Harga Egg Smash langsung hari ini ialah 0.00000059 USD.EGSM modal pasaran ialah -- USD. Jejaki masa nyata EGSM kepada USD kemas kini harga, carta langsung, topi pasaran, volum 24 jam dan banyak lagi dalam Malaysia!

Lagi Mengenai EGSM

Maklumat Harga EGSM

Apakah EGSM

Kertas putih EGSM

Laman Web Rasmi EGSM

Tokenomik EGSM

Ramalan Harga EGSM

Sejarah EGSM

EGSM Panduan Membeli

Penukar Mata Wang EGSM-ke-Fiat

Egg Smash Logo

Egg SmashHargae(EGSM)

1 EGSM ke USD Harga Langsung:

$0.00000059
-27.16%1D
USD
Egg Smash (EGSM) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-09 23:42:07 (UTC+8)

Egg Smash Harga Hari Ini

Harga langsung Egg Smash (EGSM) hari ini ialah $ 0.00000059, dengan 27.16% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa EGSM kepada USD penukaran adalah $ 0.00000059 setiap EGSM.

Egg Smash kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada --, dengan bekalan edaran sebanyak -- EGSM. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, EGSM didagangkan antara $ 0.00000045 (rendah) dan $ 0.00000083 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah --, manakala paras terendah sepanjang masa ialah --.

Dalam prestasi jangka pendek, EGSM dipindahkan 0.00% dalam sejam terakhir dan -60.41% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 2.26K.

Egg Smash (EGSM) Maklumat Pasaran

$ 2.26K
$ 5.90K
--
10,000,000,000
BSC

Had Pasaran semasa Egg Smash ialah --, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 2.26K. Bekalan edaran EGSM ialah --, dengan jumlah bekalan sebanyak 10000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 5.90K.

Egg Smash Sejarah Harga USD

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.00000045
24J Rendah
$ 0.00000083
24J Tinggi

$ 0.00000045
$ 0.00000083
--
--
0.00%

-27.16%

-60.41%

-60.41%

Egg Smash (EGSM) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Egg Smash hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.00000022-27.16%
30 Hari$ -0.00000154-72.31%
60 Hari$ -0.00000145-71.08%
90 Hari$ -0.00099941-99.95%
Perubahan Harga Egg Smash Hari Ini

Hari ini, EGSM mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.00000022 (-27.16%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariEgg Smash

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.00000154 (-72.31%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Egg Smash

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, EGSM mengalami perubahan sebanyak $ -0.00000145 (-71.08%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Egg Smash

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.00099941 (-99.95%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Egg Smash (EGSM)?

Semak Egg Smashhalaman Sejarah Harga sekarang.

Analisis AI untuk Egg Smash

Cerapan dipacu AI yang menganalisis Egg Smash pergerakan harga terkini, arah aliran volum dagangan dan penunjuk sentimen pasaran, menyampaikan kemas kini masa nyata untuk mengenal pasti peluang dagangan dan menyokong pembuatan keputusan termaklum.

Apakah faktor yang mempengaruhi harga Egg Smash?

Several key factors influence Egg Smash (EGSM) token prices:

1. Market sentiment and overall crypto market trends
2. Trading volume and liquidity on exchanges
3. Community engagement and social media buzz
4. Game adoption and user base growth
5. Token utility within the Egg Smash ecosystem
6. Partnership announcements and developments
7. Supply and demand dynamics
8. Whale movements and large transactions
9. Regulatory news affecting gaming tokens
10. Technical updates and roadmap progress

Mengapa orang ingin tahu harga Egg Smash hari ini?

People want to know Egg Smash (EGSM) price today for several key reasons: trading decisions, portfolio tracking, market timing, profit/loss calculations, and investment planning. Real-time pricing helps traders execute buy/sell orders effectively and monitor their holdings' value.

Ramalan Harga untuk Egg Smash

Egg Smash (EGSM) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun)
Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran EGSM pada tahun 2030 ialah $ -- dengan kadar pertumbuhan 0.00%.
Egg Smash (EGSM) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun)

Pada tahun 2040, harga Egg Smash berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ --.

Ingin tahu berapa harga Egg Smash yang akan dicapai pada 2025–2026? Lawati halaman Ramalan Harga kami untuk EGSM ramalan harga bagi tahun 2025–2026 dengan mengklik Egg Smash Ramalan Harga.

Perihal Egg Smash

EGSM is a digital asset that operates on the Ethereum blockchain. As an ERC-20 token, it is designed to facilitate transactions within a specific ecosystem, providing a means of exchange between users. The token's primary role is to enable seamless transactions, fostering a more efficient and decentralized network. Its issuance and supply model follow the standard protocols of the Ethereum blockchain, ensuring transparency and security. The EGSM token is typically used within its native platform, contributing to the overall functionality and utility of the system. It is part of the broader trend towards decentralized finance and the use of blockchain technology to create more efficient and inclusive financial systems.

