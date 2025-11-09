Egg Smash Harga Hari Ini

Harga langsung Egg Smash (EGSM) hari ini ialah $ 0.00000059, dengan 27.16% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa EGSM kepada USD penukaran adalah $ 0.00000059 setiap EGSM.

Egg Smash kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada --, dengan bekalan edaran sebanyak -- EGSM. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, EGSM didagangkan antara $ 0.00000045 (rendah) dan $ 0.00000083 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah --, manakala paras terendah sepanjang masa ialah --.

Dalam prestasi jangka pendek, EGSM dipindahkan 0.00% dalam sejam terakhir dan -60.41% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 2.26K.

Egg Smash (EGSM) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran ---- -- Kelantangan (24J) $ 2.26K$ 2.26K $ 2.26K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 5.90K$ 5.90K $ 5.90K Bekalan Peredaran ---- -- Jumlah Bekalan 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Rantaian Blok Awam BSC

Had Pasaran semasa Egg Smash ialah --, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 2.26K. Bekalan edaran EGSM ialah --, dengan jumlah bekalan sebanyak 10000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 5.90K.