Apakah itu EMR (EMR)

Emorya Finance $EMR is a Hyper Deflationary Token created on MultiversX Blockchain and it is the first project of this kind on the global scale that aims to offer you the opportunity to earn rewards depending on the calories you burn. And the only project with such a limited supply that will stop the burning function at just 1 milion tokens! The First Global Project of this kind is conceived to give you the opportunity to earn rewards by burning your calories. EMR is an ambitious project that will establish a monopoly, encompassing all aspects of sports, finance, the crypto world, and every aspect of human life, aiming to bring a significant improvement in the quality of people's lives in the near future.

EMR tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami.



Tokenomik EMR (EMR)

Memahami tokenomik EMR (EMR) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token EMR dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai EMR Berapakah nilai EMR (EMR) hari ini? Harga langsung EMR dalam USD ialah 0.004594 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa EMR ke USD? $ 0.004594 . Lihat Harga semasa EMR ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran EMR? Had pasaran untuk EMR ialah $ 3.85M USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran EMR? Bekalan edaran EMR ialah 837.33M USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) EMR? EMR mencapai harga ATH sebanyak 0.04462699575681713 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa EMR? EMR melihat harga ATL sebanyak 0.000758057086080487 USD . Berapakah jumlah dagangan EMR? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk EMRialah $ 113.68K USD . Adakah EMR akan naik lebih tinggi tahun ini? EMR mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak EMRramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

