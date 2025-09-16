Lagi Mengenai ENA

Ethena (ENA) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 23:44:11 (UTC+8)

Ethena (ENA) Maklumat Harga (USD)

Ethena (ENA) harga masa nyata ialah $ 0.707. Sepanjang 24 jam yang lalu, ENA didagangkan antara $ 0.6855 rendah dan $ 0.715 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi ENA sepanjang masa ialah $ 1.5169718881109548, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.19527090297328784.

Dari segi prestasi jangka pendek, ENA telah berubah sebanyak +1.00% sejak sejam yang lalu, +0.58% dalam 24 jam dan -10.34% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Ethena (ENA) Maklumat Pasaran

No.30

$ 4.87B
$ 4.87B$ 4.87B

$ 23.29M
$ 23.29M$ 23.29M

$ 10.61B
$ 10.61B$ 10.61B

6.89B
6.89B 6.89B

15,000,000,000
15,000,000,000 15,000,000,000

15,000,000,000
15,000,000,000 15,000,000,000

45.92%

0.12%

ETH

Had Pasaran semasa Ethena ialah $ 4.87B, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 23.29M. Bekalan edaran ENA ialah 6.89B, dengan jumlah bekalan sebanyak 15000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 10.61B.

Ethena (ENA) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Ethena hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00408+0.58%
30 Hari$ -0.0159-2.20%
60 Hari$ +0.318+81.74%
90 Hari$ +0.4297+154.95%
Perubahan Harga Ethena Hari Ini

Hari ini, ENA mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.00408 (+0.58%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariEthena

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.0159 (-2.20%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Ethena

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, ENA mengalami perubahan sebanyak $ +0.318 (+81.74%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Ethena

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.4297 (+154.95%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Ethena (ENA)?

Semak Ethenahalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Ethena (ENA)

Ethena is a synthetic dollar protocol built on Ethereum that will provide a crypto-native solution for money not reliant on traditional banking system infrastructure.

Ethena tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Ethena pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak ENA ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Ethena di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Ethena anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Ethena Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Ethena (ENA) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Ethena (ENA) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Ethena.

Semak Ethena ramalan harga sekarang!

Tokenomik Ethena (ENA)

Memahami tokenomik Ethena (ENA) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token ENA dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Ethena (ENA)

Mencari cara membeli Ethena? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Ethena di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

ENA kepada Mata Wang Tempatan

1 Ethena(ENA) ke VND
18,604.705
1 Ethena(ENA) ke AUD
A$1.05343
1 Ethena(ENA) ke GBP
0.51611
1 Ethena(ENA) ke EUR
0.59388
1 Ethena(ENA) ke USD
$0.707
1 Ethena(ENA) ke MYR
RM2.9694
1 Ethena(ENA) ke TRY
29.18496
1 Ethena(ENA) ke JPY
¥103.222
1 Ethena(ENA) ke ARS
ARS$1,033.61986
1 Ethena(ENA) ke RUB
58.80826
1 Ethena(ENA) ke INR
62.23014
1 Ethena(ENA) ke IDR
Rp11,590.16208
1 Ethena(ENA) ke KRW
976.51547
1 Ethena(ENA) ke PHP
40.20002
1 Ethena(ENA) ke EGP
￡E.33.98549
1 Ethena(ENA) ke BRL
R$3.7471
1 Ethena(ENA) ke CAD
C$0.96859
1 Ethena(ENA) ke BDT
86.1126
1 Ethena(ENA) ke NGN
1,056.79532
1 Ethena(ENA) ke COP
$2,750.97235
1 Ethena(ENA) ke ZAR
R.12.28766
1 Ethena(ENA) ke UAH
29.10719
1 Ethena(ENA) ke VES
Bs113.12
1 Ethena(ENA) ke CLP
$670.943
1 Ethena(ENA) ke PKR
Rs200.67488
1 Ethena(ENA) ke KZT
382.57184
1 Ethena(ENA) ke THB
฿22.43311
1 Ethena(ENA) ke TWD
NT$21.30191
1 Ethena(ENA) ke AED
د.إ2.59469
1 Ethena(ENA) ke CHF
Fr0.55146
1 Ethena(ENA) ke HKD
HK$5.50046
1 Ethena(ENA) ke AMD
֏270.3568
1 Ethena(ENA) ke MAD
.د.م6.34179
1 Ethena(ENA) ke MXN
$12.95224
1 Ethena(ENA) ke SAR
ريال2.65125
1 Ethena(ENA) ke PLN
2.53813
1 Ethena(ENA) ke RON
лв3.01889
1 Ethena(ENA) ke SEK
kr6.53268
1 Ethena(ENA) ke BGN
лв1.16655
1 Ethena(ENA) ke HUF
Ft232.79389
1 Ethena(ENA) ke CZK
14.52178
1 Ethena(ENA) ke KWD
د.ك0.215635
1 Ethena(ENA) ke ILS
2.35431
1 Ethena(ENA) ke AOA
Kz644.47999
1 Ethena(ENA) ke BHD
.د.ب0.266539
1 Ethena(ENA) ke BMD
$0.707
1 Ethena(ENA) ke DKK
kr4.4541
1 Ethena(ENA) ke HNL
L18.54461
1 Ethena(ENA) ke MUR
31.99175
1 Ethena(ENA) ke NAD
$12.28059
1 Ethena(ENA) ke NOK
kr6.91446
1 Ethena(ENA) ke NZD
$1.18069
1 Ethena(ENA) ke PAB
B/.0.707
1 Ethena(ENA) ke PGK
K2.95526
1 Ethena(ENA) ke QAR
ر.ق2.57348
1 Ethena(ENA) ke RSD
дин.69.98593

Ethena Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Ethena, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Ethena Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Ethena

Berapakah nilai Ethena (ENA) hari ini?
Harga langsung ENA dalam USD ialah 0.707 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa ENA ke USD?
Harga semasa ENA ke USD ialah $ 0.707. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Ethena?
Had pasaran untuk ENA ialah $ 4.87B USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran ENA?
Bekalan edaran ENA ialah 6.89B USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) ENA?
ENA mencapai harga ATH sebanyak 1.5169718881109548 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa ENA?
ENA melihat harga ATL sebanyak 0.19527090297328784 USD.
Berapakah jumlah dagangan ENA?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk ENAialah $ 23.29M USD.
Adakah ENA akan naik lebih tinggi tahun ini?
ENA mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak ENAramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 23:44:11 (UTC+8)

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

