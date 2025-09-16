Lagi Mengenai ELON4AFD

$0.003028
-5.22%1D
Elon for AfD (ELON4AFD) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 23:43:50 (UTC+8)

Elon for AfD (ELON4AFD) Maklumat Harga (USD)

$ 0.002914
$ 0.003284
$ 0.002914
$ 0.003284
$ 0.2476248248952964
$ 0.00005718457428434
+0.06%

-5.22%

-18.30%

-18.30%

Elon for AfD (ELON4AFD) harga masa nyata ialah $ 0.003028. Sepanjang 24 jam yang lalu, ELON4AFD didagangkan antara $ 0.002914 rendah dan $ 0.003284 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi ELON4AFD sepanjang masa ialah $ 0.2476248248952964, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00005718457428434.

Dari segi prestasi jangka pendek, ELON4AFD telah berubah sebanyak +0.06% sejak sejam yang lalu, -5.22% dalam 24 jam dan -18.30% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Elon for AfD (ELON4AFD) Maklumat Pasaran

$ 0.00
$ 54.43K
$ 3.03M
0.00
999,971,569
Had Pasaran semasa Elon for AfD ialah $ 0.00, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 54.43K. Bekalan edaran ELON4AFD ialah 0.00, dengan jumlah bekalan sebanyak 999971569. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 3.03M.

Elon for AfD (ELON4AFD) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Elon for AfD hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.00016677-5.22%
30 Hari$ -0.001323-30.41%
60 Hari$ -0.001544-33.78%
90 Hari$ -0.001243-29.11%
Perubahan Harga Elon for AfD Hari Ini

Hari ini, ELON4AFD mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.00016677 (-5.22%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariElon for AfD

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.001323 (-30.41%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Elon for AfD

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, ELON4AFD mengalami perubahan sebanyak $ -0.001544 (-33.78%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Elon for AfD

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.001243 (-29.11%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Elon for AfD (ELON4AFD)?

Semak Elon for AfDhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Elon for AfD (ELON4AFD)

Elon4AfD started as a lighthearted and humorous memecoin project but quickly evolved into a powerful and growing movement. It stands as a symbol of free speech, innovation, and sovereignty, bringing together a passionate community committed to driving meaningful change.

Elon for AfD tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Elon for AfD pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak ELON4AFD ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Elon for AfD di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Elon for AfD anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Elon for AfD Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Elon for AfD (ELON4AFD) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Elon for AfD (ELON4AFD) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Elon for AfD.

Semak Elon for AfD ramalan harga sekarang!

Tokenomik Elon for AfD (ELON4AFD)

Memahami tokenomik Elon for AfD (ELON4AFD) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token ELON4AFD dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Elon for AfD (ELON4AFD)

Mencari cara membeli Elon for AfD? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Elon for AfD di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

ELON4AFD kepada Mata Wang Tempatan

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Elon for AfD, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Laman Web Elon for AfD Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Elon for AfD

Berapakah nilai Elon for AfD (ELON4AFD) hari ini?
Harga langsung ELON4AFD dalam USD ialah 0.003028 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa ELON4AFD ke USD?
Harga semasa ELON4AFD ke USD ialah $ 0.003028. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Elon for AfD?
Had pasaran untuk ELON4AFD ialah $ 0.00 USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran ELON4AFD?
Bekalan edaran ELON4AFD ialah 0.00 USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) ELON4AFD?
ELON4AFD mencapai harga ATH sebanyak 0.2476248248952964 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa ELON4AFD?
ELON4AFD melihat harga ATL sebanyak 0.00005718457428434 USD.
Berapakah jumlah dagangan ELON4AFD?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk ELON4AFDialah $ 54.43K USD.
Adakah ELON4AFD akan naik lebih tinggi tahun ini?
ELON4AFD mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak ELON4AFDramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 23:43:50 (UTC+8)

Elon for AfD (ELON4AFD) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

