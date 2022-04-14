Tokenomik EDEXA BLOCKCHAIN (EDX)

Tokenomik EDEXA BLOCKCHAIN (EDX)

Lihat cerapan utama tentang EDEXA BLOCKCHAIN (EDX), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
EDEXA BLOCKCHAIN (EDX) Maklumat

edeXa is the first HYBRID business blockchain used by companies, organizations and authorities. Thanks to a robust, secure and energy-efficient Business Blockchain, edeXa offers companies and public authorities an ecosystem that can build trust through secure and traceable processes. Intending to make blockchain technology easy for companies and organizations, edeXa provides numerous services and interfaces (APIs) available to customers.

Laman Web Rasmi:
https://edexa.network/
Kertas putih:
https://edexa.network/documents/Whitepaper.pdf
Peneroka Blok:
https://polygonscan.com/address/0xC114678C6e4654d041B2006C90f08478b444c4E2

EDEXA BLOCKCHAIN (EDX) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk EDEXA BLOCKCHAIN (EDX), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 0.00
$ 0.00
Jumlah Bekalan:
$ 2.50B
$ 2.50B
Bekalan Edaran:
$ 0.00
$ 0.00
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 195.09M
$ 195.09M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.10582
$ 0.10582
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.003159490790773429
$ 0.003159490790773429
Harga Semasa:
$ 0.019509
$ 0.019509

Tokenomik EDEXA BLOCKCHAIN (EDX): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik EDEXA BLOCKCHAIN (EDX) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token EDX yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token EDX yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik EDX, terokai EDX harga langsung token!

Cara Membeli EDX

Berminat untuk menambah EDEXA BLOCKCHAIN (EDX) pada portfolio anda? MEXC menyokong pelbagai kaedah untuk membeli EDX, termasuk kad kredit, pindahan bank dan perdagangan antara pengguna. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC menjadikan pembelian kripto mudah dan selamat.

EDEXA BLOCKCHAIN (EDX) Sejarah Harga

Menganalisis sejarah harga EDX membantu pengguna memahami pergerakan pasaran lepas, tahap sokongan/rintangan utama dan corak turun naik. Sama ada anda menjejaki paras tertinggi sepanjang masa atau mengenal pasti arah aliran, data sejarah adalah bahagian penting dalam ramalan harga dan analisis teknikal.

EDX Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju EDX? Halaman ramalan harga EDX kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.