Tokenomik Elderglade (ELDE)

Lihat cerapan utama tentang Elderglade (ELDE), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
USD

Elderglade (ELDE) Maklumat

Elderglade is a next-generation Web3 fantasy game ecosystem that combines two of gaming’s most successful genres. It creates a unique hybrid model that supports both high-volume user acquisition and deep, long-session engagement. The ecosystem is accessible via LINE, Telegram, native mobile apps (iOS and Android), and browser, enabling frictionless onboarding at massive scale.

Laman Web Rasmi:
https://elderglade.com/
Kertas putih:
https://elderglade.gitbook.io/elderglade-whitepaper
Peneroka Blok:
https://bscscan.com/token/0x799a290f9cc4085a0ce5b42b5f2c30193a7a872b

Elderglade (ELDE) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Elderglade (ELDE), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 1.15M
$ 1.15M$ 1.15M
Jumlah Bekalan:
$ 400.00M
$ 400.00M$ 400.00M
Bekalan Edaran:
$ 135.22M
$ 135.22M$ 135.22M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 3.39M
$ 3.39M$ 3.39M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.48599
$ 0.48599$ 0.48599
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.008100993656931238
$ 0.008100993656931238$ 0.008100993656931238
Harga Semasa:
$ 0.00847
$ 0.00847$ 0.00847

Tokenomik Elderglade (ELDE): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Elderglade (ELDE) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token ELDE yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token ELDE yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik ELDE, terokai ELDE harga langsung token!

