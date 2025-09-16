Apakah itu Ethena (ENA)

Ethena is a synthetic dollar protocol built on Ethereum that will provide a crypto-native solution for money not reliant on traditional banking system infrastructure.

Ethena tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Ethena pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.



Tokenomik Ethena (ENA)

Memahami tokenomik Ethena (ENA) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token ENA dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Ethena Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Ethena, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Ethena Berapakah nilai Ethena (ENA) hari ini? Harga langsung ENA dalam USD ialah 0.707 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa ENA ke USD? $ 0.707 . Lihat Harga semasa ENA ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran Ethena? Had pasaran untuk ENA ialah $ 4.87B USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran ENA? Bekalan edaran ENA ialah 6.89B USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) ENA? ENA mencapai harga ATH sebanyak 1.5169718881109548 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa ENA? ENA melihat harga ATL sebanyak 0.19527090297328784 USD . Berapakah jumlah dagangan ENA? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk ENAialah $ 23.29M USD . Adakah ENA akan naik lebih tinggi tahun ini? ENA mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak ENAramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

