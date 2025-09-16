Lagi Mengenai EFC

1 EFC ke USD Harga Langsung:

$0.1558
+1.63%1D
Everton FC Fan Token (EFC) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 20:43:08 (UTC+8)

Everton FC Fan Token (EFC) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.1507
24J Rendah
$ 0.1565
24J Tinggi

$ 0.1507
$ 0.1565
$ 2.9767507538883224
$ 0
+0.45%

+1.63%

+0.51%

+0.51%

Everton FC Fan Token (EFC) harga masa nyata ialah $ 0.1558. Sepanjang 24 jam yang lalu, EFC didagangkan antara $ 0.1507 rendah dan $ 0.1565 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi EFC sepanjang masa ialah $ 2.9767507538883224, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, EFC telah berubah sebanyak +0.45% sejak sejam yang lalu, +1.63% dalam 24 jam dan +0.51% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Everton FC Fan Token (EFC) Maklumat Pasaran

No.2220

$ 926.87K
$ 54.30K
$ 1.56M
5.95M
10,000,000
10,000,000
59.49%

CHZ

Had Pasaran semasa Everton FC Fan Token ialah $ 926.87K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 54.30K. Bekalan edaran EFC ialah 5.95M, dengan jumlah bekalan sebanyak 10000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.56M.

Everton FC Fan Token (EFC) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Everton FC Fan Token hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.002499+1.63%
30 Hari$ -0.0104-6.26%
60 Hari$ +0.0062+4.14%
90 Hari$ -0.0061-3.77%
Perubahan Harga Everton FC Fan Token Hari Ini

Hari ini, EFC mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.002499 (+1.63%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariEverton FC Fan Token

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.0104 (-6.26%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Everton FC Fan Token

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, EFC mengalami perubahan sebanyak $ +0.0062 (+4.14%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Everton FC Fan Token

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.0061 (-3.77%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Everton FC Fan Token (EFC)?

Semak Everton FC Fan Tokenhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Everton FC Fan Token (EFC)

Fan Tokens are collectable digital passes that never expire. As well as being yours to keep forever the $EFC Fan Token also gives you enhanced access to Everton. Think of it as a piece of digital memorabilia that allows you to vote in polls, get access to VIP experiences or take part in the many in-app activities, competitions, quizzes and games.

Everton FC Fan Token tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Everton FC Fan Token pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak EFC ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Everton FC Fan Token di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Everton FC Fan Token anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Everton FC Fan Token Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Everton FC Fan Token (EFC) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Everton FC Fan Token (EFC) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Everton FC Fan Token.

Semak Everton FC Fan Token ramalan harga sekarang!

Tokenomik Everton FC Fan Token (EFC)

Memahami tokenomik Everton FC Fan Token (EFC) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token EFC dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Everton FC Fan Token (EFC)

Mencari cara membeli Everton FC Fan Token? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Everton FC Fan Token di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

