Lagi Mengenai EGL1

Maklumat Harga EGL1

Kertas putih EGL1

Laman Web Rasmi EGL1

Tokenomik EGL1

Ramalan Harga EGL1

Sejarah EGL1

EGL1 Panduan Membeli

Penukar Mata Wang EGL1-ke-Fiat

EGL1 Spot

Pra-pasaran

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

EGL1 Logo

EGL1Hargae(EGL1)

1 EGL1 ke USD Harga Langsung:

$0.03931
$0.03931$0.03931
-3.39%1D
USD
EGL1 (EGL1) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 23:43:13 (UTC+8)

EGL1 (EGL1) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.03866
$ 0.03866$ 0.03866
24J Rendah
$ 0.04153
$ 0.04153$ 0.04153
24J Tinggi

$ 0.03866
$ 0.03866$ 0.03866

$ 0.04153
$ 0.04153$ 0.04153

$ 0.1246879852680781
$ 0.1246879852680781$ 0.1246879852680781

$ 0.000009441497640997
$ 0.000009441497640997$ 0.000009441497640997

-0.94%

-3.39%

+18.65%

+18.65%

EGL1 (EGL1) harga masa nyata ialah $ 0.03931. Sepanjang 24 jam yang lalu, EGL1 didagangkan antara $ 0.03866 rendah dan $ 0.04153 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi EGL1 sepanjang masa ialah $ 0.1246879852680781, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.000009441497640997.

Dari segi prestasi jangka pendek, EGL1 telah berubah sebanyak -0.94% sejak sejam yang lalu, -3.39% dalam 24 jam dan +18.65% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

EGL1 (EGL1) Maklumat Pasaran

No.660

$ 39.31M
$ 39.31M$ 39.31M

$ 54.33K
$ 54.33K$ 54.33K

$ 39.31M
$ 39.31M$ 39.31M

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

100.00%

BSC

Had Pasaran semasa EGL1 ialah $ 39.31M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 54.33K. Bekalan edaran EGL1 ialah 1.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 39.31M.

EGL1 (EGL1) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk EGL1 hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0013794-3.39%
30 Hari$ -0.04081-50.94%
60 Hari$ -0.05044-56.21%
90 Hari$ -0.02901-42.47%
Perubahan Harga EGL1 Hari Ini

Hari ini, EGL1 mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.0013794 (-3.39%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariEGL1

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.04081 (-50.94%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari EGL1

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, EGL1 mengalami perubahan sebanyak $ -0.05044 (-56.21%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari EGL1

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.02901 (-42.47%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga EGL1 (EGL1)?

Semak EGL1halaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu EGL1 (EGL1)

EGL1 tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus EGL1 pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak EGL1 ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang EGL1 di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian EGL1 anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

EGL1 Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai EGL1 (EGL1) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset EGL1 (EGL1) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk EGL1.

Semak EGL1 ramalan harga sekarang!

Tokenomik EGL1 (EGL1)

Memahami tokenomik EGL1 (EGL1) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token EGL1 dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli EGL1 (EGL1)

Mencari cara membeli EGL1? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah EGL1 di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

