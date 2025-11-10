BursaDEX+
Harga ELIZAOS langsung hari ini ialah 0.00892 USD.ELIZAOS modal pasaran ialah 66,741,224 USD. Jejaki masa nyata ELIZAOS kepada USD kemas kini harga, carta langsung, topi pasaran, volum 24 jam dan banyak lagi dalam Malaysia!Harga ELIZAOS langsung hari ini ialah 0.00892 USD.ELIZAOS modal pasaran ialah 66,741,224 USD. Jejaki masa nyata ELIZAOS kepada USD kemas kini harga, carta langsung, topi pasaran, volum 24 jam dan banyak lagi dalam Malaysia!

ELIZAOS Logo

ELIZAOSHargae(ELIZAOS)

1 ELIZAOS ke USD Harga Langsung:

$0.00892
$0.00892
-1.09%1D
USD
ELIZAOS (ELIZAOS) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 05:51:39 (UTC+8)

ELIZAOS Harga Hari Ini

Harga langsung ELIZAOS (ELIZAOS) hari ini ialah $ 0.00892, dengan 1.09% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa ELIZAOS kepada USD penukaran adalah $ 0.00892 setiap ELIZAOS.

ELIZAOS kini berada pada kedudukan #391 mengikut permodalan pasaran pada $ 66.74M, dengan bekalan edaran sebanyak 7.48B ELIZAOS. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, ELIZAOS didagangkan antara $ 0.00835 (rendah) dan $ 0.010299 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.039464647510049695, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.008606378738651025.

Dalam prestasi jangka pendek, ELIZAOS dipindahkan 0.00% dalam sejam terakhir dan +123.00% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 164.91K.

ELIZAOS (ELIZAOS) Maklumat Pasaran

No.391

$ 66.74M
$ 66.74M

$ 164.91K
$ 164.91K

$ 98.12M
$ 98.12M

7.48B
7.48B

11,000,000,000
11,000,000,000

9,961,021,428.625143
9,961,021,428.625143

68.02%

SOL

Had Pasaran semasa ELIZAOS ialah $ 66.74M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 164.91K. Bekalan edaran ELIZAOS ialah 7.48B, dengan jumlah bekalan sebanyak 9961021428.625143. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 98.12M.

ELIZAOS Sejarah Harga USD

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.00835
$ 0.00835
24J Rendah
$ 0.010299
$ 0.010299
24J Tinggi

$ 0.00835
$ 0.00835

$ 0.010299
$ 0.010299

$ 0.039464647510049695
$ 0.039464647510049695

$ 0.008606378738651025
$ 0.008606378738651025

0.00%

-1.09%

+123.00%

+123.00%

ELIZAOS (ELIZAOS) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk ELIZAOS hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0000983-1.09%
30 Hari$ +0.00492+123.00%
60 Hari$ +0.00492+123.00%
90 Hari$ +0.00492+123.00%
Perubahan Harga ELIZAOS Hari Ini

Hari ini, ELIZAOS mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.0000983 (-1.09%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariELIZAOS

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ +0.00492 (+123.00%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari ELIZAOS

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, ELIZAOS mengalami perubahan sebanyak $ +0.00492 (+123.00%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari ELIZAOS

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.00492 (+123.00%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga ELIZAOS (ELIZAOS)?

Semak ELIZAOShalaman Sejarah Harga sekarang.

Analisis AI untuk ELIZAOS

Cerapan dipacu AI yang menganalisis ELIZAOS pergerakan harga terkini, arah aliran volum dagangan dan penunjuk sentimen pasaran, menyampaikan kemas kini masa nyata untuk mengenal pasti peluang dagangan dan menyokong pembuatan keputusan termaklum.

Apakah faktor yang mempengaruhi harga ELIZAOS?

ELIZAOS prices are influenced by several key factors:

1. Market sentiment and investor confidence
2. Trading volume and liquidity on exchanges
3. Overall cryptocurrency market trends and Bitcoin performance
4. Project development updates and roadmap progress
5. Community engagement and social media activity
6. Partnership announcements and integrations
7. Regulatory news affecting the crypto space
8. Supply and demand dynamics
9. Whale movements and large transactions
10. Technical analysis patterns and support/resistance levels

Mengapa orang ingin tahu harga ELIZAOS hari ini?

People want to know ELIZAOS price today for several key reasons: investment decisions, portfolio tracking, trading opportunities, market timing, and risk management. Real-time pricing helps traders identify entry/exit points, while investors monitor their holdings' value. Price movements indicate market sentiment and potential trends, enabling informed buying or selling decisions.

Ramalan Harga untuk ELIZAOS

ELIZAOS (ELIZAOS) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun)
Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran ELIZAOS pada tahun 2030 ialah $ -- dengan kadar pertumbuhan 0.00%.
ELIZAOS (ELIZAOS) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun)

Pada tahun 2040, harga ELIZAOS berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ --.

Alat MEXC
Untuk unjuran senario masa nyata dan analisis yang lebih diperibadikan, pengguna boleh menggunakan Alat Ramalan Harga dan Wawasan Pasaran AI MEXC.
Penafian: Senario ini adalah ilustrasi dan pendidikan; mata wang kripto tidak menentu—menjalankan penyelidikan anda sendiri (DYOR) sebelum membuat keputusan.
Ingin tahu berapa harga ELIZAOS yang akan dicapai pada 2025–2026? Lawati halaman Ramalan Harga kami untuk ELIZAOS ramalan harga bagi tahun 2025–2026 dengan mengklik ELIZAOS Ramalan Harga.

