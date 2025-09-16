Lagi Mengenai ENS

Maklumat Harga ENS

Kertas putih ENS

Laman Web Rasmi ENS

Tokenomik ENS

Ramalan Harga ENS

Sejarah ENS

ENS Panduan Membeli

Penukar Mata Wang ENS-ke-Fiat

ENS Spot

Pra-pasaran

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

ENS Logo

ENSHargae(ENS)

1 ENS ke USD Harga Langsung:

$23.17
$23.17$23.17
+1.13%1D
USD
ENS (ENS) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 20:44:26 (UTC+8)

ENS (ENS) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 22.71
$ 22.71$ 22.71
24J Rendah
$ 23.37
$ 23.37$ 23.37
24J Tinggi

$ 22.71
$ 22.71$ 22.71

$ 23.37
$ 23.37$ 23.37

$ 85.68745026316928
$ 85.68745026316928$ 85.68745026316928

$ 6.695156653769259
$ 6.695156653769259$ 6.695156653769259

0.00%

+1.13%

-0.61%

-0.61%

ENS (ENS) harga masa nyata ialah $ 23.17. Sepanjang 24 jam yang lalu, ENS didagangkan antara $ 22.71 rendah dan $ 23.37 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi ENS sepanjang masa ialah $ 85.68745026316928, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 6.695156653769259.

Dari segi prestasi jangka pendek, ENS telah berubah sebanyak 0.00% sejak sejam yang lalu, +1.13% dalam 24 jam dan -0.61% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

ENS (ENS) Maklumat Pasaran

No.89

$ 857.26M
$ 857.26M$ 857.26M

$ 2.07M
$ 2.07M$ 2.07M

$ 2.32B
$ 2.32B$ 2.32B

37.00M
37.00M 37.00M

100,000,000
100,000,000 100,000,000

0.02%

2021-11-09 00:00:00

ETH

Had Pasaran semasa ENS ialah $ 857.26M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 2.07M. Bekalan edaran ENS ialah 37.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 100000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 2.32B.

ENS (ENS) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk ENS hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.2589+1.13%
30 Hari$ -3.58-13.39%
60 Hari$ -4.29-15.63%
90 Hari$ +3.46+17.55%
Perubahan Harga ENS Hari Ini

Hari ini, ENS mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.2589 (+1.13%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariENS

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -3.58 (-13.39%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari ENS

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, ENS mengalami perubahan sebanyak $ -4.29 (-15.63%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari ENS

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +3.46 (+17.55%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga ENS (ENS)?

Semak ENShalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu ENS (ENS)

The Ethereum Name Service (ENS) is a distributed, open, and extensible naming system based on the Ethereum blockchain.

ENS tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus ENS pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak ENS ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang ENS di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian ENS anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

ENS Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai ENS (ENS) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset ENS (ENS) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk ENS.

Semak ENS ramalan harga sekarang!

Tokenomik ENS (ENS)

Memahami tokenomik ENS (ENS) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token ENS dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli ENS (ENS)

Mencari cara membeli ENS? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah ENS di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

