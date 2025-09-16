Lagi Mengenai ELIZA

Eliza Logo

ElizaHargae(ELIZA)

1 ELIZA ke USD Harga Langsung:

$0.002028
-1.31%1D
USD
Eliza (ELIZA) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 20:43:43 (UTC+8)

Eliza (ELIZA) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.002
24J Rendah
$ 0.002203
24J Tinggi

$ 0.002
$ 0.002203
$ 0.1666107210958499
$ 0.001318565531956296
-3.48%

-1.31%

-17.73%

-17.73%

Eliza (ELIZA) harga masa nyata ialah $ 0.002028. Sepanjang 24 jam yang lalu, ELIZA didagangkan antara $ 0.002 rendah dan $ 0.002203 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi ELIZA sepanjang masa ialah $ 0.1666107210958499, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.001318565531956296.

Dari segi prestasi jangka pendek, ELIZA telah berubah sebanyak -3.48% sejak sejam yang lalu, -1.31% dalam 24 jam dan -17.73% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Eliza (ELIZA) Maklumat Pasaran

No.1856

$ 2.03M
$ 53.66K
$ 2.03M
999.96M
999,960,400.787959
SOL

Had Pasaran semasa Eliza ialah $ 2.03M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 53.66K. Bekalan edaran ELIZA ialah 999.96M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999960400.787959. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 2.03M.

Eliza (ELIZA) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Eliza hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.00002692-1.31%
30 Hari$ -0.00011-5.15%
60 Hari$ +0.000031+1.55%
90 Hari$ +0.00008+4.10%
Perubahan Harga Eliza Hari Ini

Hari ini, ELIZA mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.00002692 (-1.31%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariEliza

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.00011 (-5.15%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Eliza

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, ELIZA mengalami perubahan sebanyak $ +0.000031 (+1.55%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Eliza

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.00008 (+4.10%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Eliza (ELIZA)?

Semak Elizahalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Eliza (ELIZA)

ELIZA is a meme coin.

Eliza tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Eliza pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak ELIZA ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Eliza di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Eliza anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Eliza Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Eliza (ELIZA) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Eliza (ELIZA) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Eliza.

Semak Eliza ramalan harga sekarang!

Tokenomik Eliza (ELIZA)

Memahami tokenomik Eliza (ELIZA) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token ELIZA dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Eliza (ELIZA)

Mencari cara membeli Eliza? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Eliza di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

