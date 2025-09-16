Apakah itu Epic Chain (EPIC)

Epic Chain is rapidly expanding to become one of the fastest-growing RWA ecosystems in Web3, operating in over 150 countries. It is focused on building the world’s first RWA superstructure, aligning individuals and institutions across every major asset class from consumer goods to capital markets.

Tokenomik Epic Chain (EPIC)

Memahami tokenomik Epic Chain (EPIC) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token EPIC dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Epic Chain Berapakah nilai Epic Chain (EPIC) hari ini? Harga langsung EPIC dalam USD ialah 2.0344 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa EPIC ke USD? $ 2.0344 . Apakah had pasaran Epic Chain? Had pasaran untuk EPIC ialah $ 61.03M USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran EPIC? Bekalan edaran EPIC ialah 30.00M USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) EPIC? EPIC mencapai harga ATH sebanyak 74.12620852 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa EPIC? EPIC melihat harga ATL sebanyak 0.7252176173070083 USD . Berapakah jumlah dagangan EPIC? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk EPICialah $ 899.97K USD .

Epic Chain (EPIC) Kemas Kini Industri Penting

