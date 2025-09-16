Apakah itu Elderglade (ELDE)

Elderglade is a next-generation Web3 fantasy game ecosystem that combines two of gaming’s most successful genres. It creates a unique hybrid model that supports both high-volume user acquisition and deep, long-session engagement. The ecosystem is accessible via LINE, Telegram, native mobile apps (iOS and Android), and browser, enabling frictionless onboarding at massive scale.

Elderglade Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Elderglade, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Elderglade Berapakah nilai Elderglade (ELDE) hari ini? Harga langsung ELDE dalam USD ialah 0.009053 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa ELDE ke USD? $ 0.009053 . Lihat Harga semasa ELDE ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran Elderglade? Had pasaran untuk ELDE ialah $ 1.22M USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran ELDE? Bekalan edaran ELDE ialah 135.22M USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) ELDE? ELDE mencapai harga ATH sebanyak 0.26436719138705106 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa ELDE? ELDE melihat harga ATL sebanyak 0.008960882382304993 USD . Berapakah jumlah dagangan ELDE? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk ELDEialah $ 92.63K USD . Adakah ELDE akan naik lebih tinggi tahun ini? ELDE mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak ELDEramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

