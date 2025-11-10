ELIZAOS Harga Hari Ini

Harga langsung ELIZAOS (ELIZAOS) hari ini ialah $ 0.00892, dengan 1.09% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa ELIZAOS kepada USD penukaran adalah $ 0.00892 setiap ELIZAOS.

ELIZAOS kini berada pada kedudukan #391 mengikut permodalan pasaran pada $ 66.74M, dengan bekalan edaran sebanyak 7.48B ELIZAOS. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, ELIZAOS didagangkan antara $ 0.00835 (rendah) dan $ 0.010299 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.039464647510049695, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.008606378738651025.

Dalam prestasi jangka pendek, ELIZAOS dipindahkan 0.00% dalam sejam terakhir dan +123.00% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 164.91K.

ELIZAOS (ELIZAOS) Maklumat Pasaran

Kedudukan No.391 Modal Pasaran $ 66.74M$ 66.74M $ 66.74M Kelantangan (24J) $ 164.91K$ 164.91K $ 164.91K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 98.12M$ 98.12M $ 98.12M Bekalan Peredaran 7.48B 7.48B 7.48B Bekalan Maks 11,000,000,000 11,000,000,000 11,000,000,000 Jumlah Bekalan 9,961,021,428.625143 9,961,021,428.625143 9,961,021,428.625143 Kadar Peredaran 68.02% Rantaian Blok Awam SOL

Had Pasaran semasa ELIZAOS ialah $ 66.74M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 164.91K. Bekalan edaran ELIZAOS ialah 7.48B, dengan jumlah bekalan sebanyak 9961021428.625143. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 98.12M.