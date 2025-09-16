Lagi Mengenai EIGEN

Maklumat Harga EIGEN

Kertas putih EIGEN

Laman Web Rasmi EIGEN

Tokenomik EIGEN

Ramalan Harga EIGEN

Sejarah EIGEN

EIGEN Panduan Membeli

Penukar Mata Wang EIGEN-ke-Fiat

EIGEN Spot

EIGEN Niaga Hadapan USDT-M

Pra-pasaran

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

EigenLayer Logo

EigenLayerHargae(EIGEN)

1 EIGEN ke USD Harga Langsung:

$1.5817
$1.5817$1.5817
+3.64%1D
USD
EigenLayer (EIGEN) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 23:43:34 (UTC+8)

EigenLayer (EIGEN) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 1.4872
$ 1.4872$ 1.4872
24J Rendah
$ 1.5929
$ 1.5929$ 1.5929
24J Tinggi

$ 1.4872
$ 1.4872$ 1.4872

$ 1.5929
$ 1.5929$ 1.5929

$ 5.651838515776891
$ 5.651838515776891$ 5.651838515776891

$ 0.6687837939049447
$ 0.6687837939049447$ 0.6687837939049447

+3.99%

+3.64%

+12.80%

+12.80%

EigenLayer (EIGEN) harga masa nyata ialah $ 1.5818. Sepanjang 24 jam yang lalu, EIGEN didagangkan antara $ 1.4872 rendah dan $ 1.5929 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi EIGEN sepanjang masa ialah $ 5.651838515776891, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.6687837939049447.

Dari segi prestasi jangka pendek, EIGEN telah berubah sebanyak +3.99% sejak sejam yang lalu, +3.64% dalam 24 jam dan +12.80% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

EigenLayer (EIGEN) Maklumat Pasaran

No.121

$ 522.49M
$ 522.49M$ 522.49M

$ 4.81M
$ 4.81M$ 4.81M

$ 2.76B
$ 2.76B$ 2.76B

330.32M
330.32M 330.32M

--
----

1,747,029,637.5863721
1,747,029,637.5863721 1,747,029,637.5863721

0.01%

ETH

Had Pasaran semasa EigenLayer ialah $ 522.49M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 4.81M. Bekalan edaran EIGEN ialah 330.32M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1747029637.5863721. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 2.76B.

EigenLayer (EIGEN) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk EigenLayer hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.055552+3.64%
30 Hari$ +0.1373+9.50%
60 Hari$ +0.0978+6.59%
90 Hari$ +0.4136+35.40%
Perubahan Harga EigenLayer Hari Ini

Hari ini, EIGEN mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.055552 (+3.64%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariEigenLayer

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ +0.1373 (+9.50%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari EigenLayer

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, EIGEN mengalami perubahan sebanyak $ +0.0978 (+6.59%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari EigenLayer

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.4136 (+35.40%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga EigenLayer (EIGEN)?

Semak EigenLayerhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu EigenLayer (EIGEN)

EigenLayer is a set of smart contracts on Ethereum that allows consensus layer Ether (ETH) and other stakers of ERC-20s to opt in to validating new software modules built on top of the Ethereum ecosystem.

EigenLayer tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus EigenLayer pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak EIGEN ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang EigenLayer di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian EigenLayer anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

EigenLayer Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai EigenLayer (EIGEN) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset EigenLayer (EIGEN) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk EigenLayer.

Semak EigenLayer ramalan harga sekarang!

Tokenomik EigenLayer (EIGEN)

Memahami tokenomik EigenLayer (EIGEN) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token EIGEN dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli EigenLayer (EIGEN)

Mencari cara membeli EigenLayer? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah EigenLayer di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