ELIZA kepada Mata Wang Tempatan

1 Eliza(ELIZA) ke VND
53.36682
1 Eliza(ELIZA) ke AUD
A$0.00302172
1 Eliza(ELIZA) ke GBP
0.00148044
1 Eliza(ELIZA) ke EUR
0.00170352
1 Eliza(ELIZA) ke USD
$0.002028
1 Eliza(ELIZA) ke MYR
RM0.0085176
1 Eliza(ELIZA) ke TRY
0.08373612
1 Eliza(ELIZA) ke JPY
¥0.298116
1 Eliza(ELIZA) ke ARS
ARS$2.97359556
1 Eliza(ELIZA) ke RUB
0.1679184
1 Eliza(ELIZA) ke INR
0.17858568
1 Eliza(ELIZA) ke IDR
Rp33.24589632
1 Eliza(ELIZA) ke KRW
2.80109388
1 Eliza(ELIZA) ke PHP
0.11543376
1 Eliza(ELIZA) ke EGP
￡E.0.09760764
1 Eliza(ELIZA) ke BRL
R$0.0107484
1 Eliza(ELIZA) ke CAD
C$0.00277836
1 Eliza(ELIZA) ke BDT
0.2470104
1 Eliza(ELIZA) ke NGN
3.03137328
1 Eliza(ELIZA) ke COP
$7.921875
1 Eliza(ELIZA) ke ZAR
R.0.0351858
1 Eliza(ELIZA) ke UAH
0.08349276
1 Eliza(ELIZA) ke VES
Bs0.32448
1 Eliza(ELIZA) ke CLP
$1.924572
1 Eliza(ELIZA) ke PKR
Rs0.57562752
1 Eliza(ELIZA) ke KZT
1.09739136
1 Eliza(ELIZA) ke THB
฿0.06430788
1 Eliza(ELIZA) ke TWD
NT$0.06118476
1 Eliza(ELIZA) ke AED
د.إ0.00744276
1 Eliza(ELIZA) ke CHF
Fr0.00160212
1 Eliza(ELIZA) ke HKD
HK$0.01577784
1 Eliza(ELIZA) ke AMD
֏0.7755072
1 Eliza(ELIZA) ke MAD
.د.م0.01819116
1 Eliza(ELIZA) ke MXN
$0.03717324
1 Eliza(ELIZA) ke SAR
ريال0.007605
1 Eliza(ELIZA) ke PLN
0.0073008
1 Eliza(ELIZA) ke RON
лв0.00867984
1 Eliza(ELIZA) ke SEK
kr0.018759
1 Eliza(ELIZA) ke BGN
лв0.0033462
1 Eliza(ELIZA) ke HUF
Ft0.669747
1 Eliza(ELIZA) ke CZK
0.04179708
1 Eliza(ELIZA) ke KWD
د.ك0.00061854
1 Eliza(ELIZA) ke ILS
0.00677352
1 Eliza(ELIZA) ke AOA
Kz1.84866396
1 Eliza(ELIZA) ke BHD
.د.ب0.000762528
1 Eliza(ELIZA) ke BMD
$0.002028
1 Eliza(ELIZA) ke DKK
kr0.01281696
1 Eliza(ELIZA) ke HNL
L0.05319444
1 Eliza(ELIZA) ke MUR
0.091767
1 Eliza(ELIZA) ke NAD
$0.03522636
1 Eliza(ELIZA) ke NOK
kr0.0198744
1 Eliza(ELIZA) ke NZD
$0.00338676
1 Eliza(ELIZA) ke PAB
B/.0.002028
1 Eliza(ELIZA) ke PGK
K0.00847704
1 Eliza(ELIZA) ke QAR
ر.ق0.00738192
1 Eliza(ELIZA) ke RSD
дин.0.20133984

Eliza Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Eliza, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Laman Web Eliza Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Eliza

Berapakah nilai Eliza (ELIZA) hari ini?
Harga langsung ELIZA dalam USD ialah 0.002028 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa ELIZA ke USD?
Harga semasa ELIZA ke USD ialah $ 0.002028. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Eliza?
Had pasaran untuk ELIZA ialah $ 2.03M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran ELIZA?
Bekalan edaran ELIZA ialah 999.96M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) ELIZA?
ELIZA mencapai harga ATH sebanyak 0.1666107210958499 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa ELIZA?
ELIZA melihat harga ATL sebanyak 0.001318565531956296 USD.
Berapakah jumlah dagangan ELIZA?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk ELIZAialah $ 53.66K USD.
Adakah ELIZA akan naik lebih tinggi tahun ini?
ELIZA mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak ELIZAramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 20:43:43 (UTC+8)

Eliza (ELIZA) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Berita Panas

Isnin MEXC: Revolusi Baru PumpFun dan Senarai Menarik di Bursa MEXC

September 16, 2025

Peluang Hasil Teratas Menggunakan Stablecoins pada 2025 (On-Chain + CeFi)

September 15, 2025

Sertai Pertandingan Perdagangan Salin MEXC dan kongsi kolam hadiah besar sebanyak 150,000 USDT

September 15, 2025
Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

Kalkulator ELIZA-ke-USD

Jumlah

ELIZA
ELIZA
USD
USD

1 ELIZA = 0.002027 USD

Berdagang ELIZA

ELIZAUSDT
$0.002028
-0.83%

Sertai MEXC Hari Ini

-- Yuran Pembuat Spot, -- Yuran Pengambil Spot
-- Yuran Pembuat Niaga Hadapan, -- Yuran Pengambil Niaga Hadapan