Harga Edwin langsung hari ini ialah 0.000923 USD.EDWIN modal pasaran ialah 923,000 USD. Jejaki masa nyata EDWIN kepada USD kemas kini harga, carta langsung, topi pasaran, volum 24 jam dan banyak lagi dalam Malaysia!

Edwin Logo

EdwinHargae(EDWIN)

1 EDWIN ke USD Harga Langsung:

$0.000923
-0.21%1D
USD
Edwin (EDWIN) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-09 23:15:52 (UTC+8)

Edwin Harga Hari Ini

Harga langsung Edwin (EDWIN) hari ini ialah $ 0.000923, dengan 0.21% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa EDWIN kepada USD penukaran adalah $ 0.000923 setiap EDWIN.

Edwin kini berada pada kedudukan #2174 mengikut permodalan pasaran pada $ 923.00K, dengan bekalan edaran sebanyak 1.00B EDWIN. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, EDWIN didagangkan antara $ 0.000895 (rendah) dan $ 0.000933 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.01385086645919871, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.000137537924593378.

Dalam prestasi jangka pendek, EDWIN dipindahkan +0.43% dalam sejam terakhir dan -5.82% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 374.98K.

Edwin (EDWIN) Maklumat Pasaran

No.2174

$ 923.00K
$ 374.98K
$ 923.00K
1.00B
1,000,000,000
SOL

Had Pasaran semasa Edwin ialah $ 923.00K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 374.98K. Bekalan edaran EDWIN ialah 1.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 923.00K.

Edwin Sejarah Harga USD

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.000895
24J Rendah
$ 0.000933
24J Tinggi

$ 0.000895
$ 0.000933
$ 0.01385086645919871
$ 0.000137537924593378
+0.43%

-0.21%

-5.82%

-5.82%

Edwin (EDWIN) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Edwin hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.00000194-0.21%
30 Hari$ -0.002022-68.66%
60 Hari$ -0.002945-76.14%
90 Hari$ -0.00337-78.50%
Perubahan Harga Edwin Hari Ini

Hari ini, EDWIN mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.00000194 (-0.21%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariEdwin

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.002022 (-68.66%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Edwin

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, EDWIN mengalami perubahan sebanyak $ -0.002945 (-76.14%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Edwin

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.00337 (-78.50%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Edwin (EDWIN)?

Semak Edwinhalaman Sejarah Harga sekarang.

Analisis AI untuk Edwin

Cerapan dipacu AI yang menganalisis Edwin pergerakan harga terkini, arah aliran volum dagangan dan penunjuk sentimen pasaran, menyampaikan kemas kini masa nyata untuk mengenal pasti peluang dagangan dan menyokong pembuatan keputusan termaklum.

Apakah faktor yang mempengaruhi harga Edwin?

Edwin (EDWIN) cryptocurrency prices are influenced by several key factors:

Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor confidence directly impact EDWIN's value.

Supply & Demand: Token circulation, trading volume, and holder behavior affect price dynamics.

Utility & Adoption: Real-world use cases, partnerships, and platform integration drive demand.

Technical Development: Updates, roadmap progress, and technological improvements influence investor confidence.

Regulatory News: Government policies and crypto regulations can cause significant price volatility.

Market Liquidity: Exchange listings and trading pairs availability affect accessibility and price stability.

Community Engagement: Social media activity, community size, and developer involvement impact market perception.

Whale Activity: Large holder transactions can create substantial price movements due to relatively smaller market cap.

Mengapa orang ingin tahu harga Edwin hari ini?

People want to know Edwin (EDWIN) price today for several key reasons: making informed trading decisions, timing buy/sell orders, portfolio valuation, risk management, and market analysis. Real-time pricing helps traders capitalize on volatility, assess profit/loss positions, and determine optimal entry/exit points in this dynamic cryptocurrency market.

Ramalan Harga untuk Edwin

Edwin (EDWIN) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun)
Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran EDWIN pada tahun 2030 ialah $ -- dengan kadar pertumbuhan 0.00%.
Edwin (EDWIN) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun)

Pada tahun 2040, harga Edwin berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ --.

Ingin tahu berapa harga Edwin yang akan dicapai pada 2025–2026? Lawati halaman Ramalan Harga kami untuk EDWIN ramalan harga bagi tahun 2025–2026 dengan mengklik Edwin Ramalan Harga.

Perihal Edwin

EDWIN is a digital asset that operates on its own proprietary blockchain network. It is designed to facilitate peer-to-peer transactions with a focus on speed, security, and scalability. The EDWIN network employs a unique consensus mechanism, though specifics are not widely known. The asset is typically used for transactions within its ecosystem, serving as a medium of exchange for goods and services. EDWIN's issuance model is also not widely disclosed, but it is understood that the supply is controlled to maintain stability within the network. The asset's primary role is to provide a decentralized, digital alternative to traditional currencies, while leveraging blockchain technology to ensure transparency and security in transactions.

Bagaimana untuk membeli & Melabur Edwin dalam Malaysia

Bersedia untuk bermula dengan Edwin? Membeli EDWIN adalah pantas dan mesra pemula di MEXC. Anda boleh mula berdagang serta-merta setelah anda membuat pembelian pertama anda. Untuk mengetahui lebih lanjut, lihat panduan penuh kami tentang cara membeli Edwin. Di bawah ialah gambaran keseluruhan 5 langkah pantas untuk membantu anda memulakan Edwin (EDWIN) perjalanan Membeli anda.

Langkah 1

Daftar untuk Akaun dan Lengkapkan KYC

Mula-mula, daftar untuk akaun dan lengkapkan KYC di MEXC. Anda boleh berbuat demikian di laman web rasmi MEXC atau Aplikasi MEXC menggunakan nombor telefon atau alamat e-mel anda.
Langkah 2

Tambahkan USDT, USDC atau USDE pada Dompet Anda

USDT, USDC dan USDE memudahkan dagangan di MEXC. Anda boleh membeli USDT, USDC dan USDE melalui pindahan wang melalui bank, dagangan OTC atau P2P.

Langkah 3

Pergi ke Halaman Dagangan Spot

Di laman web MEXC, klik pada Spot di bar atas dan cari token pilihan anda.
Langkah 4

Pilih Token Anda

Dengan lebihan 1.00B token tersedia, anda boleh membeli Bitcoin, Ethereum dan token sohor kini dengan mudah.
Langkah 5

Lengkapkan Pembelian Anda

Masukkan jumlah token atau yang setara dalam mata wang tempatan anda. Klik Beli, dan Edwin akan dikreditkan serta-merta ke dompet anda.
Apakah itu Edwin (EDWIN)

Edwin connects your favorite AI assistants directly to DeFi protocols. By providing a secure bridge and handling blockchain operations invisibly, Edwin allows ChatGPT, Claude, and other AI interfaces to manage your investments, giving you access to tomorrow's trading interface.

Edwin Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Edwin, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Edwin Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Edwin

Berapakah nilai 1 Edwin pada tahun 2030?
Jika Edwin berkembang pada kadar tahunan 5%, nilai anggarannya boleh mencecah sekitar $-- menjelang 2026, $-- menjelang 2030, $-- menjelang 2035, dan $-- menjelang 2040. Angka-angka ini menggambarkan senario pertumbuhan berganda yang stabil, namun harga masa hadapan yang sebenar akan bergantung pada tahap penerimaan pasaran, perkembangan peraturan, dan keadaan makroekonomi. Anda boleh melihat jadual unjuran penuh di bawah untuk butiran terperinci tahun demi tahun bagi harga Edwin berpotensi dan jangkaan ROI.