EIGEN kepada Mata Wang Tempatan

1 EigenLayer(EIGEN) ke VND
41,625.067
1 EigenLayer(EIGEN) ke AUD
A$2.356882
1 EigenLayer(EIGEN) ke GBP
1.154714
1 EigenLayer(EIGEN) ke EUR
1.328712
1 EigenLayer(EIGEN) ke USD
$1.5818
1 EigenLayer(EIGEN) ke MYR
RM6.64356
1 EigenLayer(EIGEN) ke TRY
65.296704
1 EigenLayer(EIGEN) ke JPY
¥230.9428
1 EigenLayer(EIGEN) ke ARS
ARS$2,312.559964
1 EigenLayer(EIGEN) ke RUB
131.574124
1 EigenLayer(EIGEN) ke INR
139.230036
1 EigenLayer(EIGEN) ke IDR
Rp25,931.143392
1 EigenLayer(EIGEN) ke KRW
2,184.797978
1 EigenLayer(EIGEN) ke PHP
89.941148
1 EigenLayer(EIGEN) ke EGP
￡E.76.037126
1 EigenLayer(EIGEN) ke BRL
R$8.38354
1 EigenLayer(EIGEN) ke CAD
C$2.167066
1 EigenLayer(EIGEN) ke BDT
192.66324
1 EigenLayer(EIGEN) ke NGN
2,364.411368
1 EigenLayer(EIGEN) ke COP
$6,154.86289
1 EigenLayer(EIGEN) ke ZAR
R.27.491684
1 EigenLayer(EIGEN) ke UAH
65.122706
1 EigenLayer(EIGEN) ke VES
Bs253.088
1 EigenLayer(EIGEN) ke CLP
$1,501.1282
1 EigenLayer(EIGEN) ke PKR
Rs448.978112
1 EigenLayer(EIGEN) ke KZT
855.943616
1 EigenLayer(EIGEN) ke THB
฿50.190514
1 EigenLayer(EIGEN) ke TWD
NT$47.659634
1 EigenLayer(EIGEN) ke AED
د.إ5.805206
1 EigenLayer(EIGEN) ke CHF
Fr1.233804
1 EigenLayer(EIGEN) ke HKD
HK$12.306404
1 EigenLayer(EIGEN) ke AMD
֏604.88032
1 EigenLayer(EIGEN) ke MAD
.د.م14.188746
1 EigenLayer(EIGEN) ke MXN
$28.978576
1 EigenLayer(EIGEN) ke SAR
ريال5.93175
1 EigenLayer(EIGEN) ke PLN
5.678662
1 EigenLayer(EIGEN) ke RON
лв6.754286
1 EigenLayer(EIGEN) ke SEK
kr14.615832
1 EigenLayer(EIGEN) ke BGN
лв2.60997
1 EigenLayer(EIGEN) ke HUF
Ft520.839286
1 EigenLayer(EIGEN) ke CZK
32.490172
1 EigenLayer(EIGEN) ke KWD
د.ك0.482449
1 EigenLayer(EIGEN) ke ILS
5.267394
1 EigenLayer(EIGEN) ke AOA
Kz1,441.921426
1 EigenLayer(EIGEN) ke BHD
.د.ب0.5963386
1 EigenLayer(EIGEN) ke BMD
$1.5818
1 EigenLayer(EIGEN) ke DKK
kr9.96534
1 EigenLayer(EIGEN) ke HNL
L41.490614
1 EigenLayer(EIGEN) ke MUR
71.57645
1 EigenLayer(EIGEN) ke NAD
$27.475866
1 EigenLayer(EIGEN) ke NOK
kr15.470004
1 EigenLayer(EIGEN) ke NZD
$2.641606
1 EigenLayer(EIGEN) ke PAB
B/.1.5818
1 EigenLayer(EIGEN) ke PGK
K6.611924
1 EigenLayer(EIGEN) ke QAR
ر.ق5.757752
1 EigenLayer(EIGEN) ke RSD
дин.156.582382

EigenLayer Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang EigenLayer, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web EigenLayer Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai EigenLayer

Berapakah nilai EigenLayer (EIGEN) hari ini?
Harga langsung EIGEN dalam USD ialah 1.5818 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa EIGEN ke USD?
Harga semasa EIGEN ke USD ialah $ 1.5818. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran EigenLayer?
Had pasaran untuk EIGEN ialah $ 522.49M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran EIGEN?
Bekalan edaran EIGEN ialah 330.32M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) EIGEN?
EIGEN mencapai harga ATH sebanyak 5.651838515776891 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa EIGEN?
EIGEN melihat harga ATL sebanyak 0.6687837939049447 USD.
Berapakah jumlah dagangan EIGEN?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk EIGENialah $ 4.81M USD.
Adakah EIGEN akan naik lebih tinggi tahun ini?
EIGEN mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak EIGENramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 23:43:34 (UTC+8)

EigenLayer (EIGEN) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Berita Panas

Berdagang dengan Lebih Pintar: Bagaimana Pesanan Tanpa Yuran + Dibantu AI Mengubah Permainan

September 16, 2025

Isnin MEXC: Revolusi Baru PumpFun dan Senarai Menarik di Bursa MEXC

September 16, 2025

Peluang Hasil Teratas Menggunakan Stablecoins pada 2025 (On-Chain + CeFi)

September 15, 2025
Lihat Lagi

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

Kalkulator EIGEN-ke-USD

Jumlah

EIGEN
EIGEN
USD
USD

1 EIGEN = 1.5818 USD

Berdagang EIGEN

EIGENUSDT
$1.5817
$1.5817$1.5817
+3.72%

Sertai MEXC Hari Ini

-- Yuran Pembuat Spot, -- Yuran Pengambil Spot
-- Yuran Pembuat Niaga Hadapan, -- Yuran Pengambil Niaga Hadapan