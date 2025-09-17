Lagi Mengenai EDGEN

LayerEdge (EDGEN) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 01:21:50 (UTC+8)

LayerEdge (EDGEN) Maklumat Harga (USD)

LayerEdge (EDGEN) harga masa nyata ialah $ 0.007147. Sepanjang 24 jam yang lalu, EDGEN didagangkan antara $ 0.006703 rendah dan $ 0.00752 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi EDGEN sepanjang masa ialah $ 0.0252839382104077, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.005924351029197279.

Dari segi prestasi jangka pendek, EDGEN telah berubah sebanyak +0.74% sejak sejam yang lalu, +0.56% dalam 24 jam dan +0.86% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

LayerEdge (EDGEN) Maklumat Pasaran

No.2088

$ 1.26M
$ 1.26M$ 1.26M

$ 78.34K
$ 78.34K$ 78.34K

$ 7.15M
$ 7.15M$ 7.15M

176.00M
176.00M 176.00M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

17.60%

ETH

Had Pasaran semasa LayerEdge ialah $ 1.26M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 78.34K. Bekalan edaran EDGEN ialah 176.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 7.15M.

LayerEdge (EDGEN) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk LayerEdge hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00003993+0.56%
30 Hari$ -0.000663-8.49%
60 Hari$ -0.000074-1.03%
90 Hari$ -0.002503-25.94%
Perubahan Harga LayerEdge Hari Ini

Hari ini, EDGEN mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.00003993 (+0.56%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariLayerEdge

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.000663 (-8.49%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari LayerEdge

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, EDGEN mengalami perubahan sebanyak $ -0.000074 (-1.03%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari LayerEdge

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.002503 (-25.94%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga LayerEdge (EDGEN)?

Semak LayerEdgehalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu LayerEdge (EDGEN)

LayerEdge is building the world's first people-powered zk verification layer, edgenOS. With over 1 million users, we are democratizing blockchain verification while leveraging Bitcoin's unparalleled security foundation.

LayerEdge tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus LayerEdge pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak EDGEN ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang LayerEdge di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian LayerEdge anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

LayerEdge Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai LayerEdge (EDGEN) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset LayerEdge (EDGEN) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk LayerEdge.

Semak LayerEdge ramalan harga sekarang!

Tokenomik LayerEdge (EDGEN)

Memahami tokenomik LayerEdge (EDGEN) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token EDGEN dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli LayerEdge (EDGEN)

Mencari cara membeli LayerEdge? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah LayerEdge di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

EDGEN kepada Mata Wang Tempatan

LayerEdge Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang LayerEdge, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web LayerEdge Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai LayerEdge

Berapakah nilai LayerEdge (EDGEN) hari ini?
Harga langsung EDGEN dalam USD ialah 0.007147 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa EDGEN ke USD?
Harga semasa EDGEN ke USD ialah $ 0.007147. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran LayerEdge?
Had pasaran untuk EDGEN ialah $ 1.26M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran EDGEN?
Bekalan edaran EDGEN ialah 176.00M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) EDGEN?
EDGEN mencapai harga ATH sebanyak 0.0252839382104077 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa EDGEN?
EDGEN melihat harga ATL sebanyak 0.005924351029197279 USD.
Berapakah jumlah dagangan EDGEN?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk EDGENialah $ 78.34K USD.
Adakah EDGEN akan naik lebih tinggi tahun ini?
EDGEN mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak EDGENramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 01:21:50 (UTC+8)

LayerEdge (EDGEN) Kemas Kini Industri Penting

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

