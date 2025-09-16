Apakah itu EigenLayer (EIGEN)

EigenLayer is a set of smart contracts on Ethereum that allows consensus layer Ether (ETH) and other stakers of ERC-20s to opt in to validating new software modules built on top of the Ethereum ecosystem.

Tokenomik EigenLayer (EIGEN)

Memahami tokenomik EigenLayer (EIGEN) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token EIGEN dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang EigenLayer, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai EigenLayer Berapakah nilai EigenLayer (EIGEN) hari ini? Harga langsung EIGEN dalam USD ialah 1.5818 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa EIGEN ke USD? $ 1.5818 . Lihat Harga semasa EIGEN ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran EigenLayer? Had pasaran untuk EIGEN ialah $ 522.49M USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran EIGEN? Bekalan edaran EIGEN ialah 330.32M USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) EIGEN? EIGEN mencapai harga ATH sebanyak 5.651838515776891 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa EIGEN? EIGEN melihat harga ATL sebanyak 0.6687837939049447 USD . Berapakah jumlah dagangan EIGEN? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk EIGENialah $ 4.81M USD . Adakah EIGEN akan naik lebih tinggi tahun ini? EIGEN mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak EIGENramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

