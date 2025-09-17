Lagi Mengenai EJS

$0.00005176
+0.91%1D
Enjinstarter (EJS) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 02:29:41 (UTC+8)

Enjinstarter (EJS) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.00003
24J Rendah
$ 0.00006083
24J Tinggi

$ 0.00003
$ 0.00006083
$ 1.1117755395336668
$ 0.000051199131150384
-0.56%

+0.91%

-13.38%

-13.38%

Enjinstarter (EJS) harga masa nyata ialah $ 0.00005176. Sepanjang 24 jam yang lalu, EJS didagangkan antara $ 0.00003 rendah dan $ 0.00006083 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi EJS sepanjang masa ialah $ 1.1117755395336668, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.000051199131150384.

Dari segi prestasi jangka pendek, EJS telah berubah sebanyak -0.56% sejak sejam yang lalu, +0.91% dalam 24 jam dan -13.38% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Enjinstarter (EJS) Maklumat Pasaran

No.6583

$ 0.00
$ 55.92K
$ 258.80K
0.00
5,000,000,000
4,935,472,054.28
0.00%

ETH

Had Pasaran semasa Enjinstarter ialah $ 0.00, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 55.92K. Bekalan edaran EJS ialah 0.00, dengan jumlah bekalan sebanyak 4935472054.28. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 258.80K.

Enjinstarter (EJS) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Enjinstarter hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0000004668+0.91%
30 Hari$ -0.00002211-29.94%
60 Hari$ -0.00007157-58.04%
90 Hari$ -0.00003447-39.98%
Perubahan Harga Enjinstarter Hari Ini

Hari ini, EJS mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.0000004668 (+0.91%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariEnjinstarter

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.00002211 (-29.94%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Enjinstarter

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, EJS mengalami perubahan sebanyak $ -0.00007157 (-58.04%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Enjinstarter

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.00003447 (-39.98%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Enjinstarter (EJS)?

Semak Enjinstarterhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Enjinstarter (EJS)

EnjinStarter is a launchpad focused on blockchain games, NFTs, and the Metaverses. Built on Enjin's Jumpnet, we are focused on building an ecosystem for Enjin and Efinity, bringing together a community of innovative developers and content creators to develop strategies for utilizing digital assets in their games and projects. Areas of interest include Blockchain Gaming, Metaverses, AR & VR, Virtual Beings and Infrastructure

Enjinstarter tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Enjinstarter pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak EJS ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Enjinstarter di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Enjinstarter anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Enjinstarter Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Enjinstarter (EJS) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Enjinstarter (EJS) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Enjinstarter.

Semak Enjinstarter ramalan harga sekarang!

Tokenomik Enjinstarter (EJS)

Memahami tokenomik Enjinstarter (EJS) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token EJS dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Enjinstarter (EJS)

Mencari cara membeli Enjinstarter? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Enjinstarter di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

EJS kepada Mata Wang Tempatan

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Enjinstarter, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Laman Web Enjinstarter Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Enjinstarter

Berapakah nilai Enjinstarter (EJS) hari ini?
Harga langsung EJS dalam USD ialah 0.00005176 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa EJS ke USD?
Harga semasa EJS ke USD ialah $ 0.00005176. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Enjinstarter?
Had pasaran untuk EJS ialah $ 0.00 USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran EJS?
Bekalan edaran EJS ialah 0.00 USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) EJS?
EJS mencapai harga ATH sebanyak 1.1117755395336668 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa EJS?
EJS melihat harga ATL sebanyak 0.000051199131150384 USD.
Berapakah jumlah dagangan EJS?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk EJSialah $ 55.92K USD.
Adakah EJS akan naik lebih tinggi tahun ini?
EJS mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak EJSramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 02:29:41 (UTC+8)

Enjinstarter (EJS) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Berita Panas

Dari Stadium ke Skrin: Bagaimana Base, GameFi, dan Ekonomi Token Mendefinisikan Semula Sukan

September 17, 2025

Berdagang dengan Lebih Pintar: Bagaimana Pesanan Tanpa Yuran + Dibantu AI Mengubah Permainan

September 16, 2025

Isnin MEXC: Revolusi Baru PumpFun dan Senarai Menarik di Bursa MEXC

September 16, 2025
Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

