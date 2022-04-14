Tokenomik Everton FC Fan Token (EFC)

Tokenomik Everton FC Fan Token (EFC)

Lihat cerapan utama tentang Everton FC Fan Token (EFC), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Everton FC Fan Token (EFC) Maklumat

Fan Tokens are collectable digital passes that never expire. As well as being yours to keep forever the $EFC Fan Token also gives you enhanced access to Everton. Think of it as a piece of digital memorabilia that allows you to vote in polls, get access to VIP experiences or take part in the many in-app activities, competitions, quizzes and games.

Laman Web Rasmi:
https://www.socios.com/everton-fan-tokens/
Peneroka Blok:
https://chiliscan.com/token/0xabee61f8ff0eadd8d4ee87092792aaf2d9b2ca8e

Everton FC Fan Token (EFC) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Everton FC Fan Token (EFC), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 916.17K
Jumlah Bekalan:
$ 10.00M
Bekalan Edaran:
$ 5.95M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 1.54M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 4.62
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0
Harga Semasa:
$ 0.154
Tokenomik Everton FC Fan Token (EFC): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Everton FC Fan Token (EFC) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token EFC yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token EFC yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik EFC, terokai EFC harga langsung token!

Cara Membeli EFC

Berminat untuk menambah Everton FC Fan Token (EFC) pada portfolio anda? MEXC menyokong pelbagai kaedah untuk membeli EFC, termasuk kad kredit, pindahan bank dan perdagangan antara pengguna. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC menjadikan pembelian kripto mudah dan selamat.

Everton FC Fan Token (EFC) Sejarah Harga

Menganalisis sejarah harga EFC membantu pengguna memahami pergerakan pasaran lepas, tahap sokongan/rintangan utama dan corak turun naik. Sama ada anda menjejaki paras tertinggi sepanjang masa atau mengenal pasti arah aliran, data sejarah adalah bahagian penting dalam ramalan harga dan analisis teknikal.

EFC Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju EFC? Halaman ramalan harga EFC kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Penafian