Bagaimana untuk membeli & Melabur ELIZAOS dalam Malaysia

Bersedia untuk bermula dengan ELIZAOS? Membeli ELIZAOS adalah pantas dan mesra pemula di MEXC. Anda boleh mula berdagang serta-merta setelah anda membuat pembelian pertama anda. Untuk mengetahui lebih lanjut, lihat panduan penuh kami tentang cara membeli ELIZAOS. Di bawah ialah gambaran keseluruhan 5 langkah pantas untuk membantu anda memulakan ELIZAOS (ELIZAOS) perjalanan Membeli anda.

Langkah 1

Daftar untuk Akaun dan Lengkapkan KYC

Mula-mula, daftar untuk akaun dan lengkapkan KYC di MEXC. Anda boleh berbuat demikian di laman web rasmi MEXC atau Aplikasi MEXC menggunakan nombor telefon atau alamat e-mel anda.
Langkah 2

Tambahkan USDT, USDC atau USDE pada Dompet Anda

USDT, USDC dan USDE memudahkan dagangan di MEXC. Anda boleh membeli USDT, USDC dan USDE melalui pindahan wang melalui bank, dagangan OTC atau P2P.

Langkah 3

Pergi ke Halaman Dagangan Spot

Di laman web MEXC, klik pada Spot di bar atas dan cari token pilihan anda.
Langkah 4

Pilih Token Anda

Dengan lebihan 7.48B token tersedia, anda boleh membeli Bitcoin, Ethereum dan token sohor kini dengan mudah.
Langkah 5

Lengkapkan Pembelian Anda

Masukkan jumlah token atau yang setara dalam mata wang tempatan anda. Klik Beli, dan ELIZAOS akan dikreditkan serta-merta ke dompet anda.
Panduan Cara Membeli ELIZAOS (ELIZAOS)

Apa yang boleh anda lakukan dengan ELIZAOS

Memiliki ELIZAOS membolehkan anda membuka lebih banyak pintu dari segi hanya membeli dan memegang. Anda boleh berdagang BTC di ratusan pasaran, memperoleh ganjaran pasif melalui produk pertaruhan dan simpanan fleksibel, atau memanfaatkan alat dagangan profesional untuk mengembangkan aset anda. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, pelabur berpengalaman, MEXC memudahkan untuk memaksimumkan potensi crypto anda. Di bawah ialah empat cara teratas anda boleh memanfaatkan sepenuhnya token Bitcoin anda

Berdagang dengan Yuran Amat Rendah di MEXC

Membeli ELIZAOS (ELIZAOS) di MEXC bermakna lebih nilai untuk wang anda. Sebagai salah satu platform kripto dengan bayaran terendah di pasaran, MEXC membantu anda mengurangkan kos daripada perdagangan pertama anda.

Yuran dagangan Spot:
--
Pembuat
--
Pengambil
Yuran dagangan Niaga Hadapan:
--
Pembuat
--
Pengambil

Semak yuran dagangan kompetitif MEXC

Tambahan pula, anda boleh berdagang token spot terpilih tanpa sebarang bayaran melalui Pesta Tanpa Yuran MEXC.

Apakah itu ELIZAOS (ELIZAOS)

ElizaOS, the leading open-source agentic framework from the AI16z community, powers 200+ crypto-native plugins through a modular runtime and memory system, and with v2’s persistent state, live reasoning console, and upcoming Eliza Cloud unifying API access via a single “Eliza Key,” it’s evolving into a scalable agent-as-a-service platform for onchain and web2 use cases.

ELIZAOS Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang ELIZAOS, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Laman Web ELIZAOS Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai ELIZAOS

Berapakah nilai 1 ELIZAOS pada tahun 2030?
Jika ELIZAOS berkembang pada kadar tahunan 5%, nilai anggarannya boleh mencecah sekitar $-- menjelang 2026, $-- menjelang 2030, $-- menjelang 2035, dan $-- menjelang 2040. Angka-angka ini menggambarkan senario pertumbuhan berganda yang stabil, namun harga masa hadapan yang sebenar akan bergantung pada tahap penerimaan pasaran, perkembangan peraturan, dan keadaan makroekonomi. Anda boleh melihat jadual unjuran penuh di bawah untuk butiran terperinci tahun demi tahun bagi harga ELIZAOS berpotensi dan jangkaan ROI.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 05:51:39 (UTC+8)

ELIZAOS (ELIZAOS) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
11-08 07:05:00Kemas Kini Industri
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Kemas Kini Industri
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Kemas Kini Industri
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Kemas Kini Industri
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Kemas Kini Industri
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Kemas Kini Industri
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Terokai Lagi tentang ELIZAOS

ELIZAOS USDT (Perdagangan Niaga Hadapan)

Pergi panjang atau pendek ELIZAOS dengan leveraj. Terokai ELIZAOS dagangan niaga hadapan USDT di MEXC dan memanfaatkan perubahan pasaran.

Perdagangan ELIZAOS (ELIZAOS) Pasaran di MEXC

Terokai pasaran spot dan niaga hadapan, lihat harga ELIZAOS langsung, volum dan dagangan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24J
Volum 24J
ELIZAOS/USDT
$0.00892
$0.00892
-1.20%
0.00% (USDT)

$0.000000

$0.00000

$0.00000

$0.04500

$0.1100

$0.00000000000400

$0.000003800

$0.012748

$0.00369

$1.856

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

