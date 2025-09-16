Apakah itu Elixir (ELX)

The Elixir network is a new primitive, purpose-built to power the next generation of institutional liquidity. Elixir powers deUSD – a fully collateralized, yield-bearing synthetic dollar. Elixir is the most widely adopted network by RWAs: exclusively bringing funds from BlackRock, Hamilton Lane, and others to DeFi for the first time through deUSD. The Elixir network is secured by 30,000+ global validators.

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Elixir Berapakah nilai Elixir (ELX) hari ini? Harga langsung ELX dalam USD ialah 0.13745 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa ELX ke USD? $ 0.13745 . Lihat Harga semasa ELX ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran Elixir? Had pasaran untuk ELX ialah $ 0.00 USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran ELX? Bekalan edaran ELX ialah 0.00 USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) ELX? ELX mencapai harga ATH sebanyak 0.7527715208818154 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa ELX? ELX melihat harga ATL sebanyak 0.07329290180383641 USD . Berapakah jumlah dagangan ELX? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk ELXialah $ 55.44K USD . Adakah ELX akan naik lebih tinggi tahun ini? ELX mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak ELXramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

Elixir (ELX) Kemas Kini Industri Penting