EFC kepada Mata Wang Tempatan

1 Everton FC Fan Token(EFC) ke VND
4,099.877
1 Everton FC Fan Token(EFC) ke AUD
A$0.232142
1 Everton FC Fan Token(EFC) ke GBP
0.113734
1 Everton FC Fan Token(EFC) ke EUR
0.130872
1 Everton FC Fan Token(EFC) ke USD
$0.1558
1 Everton FC Fan Token(EFC) ke MYR
RM0.65436
1 Everton FC Fan Token(EFC) ke TRY
6.432982
1 Everton FC Fan Token(EFC) ke JPY
¥22.9026
1 Everton FC Fan Token(EFC) ke ARS
ARS$228.444866
1 Everton FC Fan Token(EFC) ke RUB
12.90024
1 Everton FC Fan Token(EFC) ke INR
13.719748
1 Everton FC Fan Token(EFC) ke IDR
Rp2,554.097952
1 Everton FC Fan Token(EFC) ke KRW
215.192518
1 Everton FC Fan Token(EFC) ke PHP
8.868136
1 Everton FC Fan Token(EFC) ke EGP
￡E.7.498654
1 Everton FC Fan Token(EFC) ke BRL
R$0.82574
1 Everton FC Fan Token(EFC) ke CAD
C$0.213446
1 Everton FC Fan Token(EFC) ke BDT
18.97644
1 Everton FC Fan Token(EFC) ke NGN
232.883608
1 Everton FC Fan Token(EFC) ke COP
$608.59375
1 Everton FC Fan Token(EFC) ke ZAR
R.2.70313
1 Everton FC Fan Token(EFC) ke UAH
6.414286
1 Everton FC Fan Token(EFC) ke VES
Bs24.928
1 Everton FC Fan Token(EFC) ke CLP
$147.8542
1 Everton FC Fan Token(EFC) ke PKR
Rs44.222272
1 Everton FC Fan Token(EFC) ke KZT
84.306496
1 Everton FC Fan Token(EFC) ke THB
฿4.940418
1 Everton FC Fan Token(EFC) ke TWD
NT$4.700486
1 Everton FC Fan Token(EFC) ke AED
د.إ0.571786
1 Everton FC Fan Token(EFC) ke CHF
Fr0.123082
1 Everton FC Fan Token(EFC) ke HKD
HK$1.212124
1 Everton FC Fan Token(EFC) ke AMD
֏59.57792
1 Everton FC Fan Token(EFC) ke MAD
.د.م1.397526
1 Everton FC Fan Token(EFC) ke MXN
$2.855814
1 Everton FC Fan Token(EFC) ke SAR
ريال0.58425
1 Everton FC Fan Token(EFC) ke PLN
0.56088
1 Everton FC Fan Token(EFC) ke RON
лв0.666824
1 Everton FC Fan Token(EFC) ke SEK
kr1.44115
1 Everton FC Fan Token(EFC) ke BGN
лв0.25707
1 Everton FC Fan Token(EFC) ke HUF
Ft51.45295
1 Everton FC Fan Token(EFC) ke CZK
3.211038
1 Everton FC Fan Token(EFC) ke KWD
د.ك0.047519
1 Everton FC Fan Token(EFC) ke ILS
0.520372
1 Everton FC Fan Token(EFC) ke AOA
Kz142.022606
1 Everton FC Fan Token(EFC) ke BHD
.د.ب0.0585808
1 Everton FC Fan Token(EFC) ke BMD
$0.1558
1 Everton FC Fan Token(EFC) ke DKK
kr0.984656
1 Everton FC Fan Token(EFC) ke HNL
L4.086634
1 Everton FC Fan Token(EFC) ke MUR
7.04995
1 Everton FC Fan Token(EFC) ke NAD
$2.706246
1 Everton FC Fan Token(EFC) ke NOK
kr1.52684
1 Everton FC Fan Token(EFC) ke NZD
$0.260186
1 Everton FC Fan Token(EFC) ke PAB
B/.0.1558
1 Everton FC Fan Token(EFC) ke PGK
K0.651244
1 Everton FC Fan Token(EFC) ke QAR
ر.ق0.567112
1 Everton FC Fan Token(EFC) ke RSD
дин.15.467824

Everton FC Fan Token Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Everton FC Fan Token, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Laman Web Everton FC Fan Token Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Everton FC Fan Token

Berapakah nilai Everton FC Fan Token (EFC) hari ini?
Harga langsung EFC dalam USD ialah 0.1558 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa EFC ke USD?
Harga semasa EFC ke USD ialah $ 0.1558. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Everton FC Fan Token?
Had pasaran untuk EFC ialah $ 926.87K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran EFC?
Bekalan edaran EFC ialah 5.95M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) EFC?
EFC mencapai harga ATH sebanyak 2.9767507538883224 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa EFC?
EFC melihat harga ATL sebanyak 0 USD.
Berapakah jumlah dagangan EFC?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk EFCialah $ 54.30K USD.
Adakah EFC akan naik lebih tinggi tahun ini?
EFC mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak EFCramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 20:43:08 (UTC+8)

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

