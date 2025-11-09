BursaDEX+
Harga Elympics langsung hari ini ialah 0.00343 USD.ELP modal pasaran ialah -- USD. Jejaki masa nyata ELP kepada USD kemas kini harga, carta langsung, topi pasaran, volum 24 jam dan banyak lagi dalam Malaysia!

Elympics Logo

ElympicsHargae(ELP)

1 ELP ke USD Harga Langsung:

Elympics (ELP) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-09 23:16:07 (UTC+8)

Elympics Harga Hari Ini

Harga langsung Elympics (ELP) hari ini ialah $ 0.00343, dengan 0.58% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa ELP kepada USD penukaran adalah $ 0.00343 setiap ELP.

Elympics kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada --, dengan bekalan edaran sebanyak -- ELP. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, ELP didagangkan antara $ 0.003398 (rendah) dan $ 0.003432 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah --, manakala paras terendah sepanjang masa ialah --.

Dalam prestasi jangka pendek, ELP dipindahkan 0.00% dalam sejam terakhir dan +8.75% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 733.31.

Elympics (ELP) Maklumat Pasaran

$ 733.31
$ 733.31$ 733.31

$ 12.01M
$ 12.01M$ 12.01M

3,500,000,000
3,500,000,000 3,500,000,000

ETH

Had Pasaran semasa Elympics ialah --, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 733.31. Bekalan edaran ELP ialah --, dengan jumlah bekalan sebanyak 3500000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 12.01M.

Elympics Sejarah Harga USD

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.003398
$ 0.003398$ 0.003398
24J Rendah
$ 0.003432
$ 0.003432$ 0.003432
24J Tinggi

$ 0.003398
$ 0.003398$ 0.003398

$ 0.003432
$ 0.003432$ 0.003432

0.00%

+0.58%

+8.75%

+8.75%

Elympics (ELP) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Elympics hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00001978+0.58%
30 Hari$ +0.000628+22.41%
60 Hari$ -0.00092-21.15%
90 Hari$ -0.00054-13.61%
Perubahan Harga Elympics Hari Ini

Hari ini, ELP mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.00001978 (+0.58%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariElympics

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ +0.000628 (+22.41%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Elympics

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, ELP mengalami perubahan sebanyak $ -0.00092 (-21.15%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Elympics

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.00054 (-13.61%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Elympics (ELP)?

Semak Elympicshalaman Sejarah Harga sekarang.

Analisis AI untuk Elympics

Cerapan dipacu AI yang menganalisis Elympics pergerakan harga terkini, arah aliran volum dagangan dan penunjuk sentimen pasaran, menyampaikan kemas kini masa nyata untuk mengenal pasti peluang dagangan dan menyokong pembuatan keputusan termaklum.

Apakah faktor yang mempengaruhi harga Elympics?

Several key factors influence Elympics (ELP) token prices:

1. Gaming ecosystem adoption - User growth and game developer integration drive demand
2. Tournament activity - Higher participation in competitive gaming events increases utility
3. Token utility - Staking rewards, governance rights, and in-game purchases create value
4. Market sentiment - Overall crypto market trends affect ELP pricing
5. Partnership announcements - Collaborations with gaming studios or platforms boost confidence
6. Technology developments - Platform upgrades and new features influence investor interest
7. Supply dynamics - Token burns, staking locks, and emission schedules impact availability

Mengapa orang ingin tahu harga Elympics hari ini?

People want to know Elympics (ELP) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, timing market entries/exits, assessing investment profitability, and staying updated on market trends. Real-time price data helps traders capitalize on volatility.

Ramalan Harga untuk Elympics

Elympics (ELP) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun)
Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran ELP pada tahun 2030 ialah $ -- dengan kadar pertumbuhan 0.00%.
Elympics (ELP) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun)

Pada tahun 2040, harga Elympics berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ --.

Perihal Elympics

ELP is a digital asset that operates on its own native blockchain. It is designed to facilitate transactions and operations within the Ellipticoin network, a decentralized platform that uses a Proof-of-Work (PoW) consensus mechanism. ELP's primary role is to act as the network's native currency, used for transaction fees and as a reward for miners who validate transactions and add them to the blockchain. The asset's issuance model is based on mining, with a fixed supply limit set at the inception of the network. The Ellipticoin network and its ELP token are typically used in decentralized applications (dApps) and smart contracts, providing a secure and efficient environment for developers and users alike.

Bagaimana untuk membeli & Melabur Elympics dalam Malaysia

Bersedia untuk bermula dengan Elympics? Membeli ELP adalah pantas dan mesra pemula di MEXC. Anda boleh mula berdagang serta-merta setelah anda membuat pembelian pertama anda. Untuk mengetahui lebih lanjut, lihat panduan penuh kami tentang cara membeli Elympics. Di bawah ialah gambaran keseluruhan 5 langkah pantas untuk membantu anda memulakan Elympics (ELP) perjalanan Membeli anda.

Langkah 1

Daftar untuk Akaun dan Lengkapkan KYC

Mula-mula, daftar untuk akaun dan lengkapkan KYC di MEXC. Anda boleh berbuat demikian di laman web rasmi MEXC atau Aplikasi MEXC menggunakan nombor telefon atau alamat e-mel anda.
Langkah 2

Tambahkan USDT, USDC atau USDE pada Dompet Anda

USDT, USDC dan USDE memudahkan dagangan di MEXC. Anda boleh membeli USDT, USDC dan USDE melalui pindahan wang melalui bank, dagangan OTC atau P2P.

Langkah 3

Pergi ke Halaman Dagangan Spot

Di laman web MEXC, klik pada Spot di bar atas dan cari token pilihan anda.
Langkah 4

Pilih Token Anda

Dengan lebihan -- token tersedia, anda boleh membeli Bitcoin, Ethereum dan token sohor kini dengan mudah.
Langkah 5

Lengkapkan Pembelian Anda

Masukkan jumlah token atau yang setara dalam mata wang tempatan anda. Klik Beli, dan Elympics akan dikreditkan serta-merta ke dompet anda.
Apakah itu Elympics (ELP)

Elympics is multichain entertainment infrastructure designed to onboard millions of people to crypto by bridging brands & IP’s to web3 and enabling developers to easily build and deploy blockchain-enabled skill-based games distributed across popular superapps, social platforms and wallets.

Elympics Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Elympics, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Elympics Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Elympics

Berapakah nilai 1 Elympics pada tahun 2030?
Jika Elympics berkembang pada kadar tahunan 5%, nilai anggarannya boleh mencecah sekitar $-- menjelang 2026, $-- menjelang 2030, $-- menjelang 2035, dan $-- menjelang 2040. Angka-angka ini menggambarkan senario pertumbuhan berganda yang stabil, namun harga masa hadapan yang sebenar akan bergantung pada tahap penerimaan pasaran, perkembangan peraturan, dan keadaan makroekonomi. Anda boleh melihat jadual unjuran penuh di bawah untuk butiran terperinci tahun demi tahun bagi harga Elympics berpotensi dan jangkaan ROI.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-09 23:16:07 (UTC+8)

