375ai Harga Hari Ini

Harga langsung 375ai (EAT) hari ini ialah $ 0.05262, dengan 1.05% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa EAT kepada USD penukaran adalah $ 0.05262 setiap EAT.

375ai kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada --, dengan bekalan edaran sebanyak -- EAT. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, EAT didagangkan antara $ 0.04656 (rendah) dan $ 0.07512 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah --, manakala paras terendah sepanjang masa ialah --.

Dalam prestasi jangka pendek, EAT dipindahkan -0.80% dalam sejam terakhir dan +54.90% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 340.56K.

375ai (EAT) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran ---- -- Kelantangan (24J) $ 340.56K$ 340.56K $ 340.56K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 52.62M$ 52.62M $ 52.62M Bekalan Peredaran ---- -- Jumlah Bekalan 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Rantaian Blok Awam SOL

Had Pasaran semasa 375ai ialah --, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 340.56K. Bekalan edaran EAT ialah --, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 52.62M.