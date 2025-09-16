Lagi Mengenai EDX

Maklumat Harga EDX

Kertas putih EDX

Laman Web Rasmi EDX

Tokenomik EDX

Ramalan Harga EDX

Sejarah EDX

EDX Panduan Membeli

Penukar Mata Wang EDX-ke-Fiat

EDX Spot

Pra-pasaran

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

EDEXA BLOCKCHAIN Logo

EDEXA BLOCKCHAINHargae(EDX)

1 EDX ke USD Harga Langsung:

$0.020018
$0.020018$0.020018
-0.22%1D
USD
EDEXA BLOCKCHAIN (EDX) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 23:43:06 (UTC+8)

EDEXA BLOCKCHAIN (EDX) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.019825
$ 0.019825$ 0.019825
24J Rendah
$ 0.020124
$ 0.020124$ 0.020124
24J Tinggi

$ 0.019825
$ 0.019825$ 0.019825

$ 0.020124
$ 0.020124$ 0.020124

$ 0.09690912397995667
$ 0.09690912397995667$ 0.09690912397995667

$ 0.003159490790773429
$ 0.003159490790773429$ 0.003159490790773429

-0.06%

-0.22%

-6.54%

-6.54%

EDEXA BLOCKCHAIN (EDX) harga masa nyata ialah $ 0.020018. Sepanjang 24 jam yang lalu, EDX didagangkan antara $ 0.019825 rendah dan $ 0.020124 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi EDX sepanjang masa ialah $ 0.09690912397995667, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.003159490790773429.

Dari segi prestasi jangka pendek, EDX telah berubah sebanyak -0.06% sejak sejam yang lalu, -0.22% dalam 24 jam dan -6.54% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

EDEXA BLOCKCHAIN (EDX) Maklumat Pasaran

No.4553

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 42.49K
$ 42.49K$ 42.49K

$ 200.18M
$ 200.18M$ 200.18M

0.00
0.00 0.00

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

2,500,000,000
2,500,000,000 2,500,000,000

0.00%

MATIC

Had Pasaran semasa EDEXA BLOCKCHAIN ialah $ 0.00, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 42.49K. Bekalan edaran EDX ialah 0.00, dengan jumlah bekalan sebanyak 2500000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 200.18M.

EDEXA BLOCKCHAIN (EDX) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk EDEXA BLOCKCHAIN hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.00004414-0.22%
30 Hari$ -0.002561-11.35%
60 Hari$ -0.009759-32.78%
90 Hari$ -0.007157-26.34%
Perubahan Harga EDEXA BLOCKCHAIN Hari Ini

Hari ini, EDX mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.00004414 (-0.22%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariEDEXA BLOCKCHAIN

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.002561 (-11.35%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari EDEXA BLOCKCHAIN

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, EDX mengalami perubahan sebanyak $ -0.009759 (-32.78%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari EDEXA BLOCKCHAIN

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.007157 (-26.34%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga EDEXA BLOCKCHAIN (EDX)?

Semak EDEXA BLOCKCHAINhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu EDEXA BLOCKCHAIN (EDX)

edeXa is the first HYBRID business blockchain used by companies, organizations and authorities. Thanks to a robust, secure and energy-efficient Business Blockchain, edeXa offers companies and public authorities an ecosystem that can build trust through secure and traceable processes. Intending to make blockchain technology easy for companies and organizations, edeXa provides numerous services and interfaces (APIs) available to customers.

EDEXA BLOCKCHAIN tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus EDEXA BLOCKCHAIN pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak EDX ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang EDEXA BLOCKCHAIN di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian EDEXA BLOCKCHAIN anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

EDEXA BLOCKCHAIN Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai EDEXA BLOCKCHAIN (EDX) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset EDEXA BLOCKCHAIN (EDX) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk EDEXA BLOCKCHAIN.

Semak EDEXA BLOCKCHAIN ramalan harga sekarang!

Tokenomik EDEXA BLOCKCHAIN (EDX)

Memahami tokenomik EDEXA BLOCKCHAIN (EDX) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token EDX dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli EDEXA BLOCKCHAIN (EDX)

Mencari cara membeli EDEXA BLOCKCHAIN? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah EDEXA BLOCKCHAIN di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

