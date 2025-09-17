Lagi Mengenai ENJ

Maklumat Harga ENJ

Kertas putih ENJ

Laman Web Rasmi ENJ

Tokenomik ENJ

Ramalan Harga ENJ

Sejarah ENJ

ENJ Panduan Membeli

Penukar Mata Wang ENJ-ke-Fiat

ENJ Spot

ENJ Niaga Hadapan USDT-M

Pra-pasaran

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

Enjin Logo

EnjinHargae(ENJ)

1 ENJ ke USD Harga Langsung:

$0.06954
$0.06954$0.06954
-0.02%1D
USD
Enjin (ENJ) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 02:30:21 (UTC+8)

Enjin (ENJ) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.06651
$ 0.06651$ 0.06651
24J Rendah
$ 0.06989
$ 0.06989$ 0.06989
24J Tinggi

$ 0.06651
$ 0.06651$ 0.06651

$ 0.06989
$ 0.06989$ 0.06989

$ 4.846962115846244
$ 4.846962115846244$ 4.846962115846244

$ 0.01561960019171238
$ 0.01561960019171238$ 0.01561960019171238

-0.33%

-0.02%

+1.04%

+1.04%

Enjin (ENJ) harga masa nyata ialah $ 0.06955. Sepanjang 24 jam yang lalu, ENJ didagangkan antara $ 0.06651 rendah dan $ 0.06989 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi ENJ sepanjang masa ialah $ 4.846962115846244, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.01561960019171238.

Dari segi prestasi jangka pendek, ENJ telah berubah sebanyak -0.33% sejak sejam yang lalu, -0.02% dalam 24 jam dan +1.04% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Enjin (ENJ) Maklumat Pasaran

No.313

$ 130.93M
$ 130.93M$ 130.93M

$ 349.15K
$ 349.15K$ 349.15K

$ 133.97M
$ 133.97M$ 133.97M

1.88B
1.88B 1.88B

--
----

1,926,257,665.5767505
1,926,257,665.5767505 1,926,257,665.5767505

ENJ

Had Pasaran semasa Enjin ialah $ 130.93M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 349.15K. Bekalan edaran ENJ ialah 1.88B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1926257665.5767505. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 133.97M.

Enjin (ENJ) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Enjin hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0000139-0.02%
30 Hari$ -0.00214-2.99%
60 Hari$ -0.01282-15.57%
90 Hari$ +0.00529+8.23%
Perubahan Harga Enjin Hari Ini

Hari ini, ENJ mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.0000139 (-0.02%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariEnjin

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.00214 (-2.99%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Enjin

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, ENJ mengalami perubahan sebanyak $ -0.01282 (-15.57%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Enjin

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.00529 (+8.23%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Enjin (ENJ)?

Semak Enjinhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Enjin (ENJ)

Enjin Blockchain is Layer 1 custom built with NFT functions at the protocol level, supported by no code integration into games. NFT functions such as NFT minting and transfers are not added smart contracts; these are part of the core code. This guarantees on-chain royalties, avoids scams from fake smart contracts, and brings many other advantages. Features such as managed wallets (allowing users to receive NFTs before they open wallets) and fuel tanks (allowing free transactions) make onboarding new users easy and promote mass adoption. Enjin Blockchain arose from the world's oldest NFT gaming ecosystem from 2018, supported by a seamless app layer--Enjin Wallet, NFT.io marketplace, Enjin Platform (API NFT integration into games), and the Beam NFT QR code distribution system. Enjin Blockchain is powered by Enjin Coin (ENJ) and built on Substrate (Polkadot code). The underlying Enjin Relaychain and its validators secure the network, while matrixchains on top of this process transactions, allowing scalability. Enjin Matrixchain is the flagship matrixchain on Enjin Blockchain. It will be the template for future matrixchains, which are envisioned to be easy-to-launch NFT-focused chains for enterprise users who aim to segregate data and create a self-contained economy centered around their own matrixchain.

Enjin tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Enjin pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak ENJ ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Enjin di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Enjin anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Enjin Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Enjin (ENJ) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Enjin (ENJ) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Enjin.

Semak Enjin ramalan harga sekarang!

