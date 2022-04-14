Tokenomik EtherMail (EMT)

EtherMail (EMT) Maklumat

EtherMail is the leading Web3 email platform bridging the gap between Web2 and Web3. For businesses and brands, EtherMail increases reach and engagement and helps to build lasting relationships by sharing relevant content with NFT and Token holders.

Laman Web Rasmi:
https://ethermail.io
Kertas putih:
https://ethermail.io/emt/whitepaper
Peneroka Blok:
https://basescan.org/token/0xe2c86869216ac578bd62a4b8313770d9ee359a05

EtherMail (EMT) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk EtherMail (EMT), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Jumlah Bekalan:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Bekalan Edaran:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 3.02M
$ 3.02M$ 3.02M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.4355
$ 0.4355$ 0.4355
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.002792690901643398
$ 0.002792690901643398$ 0.002792690901643398
Harga Semasa:
$ 0.003021
$ 0.003021$ 0.003021

Tokenomik EtherMail (EMT): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik EtherMail (EMT) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token EMT yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token EMT yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik EMT, terokai EMT harga langsung token!

Beli kripto dengan hanya 1 USDT: Cara termudah anda untuk kripto!

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.