ELA Harga Hari Ini

Harga langsung ELA (ELA) hari ini ialah $ 1.339, dengan 4.12% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa ELA kepada USD penukaran adalah $ 1.339 setiap ELA.

ELA kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada --, dengan bekalan edaran sebanyak -- ELA. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, ELA didagangkan antara $ 1.282 (rendah) dan $ 1.341 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah --, manakala paras terendah sepanjang masa ialah --.

Dalam prestasi jangka pendek, ELA dipindahkan +2.05% dalam sejam terakhir dan -7.40% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 6.72K.

ELA (ELA) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran ---- -- Kelantangan (24J) $ 6.72K$ 6.72K $ 6.72K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 37.79M$ 37.79M $ 37.79M Bekalan Peredaran ---- -- Jumlah Bekalan 28,220,000 28,220,000 28,220,000 Rantaian Blok Awam ELASTOS

Had Pasaran semasa ELA ialah --, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 6.72K. Bekalan edaran ELA ialah --, dengan jumlah bekalan sebanyak 28220000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 37.79M.