ENS kepada Mata Wang Tempatan

1 ENS(ENS) ke VND
609,718.55
1 ENS(ENS) ke AUD
A$34.5233
1 ENS(ENS) ke GBP
16.9141
1 ENS(ENS) ke EUR
19.4628
1 ENS(ENS) ke USD
$23.17
1 ENS(ENS) ke MYR
RM97.314
1 ENS(ENS) ke TRY
956.6893
1 ENS(ENS) ke JPY
¥3,405.99
1 ENS(ENS) ke ARS
ARS$33,973.4759
1 ENS(ENS) ke RUB
1,918.476
1 ENS(ENS) ke INR
2,040.3502
1 ENS(ENS) ke IDR
Rp379,836.0048
1 ENS(ENS) ke KRW
32,002.6357
1 ENS(ENS) ke PHP
1,318.8364
1 ENS(ENS) ke EGP
￡E.1,115.1721
1 ENS(ENS) ke BRL
R$122.801
1 ENS(ENS) ke CAD
C$31.7429
1 ENS(ENS) ke BDT
2,822.106
1 ENS(ENS) ke NGN
34,633.5892
1 ENS(ENS) ke COP
$90,507.8125
1 ENS(ENS) ke ZAR
R.401.9995
1 ENS(ENS) ke UAH
953.9089
1 ENS(ENS) ke VES
Bs3,707.2
1 ENS(ENS) ke CLP
$21,988.33
1 ENS(ENS) ke PKR
Rs6,576.5728
1 ENS(ENS) ke KZT
12,537.7504
1 ENS(ENS) ke THB
฿734.7207
1 ENS(ENS) ke TWD
NT$699.0389
1 ENS(ENS) ke AED
د.إ85.0339
1 ENS(ENS) ke CHF
Fr18.3043
1 ENS(ENS) ke HKD
HK$180.2626
1 ENS(ENS) ke AMD
֏8,860.208
1 ENS(ENS) ke MAD
.د.م207.8349
1 ENS(ENS) ke MXN
$424.7061
1 ENS(ENS) ke SAR
ريال86.8875
1 ENS(ENS) ke PLN
83.412
1 ENS(ENS) ke RON
лв99.1676
1 ENS(ENS) ke SEK
kr214.3225
1 ENS(ENS) ke BGN
лв38.2305
1 ENS(ENS) ke HUF
Ft7,651.8925
1 ENS(ENS) ke CZK
477.5337
1 ENS(ENS) ke KWD
د.ك7.06685
1 ENS(ENS) ke ILS
77.3878
1 ENS(ENS) ke AOA
Kz21,121.0769
1 ENS(ENS) ke BHD
.د.ب8.71192
1 ENS(ENS) ke BMD
$23.17
1 ENS(ENS) ke DKK
kr146.4344
1 ENS(ENS) ke HNL
L607.7491
1 ENS(ENS) ke MUR
1,048.4425
1 ENS(ENS) ke NAD
$402.4629
1 ENS(ENS) ke NOK
kr227.066
1 ENS(ENS) ke NZD
$38.6939
1 ENS(ENS) ke PAB
B/.23.17
1 ENS(ENS) ke PGK
K96.8506
1 ENS(ENS) ke QAR
ر.ق84.3388
1 ENS(ENS) ke RSD
дин.2,300.3176

ENS Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang ENS, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web ENS Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai ENS

Berapakah nilai ENS (ENS) hari ini?
Harga langsung ENS dalam USD ialah 23.17 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa ENS ke USD?
Harga semasa ENS ke USD ialah $ 23.17. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran ENS?
Had pasaran untuk ENS ialah $ 857.26M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran ENS?
Bekalan edaran ENS ialah 37.00M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) ENS?
ENS mencapai harga ATH sebanyak 85.68745026316928 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa ENS?
ENS melihat harga ATL sebanyak 6.695156653769259 USD.
Berapakah jumlah dagangan ENS?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk ENSialah $ 2.07M USD.
Adakah ENS akan naik lebih tinggi tahun ini?
ENS mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak ENSramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 20:44:26 (UTC+8)

ENS (ENS) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Berita Panas

Isnin MEXC: Revolusi Baru PumpFun dan Senarai Menarik di Bursa MEXC

September 16, 2025

Peluang Hasil Teratas Menggunakan Stablecoins pada 2025 (On-Chain + CeFi)

September 15, 2025

Sertai Pertandingan Perdagangan Salin MEXC dan kongsi kolam hadiah besar sebanyak 150,000 USDT

September 15, 2025
Lihat Lagi

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

Kalkulator ENS-ke-USD

Jumlah

ENS
ENS
USD
USD

1 ENS = 23.17 USD

Berdagang ENS

ENSUSDT
$23.17
$23.17$23.17
+1.17%
ENSUSDC
$23.185
$23.185$23.185
+1.14%

Sertai MEXC Hari Ini

-- Yuran Pembuat Spot, -- Yuran Pengambil Spot
-- Yuran Pembuat Niaga Hadapan, -- Yuran Pengambil Niaga Hadapan