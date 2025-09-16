Lagi Mengenai ENF

Maklumat Harga ENF

Kertas putih ENF

Laman Web Rasmi ENF

Tokenomik ENF

Ramalan Harga ENF

Sejarah ENF

ENF Panduan Membeli

Penukar Mata Wang ENF-ke-Fiat

ENF Spot

Pra-pasaran

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

enfineo Logo

enfineoHargae(ENF)

1 ENF ke USD Harga Langsung:

$0.0315
$0.0315$0.0315
-1.28%1D
USD
enfineo (ENF) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 20:44:19 (UTC+8)

enfineo (ENF) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.03122
$ 0.03122$ 0.03122
24J Rendah
$ 0.033
$ 0.033$ 0.033
24J Tinggi

$ 0.03122
$ 0.03122$ 0.03122

$ 0.033
$ 0.033$ 0.033

$ 0.04707658444467169
$ 0.04707658444467169$ 0.04707658444467169

$ 0.007643826912459699
$ 0.007643826912459699$ 0.007643826912459699

0.00%

-1.28%

-12.71%

-12.71%

enfineo (ENF) harga masa nyata ialah $ 0.03148. Sepanjang 24 jam yang lalu, ENF didagangkan antara $ 0.03122 rendah dan $ 0.033 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi ENF sepanjang masa ialah $ 0.04707658444467169, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.007643826912459699.

Dari segi prestasi jangka pendek, ENF telah berubah sebanyak 0.00% sejak sejam yang lalu, -1.28% dalam 24 jam dan -12.71% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

enfineo (ENF) Maklumat Pasaran

No.2079

$ 1.28M
$ 1.28M$ 1.28M

$ 88.14K
$ 88.14K$ 88.14K

$ 3.46M
$ 3.46M$ 3.46M

40.63M
40.63M 40.63M

110,000,000
110,000,000 110,000,000

109,999,775
109,999,775 109,999,775

36.93%

2024-09-17 00:00:00

$ 0.125
$ 0.125$ 0.125

BSC

Had Pasaran semasa enfineo ialah $ 1.28M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 88.14K. Bekalan edaran ENF ialah 40.63M, dengan jumlah bekalan sebanyak 109999775. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 3.46M.

enfineo (ENF) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk enfineo hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0004084-1.28%
30 Hari$ +0.00642+25.61%
60 Hari$ +0.01036+49.05%
90 Hari$ +0.00024+0.76%
Perubahan Harga enfineo Hari Ini

Hari ini, ENF mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.0004084 (-1.28%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 Harienfineo

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ +0.00642 (+25.61%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari enfineo

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, ENF mengalami perubahan sebanyak $ +0.01036 (+49.05%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari enfineo

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.00024 (+0.76%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga enfineo (ENF)?

Semak enfineohalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu enfineo (ENF)

enfineo revolutionizes fintech by blending the best features of traditional and crypto finance, to create an ecosystem of next-generation user-centric financial solutions delivered via a website and a mobile application.

enfineo tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus enfineo pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak ENF ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang enfineo di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian enfineo anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

enfineo Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai enfineo (ENF) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset enfineo (ENF) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk enfineo.

Semak enfineo ramalan harga sekarang!

Tokenomik enfineo (ENF)

Memahami tokenomik enfineo (ENF) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token ENF dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli enfineo (ENF)

Mencari cara membeli enfineo? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah enfineo di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

