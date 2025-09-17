Apakah itu Edge (EDGE)

Definitive is an advanced trading platform for on-chain tokens, enabling cross-chain asset trading with a full suite of order types—including market, limit, stop-loss, and TWAP (Time-Weighted Average Price) orders. Powered by intelligent routing technology, Definitive aggregates liquidity across 100+ decentralized exchanges (DEXs) and pools to guarantee users the best prices and maximum returns. Founded by former Coinbase trading leads and backed by top-tier investors in the industry, Definitive offers exclusive platform benefits through its utility token, $EDGE, which unlocks premium features when staked.

Tokenomik Edge (EDGE)

Memahami tokenomik Edge (EDGE) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token EDGE dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Edge Berapakah nilai Edge (EDGE) hari ini? Harga langsung EDGE dalam USD ialah 0.41002 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa EDGE ke USD? $ 0.41002 . Lihat Harga semasa EDGE ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran Edge? Had pasaran untuk EDGE ialah $ 83.24M USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran EDGE? Bekalan edaran EDGE ialah 203.02M USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) EDGE? EDGE mencapai harga ATH sebanyak 0.9128667392523326 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa EDGE? EDGE melihat harga ATL sebanyak 0.027842638057250423 USD . Berapakah jumlah dagangan EDGE? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk EDGEialah $ 73.74K USD . Adakah EDGE akan naik lebih tinggi tahun ini? EDGE mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak EDGEramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

