Beli KriptoPasaranSpotNiaga hadapan500XPerolehAcara
Harga 375ai langsung hari ini ialah 0.05262 USD.EAT modal pasaran ialah -- USD. Jejaki masa nyata EAT kepada USD kemas kini harga, carta langsung, topi pasaran, volum 24 jam dan banyak lagi dalam Malaysia!

Lagi Mengenai EAT

Maklumat Harga EAT

Apakah EAT

Laman Web Rasmi EAT

Tokenomik EAT

Ramalan Harga EAT

Sejarah EAT

EAT Panduan Membeli

Penukar Mata Wang EAT-ke-Fiat

EAT Spot

EAT Niaga Hadapan USDT-M

375ai Logo

375aiHargae(EAT)

1 EAT ke USD Harga Langsung:

$0.0526
$0.0526$0.0526
+1.05%1D
USD
375ai (EAT) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 00:11:06 (UTC+8)

375ai Harga Hari Ini

Harga langsung 375ai (EAT) hari ini ialah $ 0.05262, dengan 1.05% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa EAT kepada USD penukaran adalah $ 0.05262 setiap EAT.

375ai kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada --, dengan bekalan edaran sebanyak -- EAT. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, EAT didagangkan antara $ 0.04656 (rendah) dan $ 0.07512 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah --, manakala paras terendah sepanjang masa ialah --.

Dalam prestasi jangka pendek, EAT dipindahkan -0.80% dalam sejam terakhir dan +54.90% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 340.56K.

375ai (EAT) Maklumat Pasaran

--
----

$ 340.56K
$ 340.56K$ 340.56K

$ 52.62M
$ 52.62M$ 52.62M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

SOL

Had Pasaran semasa 375ai ialah --, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 340.56K. Bekalan edaran EAT ialah --, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 52.62M.

375ai Sejarah Harga USD

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.04656
$ 0.04656$ 0.04656
24J Rendah
$ 0.07512
$ 0.07512$ 0.07512
24J Tinggi

$ 0.04656
$ 0.04656$ 0.04656

$ 0.07512
$ 0.07512$ 0.07512

--
----

--
----

-0.80%

+1.05%

+54.90%

+54.90%

375ai (EAT) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk 375ai hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0005466+1.05%
30 Hari$ +0.04262+426.20%
60 Hari$ +0.04262+426.20%
90 Hari$ +0.04262+426.20%
Perubahan Harga 375ai Hari Ini

Hari ini, EAT mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.0005466 (+1.05%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 Hari375ai

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ +0.04262 (+426.20%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari 375ai

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, EAT mengalami perubahan sebanyak $ +0.04262 (+426.20%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari 375ai

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.04262 (+426.20%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga 375ai (EAT)?

Semak 375aihalaman Sejarah Harga sekarang.

Analisis AI untuk 375ai

Cerapan dipacu AI yang menganalisis 375ai pergerakan harga terkini, arah aliran volum dagangan dan penunjuk sentimen pasaran, menyampaikan kemas kini masa nyata untuk mengenal pasti peluang dagangan dan menyokong pembuatan keputusan termaklum.

Apakah faktor yang mempengaruhi harga 375ai?

Several key factors influence 375ai (EAT) token prices:

1. Market sentiment and overall crypto market trends
2. Trading volume and liquidity on exchanges
3. Project development progress and technological updates
4. Partnership announcements and ecosystem expansion
5. Token utility and adoption within the platform
6. Supply dynamics including staking rewards and token burns
7. Regulatory news affecting AI-related cryptocurrencies
8. Competition from similar AI blockchain projects
9. General investor risk appetite for altcoins
10. Technical analysis patterns and whale movements

Mengapa orang ingin tahu harga 375ai hari ini?

People want to know 375ai(EAT) price today for several key reasons: investment decisions, portfolio tracking, trading opportunities, market analysis, and FOMO. Real-time pricing helps traders identify entry/exit points, assess profitability, and manage risk effectively.

Ramalan Harga untuk 375ai

375ai (EAT) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun)
Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran EAT pada tahun 2030 ialah $ -- dengan kadar pertumbuhan 0.00%.
375ai (EAT) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun)

Pada tahun 2040, harga 375ai berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ --.

Penafian: Senario ini adalah ilustrasi dan pendidikan; mata wang kripto tidak menentu—menjalankan penyelidikan anda sendiri (DYOR) sebelum membuat keputusan.
Ingin tahu berapa harga 375ai yang akan dicapai pada 2025–2026? Lawati halaman Ramalan Harga kami untuk EAT ramalan harga bagi tahun 2025–2026 dengan mengklik 375ai Ramalan Harga.

Bagaimana untuk membeli & Melabur 375ai dalam Malaysia

Bersedia untuk bermula dengan 375ai? Membeli EAT adalah pantas dan mesra pemula di MEXC. Anda boleh mula berdagang serta-merta setelah anda membuat pembelian pertama anda. Untuk mengetahui lebih lanjut, lihat panduan penuh kami tentang cara membeli 375ai. Di bawah ialah gambaran keseluruhan 5 langkah pantas untuk membantu anda memulakan 375ai (EAT) perjalanan Membeli anda.