EDX kepada Mata Wang Tempatan

1 EDEXA BLOCKCHAIN(EDX) ke VND
526.77367
1 EDEXA BLOCKCHAIN(EDX) ke AUD
A$0.02982682
1 EDEXA BLOCKCHAIN(EDX) ke GBP
0.01461314
1 EDEXA BLOCKCHAIN(EDX) ke EUR
0.01681512
1 EDEXA BLOCKCHAIN(EDX) ke USD
$0.020018
1 EDEXA BLOCKCHAIN(EDX) ke MYR
RM0.0840756
1 EDEXA BLOCKCHAIN(EDX) ke TRY
0.82634304
1 EDEXA BLOCKCHAIN(EDX) ke JPY
¥2.922628
1 EDEXA BLOCKCHAIN(EDX) ke ARS
ARS$29.26591564
1 EDEXA BLOCKCHAIN(EDX) ke RUB
1.66509724
1 EDEXA BLOCKCHAIN(EDX) ke INR
1.76198436
1 EDEXA BLOCKCHAIN(EDX) ke IDR
Rp328.16388192
1 EDEXA BLOCKCHAIN(EDX) ke KRW
27.64906178
1 EDEXA BLOCKCHAIN(EDX) ke PHP
1.13822348
1 EDEXA BLOCKCHAIN(EDX) ke EGP
￡E.0.96226526
1 EDEXA BLOCKCHAIN(EDX) ke BRL
R$0.1060954
1 EDEXA BLOCKCHAIN(EDX) ke CAD
C$0.02742466
1 EDEXA BLOCKCHAIN(EDX) ke BDT
2.4381924
1 EDEXA BLOCKCHAIN(EDX) ke NGN
29.92210568
1 EDEXA BLOCKCHAIN(EDX) ke COP
$77.8910389
1 EDEXA BLOCKCHAIN(EDX) ke ZAR
R.0.34791284
1 EDEXA BLOCKCHAIN(EDX) ke UAH
0.82414106
1 EDEXA BLOCKCHAIN(EDX) ke VES
Bs3.20288
1 EDEXA BLOCKCHAIN(EDX) ke CLP
$18.997082
1 EDEXA BLOCKCHAIN(EDX) ke PKR
Rs5.68190912
1 EDEXA BLOCKCHAIN(EDX) ke KZT
10.83214016
1 EDEXA BLOCKCHAIN(EDX) ke THB
฿0.63517114
1 EDEXA BLOCKCHAIN(EDX) ke TWD
NT$0.60314234
1 EDEXA BLOCKCHAIN(EDX) ke AED
د.إ0.07346606
1 EDEXA BLOCKCHAIN(EDX) ke CHF
Fr0.01561404
1 EDEXA BLOCKCHAIN(EDX) ke HKD
HK$0.15574004
1 EDEXA BLOCKCHAIN(EDX) ke AMD
֏7.6548832
1 EDEXA BLOCKCHAIN(EDX) ke MAD
.د.م0.17956146
1 EDEXA BLOCKCHAIN(EDX) ke MXN
$0.36672976
1 EDEXA BLOCKCHAIN(EDX) ke SAR
ريال0.0750675
1 EDEXA BLOCKCHAIN(EDX) ke PLN
0.07186462
1 EDEXA BLOCKCHAIN(EDX) ke RON
лв0.08547686
1 EDEXA BLOCKCHAIN(EDX) ke SEK
kr0.18496632
1 EDEXA BLOCKCHAIN(EDX) ke BGN
лв0.0330297
1 EDEXA BLOCKCHAIN(EDX) ke HUF
Ft6.59132686
1 EDEXA BLOCKCHAIN(EDX) ke CZK
0.41116972
1 EDEXA BLOCKCHAIN(EDX) ke KWD
د.ك0.00610549
1 EDEXA BLOCKCHAIN(EDX) ke ILS
0.06665994
1 EDEXA BLOCKCHAIN(EDX) ke AOA
Kz18.24780826
1 EDEXA BLOCKCHAIN(EDX) ke BHD
.د.ب0.007546786
1 EDEXA BLOCKCHAIN(EDX) ke BMD
$0.020018
1 EDEXA BLOCKCHAIN(EDX) ke DKK
kr0.1261134
1 EDEXA BLOCKCHAIN(EDX) ke HNL
L0.52507214
1 EDEXA BLOCKCHAIN(EDX) ke MUR
0.9058145
1 EDEXA BLOCKCHAIN(EDX) ke NAD
$0.34771266
1 EDEXA BLOCKCHAIN(EDX) ke NOK
kr0.19577604
1 EDEXA BLOCKCHAIN(EDX) ke NZD
$0.03343006
1 EDEXA BLOCKCHAIN(EDX) ke PAB
B/.0.020018
1 EDEXA BLOCKCHAIN(EDX) ke PGK
K0.08367524
1 EDEXA BLOCKCHAIN(EDX) ke QAR
ر.ق0.07286552
1 EDEXA BLOCKCHAIN(EDX) ke RSD
дин.1.98158182

EDEXA BLOCKCHAIN Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang EDEXA BLOCKCHAIN, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web EDEXA BLOCKCHAIN Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai EDEXA BLOCKCHAIN

Berapakah nilai EDEXA BLOCKCHAIN (EDX) hari ini?
Harga langsung EDX dalam USD ialah 0.020018 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa EDX ke USD?
Harga semasa EDX ke USD ialah $ 0.020018. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran EDEXA BLOCKCHAIN?
Had pasaran untuk EDX ialah $ 0.00 USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran EDX?
Bekalan edaran EDX ialah 0.00 USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) EDX?
EDX mencapai harga ATH sebanyak 0.09690912397995667 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa EDX?
EDX melihat harga ATL sebanyak 0.003159490790773429 USD.
Berapakah jumlah dagangan EDX?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk EDXialah $ 42.49K USD.
Adakah EDX akan naik lebih tinggi tahun ini?
EDX mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak EDXramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 23:43:06 (UTC+8)

EDEXA BLOCKCHAIN (EDX) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Berita Panas

Berdagang dengan Lebih Pintar: Bagaimana Pesanan Tanpa Yuran + Dibantu AI Mengubah Permainan

September 16, 2025

Isnin MEXC: Revolusi Baru PumpFun dan Senarai Menarik di Bursa MEXC

September 16, 2025

Peluang Hasil Teratas Menggunakan Stablecoins pada 2025 (On-Chain + CeFi)

September 15, 2025
Lihat Lagi

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

Kalkulator EDX-ke-USD

Jumlah

EDX
EDX
USD
USD

1 EDX = 0.020018 USD

Berdagang EDX

EDXUSDT
$0.020018
$0.020018$0.020018
-0.22%

Sertai MEXC Hari Ini

-- Yuran Pembuat Spot, -- Yuran Pengambil Spot
-- Yuran Pembuat Niaga Hadapan, -- Yuran Pengambil Niaga Hadapan