Lagi Mengenai EDLC

Maklumat Harga EDLC

Laman Web Rasmi EDLC

Tokenomik EDLC

Ramalan Harga EDLC

Sejarah EDLC

EDLC Panduan Membeli

Penukar Mata Wang EDLC-ke-Fiat

EDLC Spot

Pra-pasaran

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

Edelcoin Logo

EdelcoinHargae(EDLC)

1 EDLC ke USD Harga Langsung:

$3.0319
$3.0319$3.0319
+0.68%1D
USD
Edelcoin (EDLC) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 20:43:01 (UTC+8)

Edelcoin (EDLC) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 3.0062
$ 3.0062$ 3.0062
24J Rendah
$ 3.049
$ 3.049$ 3.049
24J Tinggi

$ 3.0062
$ 3.0062$ 3.0062

$ 3.049
$ 3.049$ 3.049

$ 28.556052078705115
$ 28.556052078705115$ 28.556052078705115

$ 0.008241646516933852
$ 0.008241646516933852$ 0.008241646516933852

0.00%

+0.68%

-0.56%

-0.56%

Edelcoin (EDLC) harga masa nyata ialah $ 3.0319. Sepanjang 24 jam yang lalu, EDLC didagangkan antara $ 3.0062 rendah dan $ 3.049 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi EDLC sepanjang masa ialah $ 28.556052078705115, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.008241646516933852.

Dari segi prestasi jangka pendek, EDLC telah berubah sebanyak 0.00% sejak sejam yang lalu, +0.68% dalam 24 jam dan -0.56% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Edelcoin (EDLC) Maklumat Pasaran

No.4748

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 19.66K
$ 19.66K$ 19.66K

$ 16.73B
$ 16.73B$ 16.73B

0.00
0.00 0.00

5,516,931,200
5,516,931,200 5,516,931,200

5,516,931,200
5,516,931,200 5,516,931,200

0.00%

ETH

Had Pasaran semasa Edelcoin ialah $ 0.00, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 19.66K. Bekalan edaran EDLC ialah 0.00, dengan jumlah bekalan sebanyak 5516931200. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 16.73B.

Edelcoin (EDLC) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Edelcoin hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.020478+0.68%
30 Hari$ -0.0799-2.57%
60 Hari$ -0.0863-2.77%
90 Hari$ -0.6388-17.41%
Perubahan Harga Edelcoin Hari Ini

Hari ini, EDLC mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.020478 (+0.68%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariEdelcoin

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.0799 (-2.57%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Edelcoin

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, EDLC mengalami perubahan sebanyak $ -0.0863 (-2.77%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Edelcoin

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.6388 (-17.41%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Edelcoin (EDLC)?

Semak Edelcoinhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Edelcoin (EDLC)

Edelcoin, a stable payment token, backed by a basket of rare and industrial metals.

Edelcoin tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Edelcoin pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak EDLC ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Edelcoin di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Edelcoin anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Edelcoin Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Edelcoin (EDLC) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Edelcoin (EDLC) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Edelcoin.

Semak Edelcoin ramalan harga sekarang!

Tokenomik Edelcoin (EDLC)

Memahami tokenomik Edelcoin (EDLC) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token EDLC dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Edelcoin (EDLC)

Mencari cara membeli Edelcoin? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Edelcoin di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

