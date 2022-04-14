Tokenomik Emerald (EMRLD)

Tokenomik Emerald (EMRLD)

Lihat cerapan utama tentang Emerald (EMRLD), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Emerald (EMRLD) Maklumat

The Emerald Co project is a first mover in this space giving users revenue share opportunities from several sources such as profits from the emerald mines, wholesale and retail sales of emeralds, rental and auction profits of high-end luxury jewelry, providing the real-world connection to real-world assets. Own part of the process, and be part of the Emerald Empire.

Laman Web Rasmi:
https://emeraldco.io
Kertas putih:
https://docsend.com/view/gi3fgye83v68g4e2
Peneroka Blok:
https://etherscan.io/token/0xebb1afb0a4ddc9b1f84d9aa72ff956cd1c1eb4be

Emerald (EMRLD) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Emerald (EMRLD), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 0.00
$ 0.00
Jumlah Bekalan:
$ 1.00B
$ 1.00B
Bekalan Edaran:
$ 0.00
$ 0.00
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 931.00K
$ 931.00K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.049
$ 0.049
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.000493232335467021
$ 0.000493232335467021
Harga Semasa:
$ 0.000931
$ 0.000931

Tokenomik Emerald (EMRLD): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Emerald (EMRLD) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token EMRLD yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token EMRLD yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik EMRLD, terokai EMRLD harga langsung token!

Cara Membeli EMRLD

Berminat untuk menambah Emerald (EMRLD) pada portfolio anda? MEXC menyokong pelbagai kaedah untuk membeli EMRLD, termasuk kad kredit, pindahan bank dan perdagangan antara pengguna. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC menjadikan pembelian kripto mudah dan selamat.

Emerald (EMRLD) Sejarah Harga

Menganalisis sejarah harga EMRLD membantu pengguna memahami pergerakan pasaran lepas, tahap sokongan/rintangan utama dan corak turun naik. Sama ada anda menjejaki paras tertinggi sepanjang masa atau mengenal pasti arah aliran, data sejarah adalah bahagian penting dalam ramalan harga dan analisis teknikal.

EMRLD Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju EMRLD? Halaman ramalan harga EMRLD kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

