Elympics Harga Hari Ini

Harga langsung Elympics (ELP) hari ini ialah $ 0.00343, dengan 0.58% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa ELP kepada USD penukaran adalah $ 0.00343 setiap ELP.

Elympics kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada --, dengan bekalan edaran sebanyak -- ELP. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, ELP didagangkan antara $ 0.003398 (rendah) dan $ 0.003432 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah --, manakala paras terendah sepanjang masa ialah --.

Dalam prestasi jangka pendek, ELP dipindahkan 0.00% dalam sejam terakhir dan +8.75% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 733.31.

Elympics (ELP) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran ---- -- Kelantangan (24J) $ 733.31$ 733.31 $ 733.31 Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 12.01M$ 12.01M $ 12.01M Bekalan Peredaran ---- -- Jumlah Bekalan 3,500,000,000 3,500,000,000 3,500,000,000 Rantaian Blok Awam ETH

Had Pasaran semasa Elympics ialah --, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 733.31. Bekalan edaran ELP ialah --, dengan jumlah bekalan sebanyak 3500000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 12.01M.