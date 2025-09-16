Lagi Mengenai EMR

1 EMR ke USD Harga Langsung:

$0.0046
$0.0046$0.0046
+4.75%1D
USD
EMR (EMR) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 20:44:03 (UTC+8)

EMR (EMR) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.004365
$ 0.004365$ 0.004365
24J Rendah
$ 0.00489
$ 0.00489$ 0.00489
24J Tinggi

$ 0.004365
$ 0.004365$ 0.004365

$ 0.00489
$ 0.00489$ 0.00489

$ 0.04462699575681713
$ 0.04462699575681713$ 0.04462699575681713

$ 0.000758057086080487
$ 0.000758057086080487$ 0.000758057086080487

-1.76%

+4.75%

-1.91%

-1.91%

EMR (EMR) harga masa nyata ialah $ 0.004594. Sepanjang 24 jam yang lalu, EMR didagangkan antara $ 0.004365 rendah dan $ 0.00489 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi EMR sepanjang masa ialah $ 0.04462699575681713, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.000758057086080487.

Dari segi prestasi jangka pendek, EMR telah berubah sebanyak -1.76% sejak sejam yang lalu, +4.75% dalam 24 jam dan -1.91% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

EMR (EMR) Maklumat Pasaran

No.2293

$ 3.85M
$ 3.85M$ 3.85M

$ 113.68K
$ 113.68K$ 113.68K

$ 4.59M
$ 4.59M$ 4.59M

837.33M
837.33M 837.33M

999,999,985
999,999,985 999,999,985

985,898,068
985,898,068 985,898,068

83.73%

EGLD

Had Pasaran semasa EMR ialah $ 3.85M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 113.68K. Bekalan edaran EMR ialah 837.33M, dengan jumlah bekalan sebanyak 985898068. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 4.59M.

EMR (EMR) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk EMR hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00020859+4.75%
30 Hari$ +0.000079+1.74%
60 Hari$ +0.002055+80.93%
90 Hari$ -0.000402-8.05%
Perubahan Harga EMR Hari Ini

Hari ini, EMR mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.00020859 (+4.75%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariEMR

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ +0.000079 (+1.74%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari EMR

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, EMR mengalami perubahan sebanyak $ +0.002055 (+80.93%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari EMR

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.000402 (-8.05%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga EMR (EMR)?

Semak EMRhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu EMR (EMR)

Emorya Finance $EMR is a Hyper Deflationary Token created on MultiversX Blockchain and it is the first project of this kind on the global scale that aims to offer you the opportunity to earn rewards depending on the calories you burn. And the only project with such a limited supply that will stop the burning function at just 1 milion tokens! The First Global Project of this kind is conceived to give you the opportunity to earn rewards by burning your calories. EMR is an ambitious project that will establish a monopoly, encompassing all aspects of sports, finance, the crypto world, and every aspect of human life, aiming to bring a significant improvement in the quality of people's lives in the near future.

EMR tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus EMR pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak EMR ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang EMR di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian EMR anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

EMR Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai EMR (EMR) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset EMR (EMR) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk EMR.

Semak EMR ramalan harga sekarang!

Tokenomik EMR (EMR)

Memahami tokenomik EMR (EMR) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token EMR dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli EMR (EMR)

Mencari cara membeli EMR? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah EMR di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

EMR kepada Mata Wang Tempatan

1 EMR(EMR) ke VND
120.89111
1 EMR(EMR) ke AUD
A$0.00684506
1 EMR(EMR) ke GBP
0.00335362
1 EMR(EMR) ke EUR
0.00385896
1 EMR(EMR) ke USD
$0.004594
1 EMR(EMR) ke MYR
RM0.0192948
1 EMR(EMR) ke TRY
0.18968626
1 EMR(EMR) ke JPY
¥0.675318
1 EMR(EMR) ke ARS
ARS$6.73604438
1 EMR(EMR) ke RUB
0.3803832
1 EMR(EMR) ke INR
0.40454764
1 EMR(EMR) ke IDR
Rp75.31146336
1 EMR(EMR) ke KRW
6.34527874
1 EMR(EMR) ke PHP
0.26149048
1 EMR(EMR) ke EGP
￡E.0.22110922
1 EMR(EMR) ke BRL
R$0.0243482
1 EMR(EMR) ke CAD
C$0.00629378
1 EMR(EMR) ke BDT
0.5595492
1 EMR(EMR) ke NGN
6.86692744
1 EMR(EMR) ke COP
$17.9453125
1 EMR(EMR) ke ZAR
R.0.0797059
1 EMR(EMR) ke UAH
0.18913498
1 EMR(EMR) ke VES
Bs0.73504
1 EMR(EMR) ke CLP
$4.359706
1 EMR(EMR) ke PKR
Rs1.30396096
1 EMR(EMR) ke KZT
2.48590528
1 EMR(EMR) ke THB
฿0.14567574
1 EMR(EMR) ke TWD
NT$0.13860098
1 EMR(EMR) ke AED
د.إ0.01685998
1 EMR(EMR) ke CHF
Fr0.00362926
1 EMR(EMR) ke HKD
HK$0.03574132
1 EMR(EMR) ke AMD
֏1.7567456
1 EMR(EMR) ke MAD
.د.م0.04120818
1 EMR(EMR) ke MXN
$0.08420802
1 EMR(EMR) ke SAR
ريال0.0172275
1 EMR(EMR) ke PLN
0.0165384
1 EMR(EMR) ke RON
лв0.01966232
1 EMR(EMR) ke SEK
kr0.0424945
1 EMR(EMR) ke BGN
лв0.0075801
1 EMR(EMR) ke HUF
Ft1.5171685
1 EMR(EMR) ke CZK
0.09468234
1 EMR(EMR) ke KWD
د.ك0.00140117
1 EMR(EMR) ke ILS
0.01534396
1 EMR(EMR) ke AOA
Kz4.18775258
1 EMR(EMR) ke BHD
.د.ب0.001727344
1 EMR(EMR) ke BMD
$0.004594
1 EMR(EMR) ke DKK
kr0.02903408
1 EMR(EMR) ke HNL
L0.12050062
1 EMR(EMR) ke MUR
0.2078785
1 EMR(EMR) ke NAD
$0.07979778
1 EMR(EMR) ke NOK
kr0.0450212
1 EMR(EMR) ke NZD
$0.00767198
1 EMR(EMR) ke PAB
B/.0.004594
1 EMR(EMR) ke PGK
K0.01920292
1 EMR(EMR) ke QAR
ر.ق0.01672216
1 EMR(EMR) ke RSD
дин.0.45609232

EMR Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang EMR, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web EMR Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai EMR

Berapakah nilai EMR (EMR) hari ini?
Harga langsung EMR dalam USD ialah 0.004594 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa EMR ke USD?
Harga semasa EMR ke USD ialah $ 0.004594. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran EMR?
Had pasaran untuk EMR ialah $ 3.85M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran EMR?
Bekalan edaran EMR ialah 837.33M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) EMR?
EMR mencapai harga ATH sebanyak 0.04462699575681713 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa EMR?
EMR melihat harga ATL sebanyak 0.000758057086080487 USD.
Berapakah jumlah dagangan EMR?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk EMRialah $ 113.68K USD.
Adakah EMR akan naik lebih tinggi tahun ini?
EMR mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak EMRramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 20:44:03 (UTC+8)

