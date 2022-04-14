Tokenomik Dogelon Mars (ELON)

Tokenomik Dogelon Mars (ELON)

Lihat cerapan utama tentang Dogelon Mars (ELON), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
USD

Dogelon Mars (ELON) Maklumat

In the year 2420 a young Dogelon was born onto the beautiful red sands of Mars where he would live peacefully alongside his family. Together they worked hard to develop their expanding colony into a hub of technology that would bring prosperity to all life across the galaxy. This development continued until the dreaded arrival of the Annihilators who would chase young Dogelon backwards through time and space where he would find refuge on planet Earth and begin a new journey.

Laman Web Rasmi:
https://dogelonmars.com/
Peneroka Blok:
https://solscan.io/token/7ZCm8WBN9aLa3o47SoYctU6iLdj7wkGG5SV2hE5CgtD5

Dogelon Mars (ELON) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Dogelon Mars (ELON), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 56.93M
Jumlah Bekalan:
$ 1,000.00T
Bekalan Edaran:
$ 549.65T
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 103.58M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.00000188
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0
Harga Semasa:
$ 0.00000010358
Tokenomik Dogelon Mars (ELON): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Dogelon Mars (ELON) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token ELON yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token ELON yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik ELON, terokai ELON harga langsung token!

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.