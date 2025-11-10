Tokenomik EtherFloki (EFLOKI)

Tokenomik EtherFloki (EFLOKI)

Lihat cerapan utama tentang EtherFloki (EFLOKI), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 15:59:48 (UTC+8)
USD

EtherFloki (EFLOKI) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk EtherFloki (EFLOKI), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Jumlah Bekalan:
$ 500.00B
$ 500.00B$ 500.00B
Bekalan Edaran:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 341.10K
$ 341.10K$ 341.10K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.00001377
$ 0.00001377$ 0.00001377
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.000000340334481313
$ 0.000000340334481313$ 0.000000340334481313
Harga Semasa:
$ 0.0000003411
$ 0.0000003411$ 0.0000003411

EtherFloki (EFLOKI) Maklumat

Join the Bored Dog Club’s epic raid! EFLOKI is the fiercest Floki memecoin, with 50% supply BURNED and a wild Viking community ready to conquer the crypto moon! HODL tight, meme hard, and let’s pillage the charts!

Laman Web Rasmi:
https://www.etherfloki.io/
Kertas putih:
https://whitepaper.etherfloki.io/tokenomics
Peneroka Blok:
https://etherscan.io/token/0xcf07d861eb77a0e4c0fd68d7d95ca929a4d56a2e

Tokenomik EtherFloki (EFLOKI): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik EtherFloki (EFLOKI) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token EFLOKI yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token EFLOKI yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik EFLOKI, terokai EFLOKI harga langsung token!

Cara Membeli EFLOKI

Berminat untuk menambah EtherFloki (EFLOKI) pada portfolio anda? MEXC menyokong pelbagai kaedah untuk membeli EFLOKI, termasuk kad kredit, pindahan bank dan perdagangan antara pengguna. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC menjadikan pembelian kripto mudah dan selamat.

EtherFloki (EFLOKI) Sejarah Harga

Menganalisis sejarah harga EFLOKI membantu pengguna memahami pergerakan pasaran lepas, tahap sokongan/rintangan utama dan corak turun naik. Sama ada anda menjejaki paras tertinggi sepanjang masa atau mengenal pasti arah aliran, data sejarah adalah bahagian penting dalam ramalan harga dan analisis teknikal.

EFLOKI Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju EFLOKI? Halaman ramalan harga EFLOKI kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Mengapa Anda Perlu Memilih MEXC?

MEXC ialah salah satu bursa kripto terkemuka dunia, dipercayai oleh berjuta-juta pengguna di seluruh dunia. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC ialah cara termudah anda untuk kripto.

Lebih 4,000 pasangan dagangan merentasi pasaran Spot dan Niaga Hadapan
Penyenaraian token terpantas di kalangan CEX
Kecairan #1 merentas industri
Yuran terendah, disokong oleh perkhidmatan pelanggan 24/7
100%+ ketelusan rizab token untuk dana pengguna
Halangan kemasukan ultra rendah: beli kripto dengan hanya 1 USDT
mc_how_why_title
Beli kripto dengan hanya 1 USDT: Cara termudah anda untuk kripto!

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.

Sila baca dan fahami Perjanjian Pengguna dan Dasar Privasi