Bagaimana untuk membeli & Melabur Egg Smash dalam Malaysia

Bersedia untuk bermula dengan Egg Smash? Membeli EGSM adalah pantas dan mesra pemula di MEXC. Anda boleh mula berdagang serta-merta setelah anda membuat pembelian pertama anda. Untuk mengetahui lebih lanjut, lihat panduan penuh kami tentang cara membeli Egg Smash. Di bawah ialah gambaran keseluruhan 5 langkah pantas untuk membantu anda memulakan Egg Smash (EGSM) perjalanan Membeli anda.

Langkah 1

Daftar untuk Akaun dan Lengkapkan KYC

Mula-mula, daftar untuk akaun dan lengkapkan KYC di MEXC. Anda boleh berbuat demikian di laman web rasmi MEXC atau Aplikasi MEXC menggunakan nombor telefon atau alamat e-mel anda.
Langkah 2

Tambahkan USDT, USDC atau USDE pada Dompet Anda

USDT, USDC dan USDE memudahkan dagangan di MEXC. Anda boleh membeli USDT, USDC dan USDE melalui pindahan wang melalui bank, dagangan OTC atau P2P.

Langkah 3

Pergi ke Halaman Dagangan Spot

Di laman web MEXC, klik pada Spot di bar atas dan cari token pilihan anda.
Langkah 4

Pilih Token Anda

Dengan lebihan -- token tersedia, anda boleh membeli Bitcoin, Ethereum dan token sohor kini dengan mudah.
Langkah 5

Lengkapkan Pembelian Anda

Masukkan jumlah token atau yang setara dalam mata wang tempatan anda. Klik Beli, dan Egg Smash akan dikreditkan serta-merta ke dompet anda.
Panduan Cara Membeli Egg Smash (EGSM)

Apa yang boleh anda lakukan dengan Egg Smash

Memiliki Egg Smash membolehkan anda membuka lebih banyak pintu dari segi hanya membeli dan memegang. Anda boleh berdagang BTC di ratusan pasaran, memperoleh ganjaran pasif melalui produk pertaruhan dan simpanan fleksibel, atau memanfaatkan alat dagangan profesional untuk mengembangkan aset anda. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, pelabur berpengalaman, MEXC memudahkan untuk memaksimumkan potensi crypto anda. Di bawah ialah empat cara teratas anda boleh memanfaatkan sepenuhnya token Bitcoin anda

Berdagang dengan Yuran Amat Rendah di MEXC

Membeli Egg Smash (EGSM) di MEXC bermakna lebih nilai untuk wang anda. Sebagai salah satu platform kripto dengan bayaran terendah di pasaran, MEXC membantu anda mengurangkan kos daripada perdagangan pertama anda.

Yuran dagangan Spot:
Semak yuran dagangan kompetitif MEXC

Tambahan pula, anda boleh berdagang token spot terpilih tanpa sebarang bayaran melalui Pesta Tanpa Yuran MEXC.

Apakah itu Egg Smash (EGSM)

EGG is an interactive mini-game built on Telegram, offering users a fun and rewarding experience with blockchain integration.

Egg Smash Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Egg Smash, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Egg Smash Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Egg Smash

Berapakah nilai 1 Egg Smash pada tahun 2030?
Jika Egg Smash berkembang pada kadar tahunan 5%, nilai anggarannya boleh mencecah sekitar $-- menjelang 2026, $-- menjelang 2030, $-- menjelang 2035, dan $-- menjelang 2040. Angka-angka ini menggambarkan senario pertumbuhan berganda yang stabil, namun harga masa hadapan yang sebenar akan bergantung pada tahap penerimaan pasaran, perkembangan peraturan, dan keadaan makroekonomi. Anda boleh melihat jadual unjuran penuh di bawah untuk butiran terperinci tahun demi tahun bagi harga Egg Smash berpotensi dan jangkaan ROI.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-09 23:42:07 (UTC+8)

Egg Smash (EGSM) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
11-08 07:05:00Kemas Kini Industri
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Kemas Kini Industri
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Kemas Kini Industri
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Kemas Kini Industri
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Kemas Kini Industri
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Kemas Kini Industri
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Berita Panas

Mengapa Ramai Orang Masih Kehilangan Wang Dalam Bull Run?

October 6, 2025

Kenaikan Rangkaian Lapisan 2 Bitcoin: Memahami Teknologi yang Mengubah Masa Depan Bitcoin di 2025

October 6, 2025

Altcoin pada 2025: Apabila TOTAL3 Mencapai Tahap Tinggi Baru tetapi Portfolio Anda Tidak Bergerak

October 5, 2025
Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

