Enso Harga Hari Ini

Harga langsung Enso (ENSO) hari ini ialah $ 1.102, dengan 0.36% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa ENSO kepada USD penukaran adalah $ 1.102 setiap ENSO.

Enso kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada --, dengan bekalan edaran sebanyak -- ENSO. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, ENSO didagangkan antara $ 1.039 (rendah) dan $ 1.129 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah --, manakala paras terendah sepanjang masa ialah --.

Dalam prestasi jangka pendek, ENSO dipindahkan -0.46% dalam sejam terakhir dan -13.16% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 262.05K.

Enso (ENSO) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran ---- -- Kelantangan (24J) $ 262.05K$ 262.05K $ 262.05K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 110.20M$ 110.20M $ 110.20M Bekalan Peredaran ---- -- Jumlah Bekalan 100,000,000 100,000,000 100,000,000 Rantaian Blok Awam ETH

Had Pasaran semasa Enso ialah --, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 262.05K. Bekalan edaran ENSO ialah --, dengan jumlah bekalan sebanyak 100000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 110.20M.