Effect AIHargae(EFFECT)

1 EFFECT ke USD Harga Langsung:

$0.006142
$0.006142$0.006142
-0.29%1D
USD
Effect AI (EFFECT) Carta Harga Langsung
Effect AI (EFFECT) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.006142
$ 0.006142$ 0.006142
24J Rendah
$ 0.006184
$ 0.006184$ 0.006184
24J Tinggi

$ 0.006142
$ 0.006142$ 0.006142

$ 0.006184
$ 0.006184$ 0.006184

$ 0.1142674141320987
$ 0.1142674141320987$ 0.1142674141320987

$ 0.005641672870291553
$ 0.005641672870291553$ 0.005641672870291553

0.00%

-0.29%

+6.02%

+6.02%

Effect AI (EFFECT) harga masa nyata ialah $ 0.006142. Sepanjang 24 jam yang lalu, EFFECT didagangkan antara $ 0.006142 rendah dan $ 0.006184 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi EFFECT sepanjang masa ialah $ 0.1142674141320987, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.005641672870291553.

Dari segi prestasi jangka pendek, EFFECT telah berubah sebanyak 0.00% sejak sejam yang lalu, -0.29% dalam 24 jam dan +6.02% dalam 7 hari yang lalu.

Effect AI (EFFECT) Maklumat Pasaran

No.5156

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 7.75K
$ 7.75K$ 7.75K

$ 3.19M
$ 3.19M$ 3.19M

0.00
0.00 0.00

520,000,000
520,000,000 520,000,000

SOL

Had Pasaran semasa Effect AI ialah $ 0.00, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 7.75K. Bekalan edaran EFFECT ialah 0.00, dengan jumlah bekalan sebanyak 520000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 3.19M.

Effect AI (EFFECT) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Effect AI hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.00001786-0.29%
30 Hari$ -0.000101-1.62%
60 Hari$ +0.000089+1.47%
90 Hari$ +0.000219+3.69%
Perubahan Harga Effect AI Hari Ini

Hari ini, EFFECT mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.00001786 (-0.29%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariEffect AI

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.000101 (-1.62%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Effect AI

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, EFFECT mengalami perubahan sebanyak $ +0.000089 (+1.47%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Effect AI

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.000219 (+3.69%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Effect AI (EFFECT)?

Semak Effect AIhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Effect AI (EFFECT)

Effect AI is Supercharging AI Agents With Decentralized Human Intelligence.

Effect AI tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Effect AI pelaburan anda dengan berkesan.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak EFFECT ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Effect AI di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Effect AI anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Effect AI Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Effect AI (EFFECT) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Effect AI (EFFECT) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Effect AI.

Semak Effect AI ramalan harga sekarang!

Tokenomik Effect AI (EFFECT)

Memahami tokenomik Effect AI (EFFECT) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token EFFECT dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Effect AI (EFFECT)

Mencari cara membeli Effect AI? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Effect AI di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

EFFECT kepada Mata Wang Tempatan

1 Effect AI(EFFECT) ke VND
161.62673
1 Effect AI(EFFECT) ke AUD
A$0.00915158
1 Effect AI(EFFECT) ke GBP
0.00448366
1 Effect AI(EFFECT) ke EUR
0.00515928
1 Effect AI(EFFECT) ke USD
$0.006142
1 Effect AI(EFFECT) ke MYR
RM0.0257964
1 Effect AI(EFFECT) ke TRY
0.25360318
1 Effect AI(EFFECT) ke JPY
¥0.902874
1 Effect AI(EFFECT) ke ARS
ARS$9.00583034
1 Effect AI(EFFECT) ke RUB
0.5085576
1 Effect AI(EFFECT) ke INR
0.54086452
1 Effect AI(EFFECT) ke IDR
Rp100.68850848
1 Effect AI(EFFECT) ke KRW
8.48339182
1 Effect AI(EFFECT) ke PHP
0.34960264
1 Effect AI(EFFECT) ke EGP
￡E.0.29561446
1 Effect AI(EFFECT) ke BRL
R$0.0325526
1 Effect AI(EFFECT) ke CAD
C$0.00841454
1 Effect AI(EFFECT) ke BDT
0.7480956
1 Effect AI(EFFECT) ke NGN
9.18081592
1 Effect AI(EFFECT) ke COP
$23.9921875
1 Effect AI(EFFECT) ke ZAR
R.0.1065637
1 Effect AI(EFFECT) ke UAH
0.25286614
1 Effect AI(EFFECT) ke VES
Bs0.98272
1 Effect AI(EFFECT) ke CLP
$5.828758
1 Effect AI(EFFECT) ke PKR
Rs1.74334528
1 Effect AI(EFFECT) ke KZT
3.32355904
1 Effect AI(EFFECT) ke THB
฿0.19476282
1 Effect AI(EFFECT) ke TWD
NT$0.18530414
1 Effect AI(EFFECT) ke AED
د.إ0.02254114
1 Effect AI(EFFECT) ke CHF
Fr0.00485218
1 Effect AI(EFFECT) ke HKD
HK$0.04778476
1 Effect AI(EFFECT) ke AMD
֏2.3487008
1 Effect AI(EFFECT) ke MAD
.د.م0.05509374
1 Effect AI(EFFECT) ke MXN
$0.11258286
1 Effect AI(EFFECT) ke SAR
ريال0.0230325
1 Effect AI(EFFECT) ke PLN
0.0221112
1 Effect AI(EFFECT) ke RON
лв0.02628776
1 Effect AI(EFFECT) ke SEK
kr0.0568135
1 Effect AI(EFFECT) ke BGN
лв0.0101343
1 Effect AI(EFFECT) ke HUF
Ft2.0283955
1 Effect AI(EFFECT) ke CZK
0.12658662
1 Effect AI(EFFECT) ke KWD
د.ك0.00187331
1 Effect AI(EFFECT) ke ILS
0.02051428
1 Effect AI(EFFECT) ke AOA
Kz5.59886294
1 Effect AI(EFFECT) ke BHD
.د.ب0.002309392
1 Effect AI(EFFECT) ke BMD
$0.006142
1 Effect AI(EFFECT) ke DKK
kr0.03881744
1 Effect AI(EFFECT) ke HNL
L0.16110466
1 Effect AI(EFFECT) ke MUR
0.2779255
1 Effect AI(EFFECT) ke NAD
$0.10668654
1 Effect AI(EFFECT) ke NOK
kr0.0601916
1 Effect AI(EFFECT) ke NZD
$0.01025714
1 Effect AI(EFFECT) ke PAB
B/.0.006142
1 Effect AI(EFFECT) ke PGK
K0.02567356
1 Effect AI(EFFECT) ke QAR
ر.ق0.02235688
1 Effect AI(EFFECT) ke RSD
дин.0.60977776

Effect AI Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Effect AI, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Effect AI Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Effect AI

Berapakah nilai Effect AI (EFFECT) hari ini?
Harga langsung EFFECT dalam USD ialah 0.006142 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa EFFECT ke USD?
Harga semasa EFFECT ke USD ialah $ 0.006142. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Effect AI?
Had pasaran untuk EFFECT ialah $ 0.00 USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran EFFECT?
Bekalan edaran EFFECT ialah 0.00 USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) EFFECT?
EFFECT mencapai harga ATH sebanyak 0.1142674141320987 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa EFFECT?
EFFECT melihat harga ATL sebanyak 0.005641672870291553 USD.
Berapakah jumlah dagangan EFFECT?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk EFFECTialah $ 7.75K USD.
Adakah EFFECT akan naik lebih tinggi tahun ini?
EFFECT mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak EFFECTramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