Tokenomik Enjin (ENJ)

Memahami tokenomik Enjin (ENJ) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token ENJ dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Enjin (ENJ)

Mencari cara membeli Enjin? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Enjin di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

ENJ kepada Mata Wang Tempatan

1 Enjin(ENJ) ke VND
1,830.20825
1 Enjin(ENJ) ke AUD
A$0.1036295
1 Enjin(ENJ) ke GBP
0.0507715
1 Enjin(ENJ) ke EUR
0.058422
1 Enjin(ENJ) ke USD
$0.06955
1 Enjin(ENJ) ke MYR
RM0.29211
1 Enjin(ENJ) ke TRY
2.8703285
1 Enjin(ENJ) ke JPY
¥10.1543
1 Enjin(ENJ) ke ARS
ARS$102.128611
1 Enjin(ENJ) ke RUB
5.785169
1 Enjin(ENJ) ke INR
6.1155315
1 Enjin(ENJ) ke IDR
Rp1,140.163752
1 Enjin(ENJ) ke KRW
95.9310105
1 Enjin(ENJ) ke PHP
3.9483535
1 Enjin(ENJ) ke EGP
￡E.3.3432685
1 Enjin(ENJ) ke BRL
R$0.3679195
1 Enjin(ENJ) ke CAD
C$0.0952835
1 Enjin(ENJ) ke BDT
8.47119
1 Enjin(ENJ) ke NGN
103.960558
1 Enjin(ENJ) ke COP
$270.6225275
1 Enjin(ENJ) ke ZAR
R.1.204606
1 Enjin(ENJ) ke UAH
2.8633735
1 Enjin(ENJ) ke VES
Bs11.128
1 Enjin(ENJ) ke CLP
$66.00295
1 Enjin(ENJ) ke PKR
Rs19.741072
1 Enjin(ENJ) ke KZT
37.634896
1 Enjin(ENJ) ke THB
฿2.2026485
1 Enjin(ENJ) ke TWD
NT$2.093455
1 Enjin(ENJ) ke AED
د.إ0.2552485
1 Enjin(ENJ) ke CHF
Fr0.054249
1 Enjin(ENJ) ke HKD
HK$0.541099
1 Enjin(ENJ) ke AMD
֏26.59592
1 Enjin(ENJ) ke MAD
.د.م0.6238635
1 Enjin(ENJ) ke MXN
$1.271374
1 Enjin(ENJ) ke SAR
ريال0.2608125
1 Enjin(ENJ) ke PLN
0.248989
1 Enjin(ENJ) ke RON
лв0.296283
1 Enjin(ENJ) ke SEK
kr0.641251
1 Enjin(ENJ) ke BGN
лв0.1147575
1 Enjin(ENJ) ke HUF
Ft22.817964
1 Enjin(ENJ) ke CZK
1.424384
1 Enjin(ENJ) ke KWD
د.ك0.0211432
1 Enjin(ENJ) ke ILS
0.2316015
1 Enjin(ENJ) ke AOA
Kz63.3996935
1 Enjin(ENJ) ke BHD
.د.ب0.02622035
1 Enjin(ENJ) ke BMD
$0.06955
1 Enjin(ENJ) ke DKK
kr0.436774
1 Enjin(ENJ) ke HNL
L1.8242965
1 Enjin(ENJ) ke MUR
3.1471375
1 Enjin(ENJ) ke NAD
$1.2080835
1 Enjin(ENJ) ke NOK
kr0.6781125
1 Enjin(ENJ) ke NZD
$0.115453
1 Enjin(ENJ) ke PAB
B/.0.06955
1 Enjin(ENJ) ke PGK
K0.290719
1 Enjin(ENJ) ke QAR
ر.ق0.253162
1 Enjin(ENJ) ke RSD
дин.6.867367

Enjin Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Enjin, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Enjin Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Enjin

Berapakah nilai Enjin (ENJ) hari ini?
Harga langsung ENJ dalam USD ialah 0.06955 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa ENJ ke USD?
Harga semasa ENJ ke USD ialah $ 0.06955. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Enjin?
Had pasaran untuk ENJ ialah $ 130.93M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran ENJ?
Bekalan edaran ENJ ialah 1.88B USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) ENJ?
ENJ mencapai harga ATH sebanyak 4.846962115846244 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa ENJ?
ENJ melihat harga ATL sebanyak 0.01561960019171238 USD.
Berapakah jumlah dagangan ENJ?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk ENJialah $ 349.15K USD.
Adakah ENJ akan naik lebih tinggi tahun ini?
ENJ mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak ENJramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 02:30:21 (UTC+8)

Enjin (ENJ) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Berita Panas

Dari Stadium ke Skrin: Bagaimana Base, GameFi, dan Ekonomi Token Mendefinisikan Semula Sukan

September 17, 2025

Berdagang dengan Lebih Pintar: Bagaimana Pesanan Tanpa Yuran + Dibantu AI Mengubah Permainan

September 16, 2025

Isnin MEXC: Revolusi Baru PumpFun dan Senarai Menarik di Bursa MEXC

September 16, 2025
Lihat Lagi

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

Kalkulator ENJ-ke-USD

Jumlah

ENJ
ENJ
USD
USD

1 ENJ = 0.06955 USD

Berdagang ENJ

ENJUSDT
$0.06954
$0.06954$0.06954
-0.02%

Sertai MEXC Hari Ini

-- Yuran Pembuat Spot, -- Yuran Pengambil Spot
-- Yuran Pembuat Niaga Hadapan, -- Yuran Pengambil Niaga Hadapan