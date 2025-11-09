Edwin Harga Hari Ini

Harga langsung Edwin (EDWIN) hari ini ialah $ 0.000923, dengan 0.21% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa EDWIN kepada USD penukaran adalah $ 0.000923 setiap EDWIN.

Edwin kini berada pada kedudukan #2174 mengikut permodalan pasaran pada $ 923.00K, dengan bekalan edaran sebanyak 1.00B EDWIN. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, EDWIN didagangkan antara $ 0.000895 (rendah) dan $ 0.000933 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.01385086645919871, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.000137537924593378.

Dalam prestasi jangka pendek, EDWIN dipindahkan +0.43% dalam sejam terakhir dan -5.82% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 374.98K.

Edwin (EDWIN) Maklumat Pasaran

Kedudukan No.2174 Modal Pasaran $ 923.00K$ 923.00K $ 923.00K Kelantangan (24J) $ 374.98K$ 374.98K $ 374.98K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 923.00K$ 923.00K $ 923.00K Bekalan Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Jumlah Bekalan 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Rantaian Blok Awam SOL

Had Pasaran semasa Edwin ialah $ 923.00K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 374.98K. Bekalan edaran EDWIN ialah 1.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 923.00K.