EtherFloki Harga Hari Ini

Harga langsung EtherFloki (EFLOKI) hari ini ialah $ 0.0000003404, dengan 0.23% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa EFLOKI kepada USD penukaran adalah $ 0.0000003404 setiap EFLOKI.

EtherFloki kini berada pada kedudukan #4535 mengikut permodalan pasaran pada $ 0.00, dengan bekalan edaran sebanyak 0.00 EFLOKI. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, EFLOKI didagangkan antara $ 0.0000003403 (rendah) dan $ 0.0000003418 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.000016875718926705, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.000000340655111632.

Dalam prestasi jangka pendek, EFLOKI dipindahkan -0.24% dalam sejam terakhir dan -28.60% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 54.01K.

EtherFloki (EFLOKI) Maklumat Pasaran

Kedudukan No.4535 Modal Pasaran $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Kelantangan (24J) $ 54.01K$ 54.01K $ 54.01K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 340.40K$ 340.40K $ 340.40K Bekalan Peredaran 0.00 0.00 0.00 Bekalan Maks 1,000,000,000,000 1,000,000,000,000 1,000,000,000,000 Jumlah Bekalan 500,000,000,000 500,000,000,000 500,000,000,000 Kadar Peredaran 0.00% Rantaian Blok Awam ETH

Had Pasaran semasa EtherFloki ialah $ 0.00, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 54.01K. Bekalan edaran EFLOKI ialah 0.00, dengan jumlah bekalan sebanyak 500000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 340.40K.