EDLC kepada Mata Wang Tempatan

1 Edelcoin(EDLC) ke VND
79,784.4485
1 Edelcoin(EDLC) ke AUD
A$4.517531
1 Edelcoin(EDLC) ke GBP
2.213287
1 Edelcoin(EDLC) ke EUR
2.546796
1 Edelcoin(EDLC) ke USD
$3.0319
1 Edelcoin(EDLC) ke MYR
RM12.73398
1 Edelcoin(EDLC) ke TRY
125.187151
1 Edelcoin(EDLC) ke JPY
¥445.6893
1 Edelcoin(EDLC) ke ARS
ARS$4,445.584013
1 Edelcoin(EDLC) ke RUB
251.04132
1 Edelcoin(EDLC) ke INR
266.989114
1 Edelcoin(EDLC) ke IDR
Rp49,703.270736
1 Edelcoin(EDLC) ke KRW
4,187.690599
1 Edelcoin(EDLC) ke PHP
172.575748
1 Edelcoin(EDLC) ke EGP
￡E.145.925347
1 Edelcoin(EDLC) ke BRL
R$16.06907
1 Edelcoin(EDLC) ke CAD
C$4.153703
1 Edelcoin(EDLC) ke BDT
369.28542
1 Edelcoin(EDLC) ke NGN
4,531.962844
1 Edelcoin(EDLC) ke COP
$11,843.359375
1 Edelcoin(EDLC) ke ZAR
R.52.603465
1 Edelcoin(EDLC) ke UAH
124.823323
1 Edelcoin(EDLC) ke VES
Bs485.104
1 Edelcoin(EDLC) ke CLP
$2,877.2731
1 Edelcoin(EDLC) ke PKR
Rs860.574496
1 Edelcoin(EDLC) ke KZT
1,640.621728
1 Edelcoin(EDLC) ke THB
฿96.141549
1 Edelcoin(EDLC) ke TWD
NT$91.472423
1 Edelcoin(EDLC) ke AED
د.إ11.127073
1 Edelcoin(EDLC) ke CHF
Fr2.395201
1 Edelcoin(EDLC) ke HKD
HK$23.588182
1 Edelcoin(EDLC) ke AMD
֏1,159.39856
1 Edelcoin(EDLC) ke MAD
.د.م27.196143
1 Edelcoin(EDLC) ke MXN
$55.574727
1 Edelcoin(EDLC) ke SAR
ريال11.369625
1 Edelcoin(EDLC) ke PLN
10.91484
1 Edelcoin(EDLC) ke RON
лв12.976532
1 Edelcoin(EDLC) ke SEK
kr28.045075
1 Edelcoin(EDLC) ke BGN
лв5.002635
1 Edelcoin(EDLC) ke HUF
Ft1,001.284975
1 Edelcoin(EDLC) ke CZK
62.487459
1 Edelcoin(EDLC) ke KWD
د.ك0.9247295
1 Edelcoin(EDLC) ke ILS
10.126546
1 Edelcoin(EDLC) ke AOA
Kz2,763.789083
1 Edelcoin(EDLC) ke BHD
.د.ب1.1399944
1 Edelcoin(EDLC) ke BMD
$3.0319
1 Edelcoin(EDLC) ke DKK
kr19.161608
1 Edelcoin(EDLC) ke HNL
L79.526737
1 Edelcoin(EDLC) ke MUR
137.193475
1 Edelcoin(EDLC) ke NAD
$52.664103
1 Edelcoin(EDLC) ke NOK
kr29.71262
1 Edelcoin(EDLC) ke NZD
$5.063273
1 Edelcoin(EDLC) ke PAB
B/.3.0319
1 Edelcoin(EDLC) ke PGK
K12.673342
1 Edelcoin(EDLC) ke QAR
ر.ق11.036116
1 Edelcoin(EDLC) ke RSD
дин.301.007032

Edelcoin Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Edelcoin, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Laman Web Edelcoin Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Edelcoin

Berapakah nilai Edelcoin (EDLC) hari ini?
Harga langsung EDLC dalam USD ialah 3.0319 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa EDLC ke USD?
Harga semasa EDLC ke USD ialah $ 3.0319. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Edelcoin?
Had pasaran untuk EDLC ialah $ 0.00 USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran EDLC?
Bekalan edaran EDLC ialah 0.00 USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) EDLC?
EDLC mencapai harga ATH sebanyak 28.556052078705115 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa EDLC?
EDLC melihat harga ATL sebanyak 0.008241646516933852 USD.
Berapakah jumlah dagangan EDLC?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk EDLCialah $ 19.66K USD.
Adakah EDLC akan naik lebih tinggi tahun ini?
EDLC mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak EDLCramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 20:43:01 (UTC+8)

Edelcoin (EDLC) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Berita Panas

Isnin MEXC: Revolusi Baru PumpFun dan Senarai Menarik di Bursa MEXC

September 16, 2025

Peluang Hasil Teratas Menggunakan Stablecoins pada 2025 (On-Chain + CeFi)

September 15, 2025

Sertai Pertandingan Perdagangan Salin MEXC dan kongsi kolam hadiah besar sebanyak 150,000 USDT

September 15, 2025
Lihat Lagi

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

Kalkulator EDLC-ke-USD

Jumlah

EDLC
EDLC
USD
USD

1 EDLC = 3.0318 USD

Berdagang EDLC

EDLCUSDT
$3.0319
$3.0319$3.0319
+0.63%

Sertai MEXC Hari Ini

-- Yuran Pembuat Spot, -- Yuran Pengambil Spot
-- Yuran Pembuat Niaga Hadapan, -- Yuran Pengambil Niaga Hadapan