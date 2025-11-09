Echo Harga Hari Ini

Harga langsung Echo (ECHO) hari ini ialah $ 0.02781, dengan 0.07% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa ECHO kepada USD penukaran adalah $ 0.02781 setiap ECHO.

Echo kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada --, dengan bekalan edaran sebanyak -- ECHO. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, ECHO didagangkan antara $ 0.02663 (rendah) dan $ 0.02822 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah --, manakala paras terendah sepanjang masa ialah --.

Dalam prestasi jangka pendek, ECHO dipindahkan +0.10% dalam sejam terakhir dan -15.55% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 55.30K.

Echo (ECHO) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran ---- -- Kelantangan (24J) $ 55.30K$ 55.30K $ 55.30K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 27.81M$ 27.81M $ 27.81M Bekalan Peredaran ---- -- Jumlah Bekalan 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Rantaian Blok Awam APTOS

Had Pasaran semasa Echo ialah --, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 55.30K. Bekalan edaran ECHO ialah --, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 27.81M.