EGL1 kepada Mata Wang Tempatan

1 EGL1(EGL1) ke VND
1,034.44265
1 EGL1(EGL1) ke AUD
A$0.0585719
1 EGL1(EGL1) ke GBP
0.0286963
1 EGL1(EGL1) ke EUR
0.0330204
1 EGL1(EGL1) ke USD
$0.03931
1 EGL1(EGL1) ke MYR
RM0.165102
1 EGL1(EGL1) ke TRY
1.6227168
1 EGL1(EGL1) ke JPY
¥5.73926
1 EGL1(EGL1) ke ARS
ARS$57.4704338
1 EGL1(EGL1) ke RUB
3.2698058
1 EGL1(EGL1) ke INR
3.4600662
1 EGL1(EGL1) ke IDR
Rp644.4261264
1 EGL1(EGL1) ke KRW
54.2953651
1 EGL1(EGL1) ke PHP
2.2351666
1 EGL1(EGL1) ke EGP
￡E.1.8896317
1 EGL1(EGL1) ke BRL
R$0.208343
1 EGL1(EGL1) ke CAD
C$0.0538547
1 EGL1(EGL1) ke BDT
4.787958
1 EGL1(EGL1) ke NGN
58.7590156
1 EGL1(EGL1) ke COP
$152.9571755
1 EGL1(EGL1) ke ZAR
R.0.6832078
1 EGL1(EGL1) ke UAH
1.6183927
1 EGL1(EGL1) ke VES
Bs6.2896
1 EGL1(EGL1) ke CLP
$37.30519
1 EGL1(EGL1) ke PKR
Rs11.1577504
1 EGL1(EGL1) ke KZT
21.2714272
1 EGL1(EGL1) ke THB
฿1.2473063
1 EGL1(EGL1) ke TWD
NT$1.1844103
1 EGL1(EGL1) ke AED
د.إ0.1442677
1 EGL1(EGL1) ke CHF
Fr0.0306618
1 EGL1(EGL1) ke HKD
HK$0.3058318
1 EGL1(EGL1) ke AMD
֏15.032144
1 EGL1(EGL1) ke MAD
.د.م0.3526107
1 EGL1(EGL1) ke MXN
$0.7201592
1 EGL1(EGL1) ke SAR
ريال0.1474125
1 EGL1(EGL1) ke PLN
0.1411229
1 EGL1(EGL1) ke RON
лв0.1678537
1 EGL1(EGL1) ke SEK
kr0.3632244
1 EGL1(EGL1) ke BGN
лв0.0648615
1 EGL1(EGL1) ke HUF
Ft12.9436037
1 EGL1(EGL1) ke CZK
0.8074274
1 EGL1(EGL1) ke KWD
د.ك0.01198955
1 EGL1(EGL1) ke ILS
0.1309023
1 EGL1(EGL1) ke AOA
Kz35.8338167
1 EGL1(EGL1) ke BHD
.د.ب0.01481987
1 EGL1(EGL1) ke BMD
$0.03931
1 EGL1(EGL1) ke DKK
kr0.247653
1 EGL1(EGL1) ke HNL
L1.0311013
1 EGL1(EGL1) ke MUR
1.7787775
1 EGL1(EGL1) ke NAD
$0.6828147
1 EGL1(EGL1) ke NOK
kr0.3844518
1 EGL1(EGL1) ke NZD
$0.0656477
1 EGL1(EGL1) ke PAB
B/.0.03931
1 EGL1(EGL1) ke PGK
K0.1643158
1 EGL1(EGL1) ke QAR
ر.ق0.1430884
1 EGL1(EGL1) ke RSD
дин.3.8912969

EGL1 Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang EGL1, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web EGL1 Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai EGL1

Berapakah nilai EGL1 (EGL1) hari ini?
Harga langsung EGL1 dalam USD ialah 0.03931 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa EGL1 ke USD?
Harga semasa EGL1 ke USD ialah $ 0.03931. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran EGL1?
Had pasaran untuk EGL1 ialah $ 39.31M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran EGL1?
Bekalan edaran EGL1 ialah 1.00B USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) EGL1?
EGL1 mencapai harga ATH sebanyak 0.1246879852680781 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa EGL1?
EGL1 melihat harga ATL sebanyak 0.000009441497640997 USD.
Berapakah jumlah dagangan EGL1?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk EGL1ialah $ 54.33K USD.
Adakah EGL1 akan naik lebih tinggi tahun ini?
EGL1 mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak EGL1ramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 23:43:13 (UTC+8)

EGL1 (EGL1) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Berita Panas

Berdagang dengan Lebih Pintar: Bagaimana Pesanan Tanpa Yuran + Dibantu AI Mengubah Permainan

September 16, 2025

Isnin MEXC: Revolusi Baru PumpFun dan Senarai Menarik di Bursa MEXC

September 16, 2025

Peluang Hasil Teratas Menggunakan Stablecoins pada 2025 (On-Chain + CeFi)

September 15, 2025
Lihat Lagi

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

Kalkulator EGL1-ke-USD

Jumlah

EGL1
EGL1
USD
USD

1 EGL1 = 0.0393 USD

Berdagang EGL1

EGL1USD1
$0.03945
$0.03945$0.03945
-3.56%
EGL1USDT
$0.03931
$0.03931$0.03931
-3.51%

Sertai MEXC Hari Ini

-- Yuran Pembuat Spot, -- Yuran Pengambil Spot
-- Yuran Pembuat Niaga Hadapan, -- Yuran Pengambil Niaga Hadapan