ENF kepada Mata Wang Tempatan

1 enfineo(ENF) ke VND
828.3962
1 enfineo(ENF) ke AUD
A$0.0469052
1 enfineo(ENF) ke GBP
0.0229804
1 enfineo(ENF) ke EUR
0.0264432
1 enfineo(ENF) ke USD
$0.03148
1 enfineo(ENF) ke MYR
RM0.132216
1 enfineo(ENF) ke TRY
1.2998092
1 enfineo(ENF) ke JPY
¥4.62756
1 enfineo(ENF) ke ARS
ARS$46.1581796
1 enfineo(ENF) ke RUB
2.606544
1 enfineo(ENF) ke INR
2.7721288
1 enfineo(ENF) ke IDR
Rp516.0654912
1 enfineo(ENF) ke KRW
43.4804908
1 enfineo(ENF) ke PHP
1.7918416
1 enfineo(ENF) ke EGP
￡E.1.5151324
1 enfineo(ENF) ke BRL
R$0.166844
1 enfineo(ENF) ke CAD
C$0.0431276
1 enfineo(ENF) ke BDT
3.834264
1 enfineo(ENF) ke NGN
47.0550448
1 enfineo(ENF) ke COP
$122.96875
1 enfineo(ENF) ke ZAR
R.0.546178
1 enfineo(ENF) ke UAH
1.2960316
1 enfineo(ENF) ke VES
Bs5.0368
1 enfineo(ENF) ke CLP
$29.87452
1 enfineo(ENF) ke PKR
Rs8.9352832
1 enfineo(ENF) ke KZT
17.0344576
1 enfineo(ENF) ke THB
฿0.9982308
1 enfineo(ENF) ke TWD
NT$0.9497516
1 enfineo(ENF) ke AED
د.إ0.1155316
1 enfineo(ENF) ke CHF
Fr0.0248692
1 enfineo(ENF) ke HKD
HK$0.2449144
1 enfineo(ENF) ke AMD
֏12.037952
1 enfineo(ENF) ke MAD
.د.م0.2823756
1 enfineo(ENF) ke MXN
$0.5770284
1 enfineo(ENF) ke SAR
ريال0.11805
1 enfineo(ENF) ke PLN
0.113328
1 enfineo(ENF) ke RON
лв0.1347344
1 enfineo(ENF) ke SEK
kr0.29119
1 enfineo(ENF) ke BGN
лв0.051942
1 enfineo(ENF) ke HUF
Ft10.39627
1 enfineo(ENF) ke CZK
0.6488028
1 enfineo(ENF) ke KWD
د.ك0.0096014
1 enfineo(ENF) ke ILS
0.1051432
1 enfineo(ENF) ke AOA
Kz28.6962236
1 enfineo(ENF) ke BHD
.د.ب0.01183648
1 enfineo(ENF) ke BMD
$0.03148
1 enfineo(ENF) ke DKK
kr0.1989536
1 enfineo(ENF) ke HNL
L0.8257204
1 enfineo(ENF) ke MUR
1.42447
1 enfineo(ENF) ke NAD
$0.5468076
1 enfineo(ENF) ke NOK
kr0.308504
1 enfineo(ENF) ke NZD
$0.0525716
1 enfineo(ENF) ke PAB
B/.0.03148
1 enfineo(ENF) ke PGK
K0.1315864
1 enfineo(ENF) ke QAR
ر.ق0.1145872
1 enfineo(ENF) ke RSD
дин.3.1253344

enfineo Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang enfineo, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web enfineo Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai enfineo

Berapakah nilai enfineo (ENF) hari ini?
Harga langsung ENF dalam USD ialah 0.03148 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa ENF ke USD?
Harga semasa ENF ke USD ialah $ 0.03148. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran enfineo?
Had pasaran untuk ENF ialah $ 1.28M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran ENF?
Bekalan edaran ENF ialah 40.63M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) ENF?
ENF mencapai harga ATH sebanyak 0.04707658444467169 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa ENF?
ENF melihat harga ATL sebanyak 0.007643826912459699 USD.
Berapakah jumlah dagangan ENF?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk ENFialah $ 88.14K USD.
Adakah ENF akan naik lebih tinggi tahun ini?
ENF mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak ENFramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 20:44:19 (UTC+8)

enfineo (ENF) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Berita Panas

Isnin MEXC: Revolusi Baru PumpFun dan Senarai Menarik di Bursa MEXC

September 16, 2025

Peluang Hasil Teratas Menggunakan Stablecoins pada 2025 (On-Chain + CeFi)

September 15, 2025

Sertai Pertandingan Perdagangan Salin MEXC dan kongsi kolam hadiah besar sebanyak 150,000 USDT

September 15, 2025
Lihat Lagi

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

Kalkulator ENF-ke-USD

Jumlah

ENF
ENF
USD
USD

1 ENF = 0.03148 USD

Berdagang ENF

ENFUSDT
$0.0315
$0.0315$0.0315
-1.28%

Sertai MEXC Hari Ini

-- Yuran Pembuat Spot, -- Yuran Pengambil Spot
-- Yuran Pembuat Niaga Hadapan, -- Yuran Pengambil Niaga Hadapan