Apakah itu EDEXA BLOCKCHAIN (EDX)

edeXa is the first HYBRID business blockchain used by companies, organizations and authorities. Thanks to a robust, secure and energy-efficient Business Blockchain, edeXa offers companies and public authorities an ecosystem that can build trust through secure and traceable processes. Intending to make blockchain technology easy for companies and organizations, edeXa provides numerous services and interfaces (APIs) available to customers.

EDEXA BLOCKCHAIN tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus EDEXA BLOCKCHAIN pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.



Selain itu, anda boleh:-

- Semak EDX ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.

- Baca ulasan dan analitik tentang EDEXA BLOCKCHAIN di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian EDEXA BLOCKCHAIN anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

EDEXA BLOCKCHAIN Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai EDEXA BLOCKCHAIN (EDX) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset EDEXA BLOCKCHAIN (EDX) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk EDEXA BLOCKCHAIN.

Semak EDEXA BLOCKCHAIN ramalan harga sekarang!

Tokenomik EDEXA BLOCKCHAIN (EDX)

Memahami tokenomik EDEXA BLOCKCHAIN (EDX) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token EDX dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli EDEXA BLOCKCHAIN (EDX)

Mencari cara membeli EDEXA BLOCKCHAIN? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah EDEXA BLOCKCHAIN di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

EDX kepada Mata Wang Tempatan

Cuba Penukar

EDEXA BLOCKCHAIN Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang EDEXA BLOCKCHAIN, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai EDEXA BLOCKCHAIN Berapakah nilai EDEXA BLOCKCHAIN (EDX) hari ini? Harga langsung EDX dalam USD ialah 0.020018 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa EDX ke USD? $ 0.020018 . Lihat Harga semasa EDX ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran EDEXA BLOCKCHAIN? Had pasaran untuk EDX ialah $ 0.00 USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran EDX? Bekalan edaran EDX ialah 0.00 USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) EDX? EDX mencapai harga ATH sebanyak 0.09690912397995667 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa EDX? EDX melihat harga ATL sebanyak 0.003159490790773429 USD . Berapakah jumlah dagangan EDX? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk EDXialah $ 42.49K USD . Adakah EDX akan naik lebih tinggi tahun ini? EDX mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak EDXramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

EDEXA BLOCKCHAIN (EDX) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8) Jenis Maklumat 09-16 14:49:00 Kemas Kini Industri Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million 09-16 14:26:00 Kemas Kini Industri Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news 09-15 18:21:00 Kemas Kini Industri Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h 09-15 15:08:00 Kemas Kini Industri 24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million 09-15 12:13:00 Kemas Kini Industri Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season" 09-15 11:34:00 Kemas Kini Industri Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Berita Panas

Berdagang dengan Lebih Pintar: Bagaimana Pesanan Tanpa Yuran + Dibantu AI Mengubah Permainan

Isnin MEXC: Revolusi Baru PumpFun dan Senarai Menarik di Bursa MEXC