Langkah 1

Daftar untuk Akaun dan Lengkapkan KYC

Mula-mula, daftar untuk akaun dan lengkapkan KYC di MEXC. Anda boleh berbuat demikian di laman web rasmi MEXC atau Aplikasi MEXC menggunakan nombor telefon atau alamat e-mel anda.
Langkah 2

Tambahkan USDT, USDC atau USDE pada Dompet Anda

USDT, USDC dan USDE memudahkan dagangan di MEXC. Anda boleh membeli USDT, USDC dan USDE melalui pindahan wang melalui bank, dagangan OTC atau P2P.

Langkah 3

Pergi ke Halaman Dagangan Spot

Di laman web MEXC, klik pada Spot di bar atas dan cari token pilihan anda.
Langkah 4

Pilih Token Anda

Dengan lebihan -- token tersedia, anda boleh membeli Bitcoin, Ethereum dan token sohor kini dengan mudah.
Langkah 5

Lengkapkan Pembelian Anda

Masukkan jumlah token atau yang setara dalam mata wang tempatan anda. Klik Beli, dan 375ai akan dikreditkan serta-merta ke dompet anda.
Panduan Cara Membeli 375ai (EAT)

Apa yang boleh anda lakukan dengan 375ai

Memiliki 375ai membolehkan anda membuka lebih banyak pintu dari segi hanya membeli dan memegang. Anda boleh berdagang BTC di ratusan pasaran, memperoleh ganjaran pasif melalui produk pertaruhan dan simpanan fleksibel, atau memanfaatkan alat dagangan profesional untuk mengembangkan aset anda. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, pelabur berpengalaman, MEXC memudahkan untuk memaksimumkan potensi crypto anda. Di bawah ialah empat cara teratas anda boleh memanfaatkan sepenuhnya token Bitcoin anda

Berdagang dengan Yuran Amat Rendah di MEXC

Membeli 375ai (EAT) di MEXC bermakna lebih nilai untuk wang anda. Sebagai salah satu platform kripto dengan bayaran terendah di pasaran, MEXC membantu anda mengurangkan kos daripada perdagangan pertama anda.

Yuran dagangan Spot:
--
Pembuat
--
Pengambil
Yuran dagangan Niaga Hadapan:
--
Pembuat
--
Pengambil

Semak yuran dagangan kompetitif MEXC

Tambahan pula, anda boleh berdagang token spot terpilih tanpa sebarang bayaran melalui Pesta Tanpa Yuran MEXC.

Apakah itu 375ai (EAT)

375ai is developing a decentralized edge data intelligence network that utilizes AI and blockchain for real-time data processing and analysis. Their offerings include the 375edge AI node and the 375go mobile app, allowing users to contribute and validate data while earning rewards. The platform emphasizes privacy and security, aiming to deliver high-quality data for businesses and individuals.

375ai Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang 375ai, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Laman Web 375ai Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai 375ai

Berapakah nilai 1 375ai pada tahun 2030?
Jika 375ai berkembang pada kadar tahunan 5%, nilai anggarannya boleh mencecah sekitar $-- menjelang 2026, $-- menjelang 2030, $-- menjelang 2035, dan $-- menjelang 2040. Angka-angka ini menggambarkan senario pertumbuhan berganda yang stabil, namun harga masa hadapan yang sebenar akan bergantung pada tahap penerimaan pasaran, perkembangan peraturan, dan keadaan makroekonomi. Anda boleh melihat jadual unjuran penuh di bawah untuk butiran terperinci tahun demi tahun bagi harga 375ai berpotensi dan jangkaan ROI.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 00:11:06 (UTC+8)

375ai (EAT) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
11-08 07:05:00Kemas Kini Industri
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Kemas Kini Industri
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Kemas Kini Industri
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Kemas Kini Industri
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Kemas Kini Industri
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Kemas Kini Industri
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Berita Panas

Mengapa Ramai Orang Masih Kehilangan Wang Dalam Bull Run?

October 6, 2025

Kenaikan Rangkaian Lapisan 2 Bitcoin: Memahami Teknologi yang Mengubah Masa Depan Bitcoin di 2025

October 6, 2025

Altcoin pada 2025: Apabila TOTAL3 Mencapai Tahap Tinggi Baru tetapi Portfolio Anda Tidak Bergerak

October 5, 2025
Lihat Lagi

Terokai Lagi tentang 375ai

EAT USDT (Perdagangan Niaga Hadapan)

Pergi panjang atau pendek EAT dengan leveraj. Terokai EAT dagangan niaga hadapan USDT di MEXC dan memanfaatkan perubahan pasaran.

Perdagangan 375ai (EAT) Pasaran di MEXC

Terokai pasaran spot dan niaga hadapan, lihat harga 375ai langsung, volum dan dagangan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24J
Volum 24J
EAT/USDT
$0.0526
$0.0526$0.0526
+0.86%
0.00% (USDT)

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

