AI Hari Ini

Hari ini, EAI mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.0007877 (+4.94%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariEternal AI

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.001829 (-9.86%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Eternal AI

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, EAI mengalami perubahan sebanyak $ -0.005829 (-25.84%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Eternal AI

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.001268 (-7.05%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Eternal AI (EAI)?

Semak Eternal AIhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Eternal AI (EAI)

Eternal AI is the first Bitcoin L2 designed as an open infrastructure for decentralized AI that allows anyone to create, power and use AI models trustlessly on Bitcoin.

Eternal AI tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Eternal AI pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak EAI ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Eternal AI di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Eternal AI anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Eternal AI Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Eternal AI (EAI) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Eternal AI (EAI) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Eternal AI.

Semak Eternal AI ramalan harga sekarang!

Tokenomik Eternal AI (EAI)

Memahami tokenomik Eternal AI (EAI) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token EAI dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Eternal AI (EAI)

Mencari cara membeli Eternal AI? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Eternal AI di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

EAI kepada Mata Wang Tempatan

1 Eternal AI(EAI) ke VND
440.328895
1 Eternal AI(EAI) ke AUD
A$0.02493217
1 Eternal AI(EAI) ke GBP
0.01221509
1 Eternal AI(EAI) ke EUR
0.01405572
1 Eternal AI(EAI) ke USD
$0.016733
1 Eternal AI(EAI) ke MYR
RM0.0702786
1 Eternal AI(EAI) ke TRY
0.69090557
1 Eternal AI(EAI) ke JPY
¥2.459751
1 Eternal AI(EAI) ke ARS
ARS$24.53509591
1 Eternal AI(EAI) ke RUB
1.3854924
1 Eternal AI(EAI) ke INR
1.47350798
1 Eternal AI(EAI) ke IDR
Rp274.31143152
1 Eternal AI(EAI) ke KRW
23.11178693
1 Eternal AI(EAI) ke PHP
0.95244236
1 Eternal AI(EAI) ke EGP
￡E.0.80535929
1 Eternal AI(EAI) ke BRL
R$0.0886849
1 Eternal AI(EAI) ke CAD
C$0.02292421
1 Eternal AI(EAI) ke BDT
2.0380794
1 Eternal AI(EAI) ke NGN
25.01181908
1 Eternal AI(EAI) ke COP
$65.36328125
1 Eternal AI(EAI) ke ZAR
R.0.29031755
1 Eternal AI(EAI) ke UAH
0.68889761
1 Eternal AI(EAI) ke VES
Bs2.67728
1 Eternal AI(EAI) ke CLP
$15.879617
1 Eternal AI(EAI) ke PKR
Rs4.74949472
1 Eternal AI(EAI) ke KZT
9.05456096
1 Eternal AI(EAI) ke THB
฿0.53060343
1 Eternal AI(EAI) ke TWD
NT$0.50483461
1 Eternal AI(EAI) ke AED
د.إ0.06141011
1 Eternal AI(EAI) ke CHF
Fr0.01321907
1 Eternal AI(EAI) ke HKD
HK$0.13018274
1 Eternal AI(EAI) ke AMD
֏6.3986992
1 Eternal AI(EAI) ke MAD
.د.م0.15009501
1 Eternal AI(EAI) ke MXN
$0.30671589
1 Eternal AI(EAI) ke SAR
ريال0.06274875
1 Eternal AI(EAI) ke PLN
0.0602388
1 Eternal AI(EAI) ke RON
лв0.07161724
1 Eternal AI(EAI) ke SEK
kr0.15478025
1 Eternal AI(EAI) ke BGN
лв0.02760945
1 Eternal AI(EAI) ke HUF
Ft5.52607325
1 Eternal AI(EAI) ke CZK
0.34486713
1 Eternal AI(EAI) ke KWD
د.ك0.005103565
1 Eternal AI(EAI) ke ILS
0.05588822
1 Eternal AI(EAI) ke AOA
Kz15.25330081
1 Eternal AI(EAI) ke BHD
.د.ب0.006291608
1 Eternal AI(EAI) ke BMD
$0.016733
1 Eternal AI(EAI) ke DKK
kr0.10575256
1 Eternal AI(EAI) ke HNL
L0.43890659
1 Eternal AI(EAI) ke MUR
0.75716825
1 Eternal AI(EAI) ke NAD
$0.29065221
1 Eternal AI(EAI) ke NOK
kr0.1639834
1 Eternal AI(EAI) ke NZD
$0.02794411
1 Eternal AI(EAI) ke PAB
B/.0.016733
1 Eternal AI(EAI) ke PGK
K0.06994394
1 Eternal AI(EAI) ke QAR
ر.ق0.06090812
1 Eternal AI(EAI) ke RSD
дин.1.66125224

Eternal AI Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Eternal AI, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Eternal AI Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Eternal AI

Berapakah nilai Eternal AI (EAI) hari ini?
Harga langsung EAI dalam USD ialah 0.016733 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa EAI ke USD?
Harga semasa EAI ke USD ialah $ 0.016733. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Eternal AI?
Had pasaran untuk EAI ialah $ 3.82M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran EAI?
Bekalan edaran EAI ialah 228.00M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) EAI?
EAI mencapai harga ATH sebanyak 0.2903654277261663 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa EAI?
EAI melihat harga ATL sebanyak 0.006397257988923091 USD.
Berapakah jumlah dagangan EAI?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk EAIialah $ 15.59K USD.
Adakah EAI akan naik lebih tinggi tahun ini?
EAI mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak EAIramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 20:42:41 (UTC+8)

Eternal AI (EAI) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Berita Panas

Isnin MEXC: Revolusi Baru PumpFun dan Senarai Menarik di Bursa MEXC

September 16, 2025

Peluang Hasil Teratas Menggunakan Stablecoins pada 2025 (On-Chain + CeFi)

September 15, 2025

Sertai Pertandingan Perdagangan Salin MEXC dan kongsi kolam hadiah besar sebanyak 150,000 USDT

September 15, 2025
Lihat Lagi

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

Kalkulator EAI-ke-USD

Jumlah

EAI
EAI
USD
USD

1 EAI = 0.016733 USD

Berdagang EAI

EAIUSDT
$0.016733
$0.016733$0.016733
+4.94%

Sertai MEXC Hari Ini

-- Yuran Pembuat Spot, -- Yuran Pengambil Spot
-- Yuran Pembuat Niaga Hadapan, -- Yuran Pengambil Niaga Hadapan