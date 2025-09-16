Lagi Mengenai EON

$0.0045
$0.0045$0.0045
+18.42%1D
EON Marketplace (EON) Carta Harga Langsung
EON Marketplace (EON) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.0038
$ 0.0038$ 0.0038
24J Rendah
$ 0.005778
$ 0.005778$ 0.005778
24J Tinggi

$ 0.0038
$ 0.0038$ 0.0038

$ 0.005778
$ 0.005778$ 0.005778

EON Marketplace (EON) harga masa nyata ialah $ 0.0045. Sepanjang 24 jam yang lalu, EON didagangkan antara $ 0.0038 rendah dan $ 0.005778 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi EON sepanjang masa ialah --, manakala harga terendah sepanjang masa ialah --.

Dari segi prestasi jangka pendek, EON telah berubah sebanyak 0.00% sejak sejam yang lalu, +18.42% dalam 24 jam dan +2.73% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

EON Marketplace (EON) Maklumat Pasaran

$ 24.22
$ 24.22$ 24.22

$ 450.00K
$ 450.00K$ 450.00K

100,000,000
100,000,000 100,000,000

Had Pasaran semasa EON Marketplace ialah --, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 24.22. Bekalan edaran EON ialah --, dengan jumlah bekalan sebanyak 100000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 450.00K.

EON Marketplace (EON) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk EON Marketplace hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00069997+18.42%
30 Hari$ +0.002299+104.45%
60 Hari$ +0.001149+34.28%
90 Hari$ +0.0009+25.00%
Perubahan Harga EON Marketplace Hari Ini

Hari ini, EON mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.00069997 (+18.42%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariEON Marketplace

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ +0.002299 (+104.45%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari EON Marketplace

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, EON mengalami perubahan sebanyak $ +0.001149 (+34.28%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari EON Marketplace

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.0009 (+25.00%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Apakah itu EON Marketplace (EON)

EON is a distributed computing power protocol who self-owns over 120qt A100. EON marketplace offers cost-effective, stable services through proprietary D-Nano technology, outperforming competitors like io.net. It facilitates a seamless setup process, ensuring that participants can effortlessly join the network.

EON Marketplace tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus EON Marketplace pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

EON Marketplace Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai EON Marketplace (EON) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset EON Marketplace (EON) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang?

Tokenomik EON Marketplace (EON)

Cara membeli EON Marketplace (EON)

EON kepada Mata Wang Tempatan

1 EON Marketplace(EON) ke VND
118.4175
1 EON Marketplace(EON) ke AUD
A$0.006705
1 EON Marketplace(EON) ke GBP
0.003285
1 EON Marketplace(EON) ke EUR
0.00378
1 EON Marketplace(EON) ke USD
$0.0045
1 EON Marketplace(EON) ke MYR
RM0.0189
1 EON Marketplace(EON) ke TRY
0.185715
1 EON Marketplace(EON) ke JPY
¥0.657
1 EON Marketplace(EON) ke ARS
ARS$6.57891
1 EON Marketplace(EON) ke RUB
0.373725
1 EON Marketplace(EON) ke INR
0.396
1 EON Marketplace(EON) ke IDR
Rp73.77048
1 EON Marketplace(EON) ke KRW
6.215445
1 EON Marketplace(EON) ke PHP
0.255735
1 EON Marketplace(EON) ke EGP
￡E.0.21636
1 EON Marketplace(EON) ke BRL
R$0.023895
1 EON Marketplace(EON) ke CAD
C$0.006165
1 EON Marketplace(EON) ke BDT
0.5481
1 EON Marketplace(EON) ke NGN
6.716385
1 EON Marketplace(EON) ke COP
$17.509725
1 EON Marketplace(EON) ke ZAR
R.0.078075
1 EON Marketplace(EON) ke UAH
0.185265
1 EON Marketplace(EON) ke VES
Bs0.72
1 EON Marketplace(EON) ke CLP
$4.2705
1 EON Marketplace(EON) ke PKR
Rs1.27728
1 EON Marketplace(EON) ke KZT
2.43504
1 EON Marketplace(EON) ke THB
฿0.142425
1 EON Marketplace(EON) ke TWD
NT$0.135315
1 EON Marketplace(EON) ke AED
د.إ0.016515
1 EON Marketplace(EON) ke CHF
Fr0.00351
1 EON Marketplace(EON) ke HKD
HK$0.03501
1 EON Marketplace(EON) ke AMD
֏1.7208
1 EON Marketplace(EON) ke MAD
.د.م0.040365
1 EON Marketplace(EON) ke MXN
$0.08253
1 EON Marketplace(EON) ke SAR
ريال0.016875
1 EON Marketplace(EON) ke PLN
0.016155
1 EON Marketplace(EON) ke RON
лв0.019215
1 EON Marketplace(EON) ke SEK
kr0.041535
1 EON Marketplace(EON) ke BGN
лв0.007425
1 EON Marketplace(EON) ke HUF
Ft1.48023
1 EON Marketplace(EON) ke CZK
0.092385
1 EON Marketplace(EON) ke KWD
د.ك0.0013725
1 EON Marketplace(EON) ke ILS
0.014985
1 EON Marketplace(EON) ke AOA
Kz4.102065
1 EON Marketplace(EON) ke BHD
.د.ب0.0016965
1 EON Marketplace(EON) ke BMD
$0.0045
1 EON Marketplace(EON) ke DKK
kr0.02835
1 EON Marketplace(EON) ke HNL
L0.118035
1 EON Marketplace(EON) ke MUR
0.203625
1 EON Marketplace(EON) ke NAD
$0.078165
1 EON Marketplace(EON) ke NOK
kr0.04401
1 EON Marketplace(EON) ke NZD
$0.007515
1 EON Marketplace(EON) ke PAB
B/.0.0045
1 EON Marketplace(EON) ke PGK
K0.01881
1 EON Marketplace(EON) ke QAR
ر.ق0.01638
1 EON Marketplace(EON) ke RSD
дин.0.445185

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai EON Marketplace

Berapakah nilai EON Marketplace (EON) hari ini?
Harga langsung EON dalam USD ialah 0.0045 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa EON ke USD?
Harga semasa EON ke USD ialah $ 0.0045. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran EON Marketplace?
Had pasaran untuk EON ialah -- USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran EON?
Bekalan edaran EON ialah -- USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) EON?
EON mencapai harga ATH sebanyak -- USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa EON?
EON melihat harga ATL sebanyak -- USD.
Berapakah jumlah dagangan EON?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk EONialah $ 24.22 USD.
Adakah EON akan naik lebih tinggi tahun ini?
EON mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak EONramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

