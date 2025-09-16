Lagi Mengenai EPIC

Maklumat Harga EPIC

Kertas putih EPIC

Laman Web Rasmi EPIC

Tokenomik EPIC

Ramalan Harga EPIC

Sejarah EPIC

EPIC Panduan Membeli

Penukar Mata Wang EPIC-ke-Fiat

EPIC Spot

Pra-pasaran

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

Epic Chain Logo

Epic ChainHargae(EPIC)

1 EPIC ke USD Harga Langsung:

$2.0344
$2.0344$2.0344
+1.81%1D
USD
Epic Chain (EPIC) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 20:44:32 (UTC+8)

Epic Chain (EPIC) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 1.9746
$ 1.9746$ 1.9746
24J Rendah
$ 2.0691
$ 2.0691$ 2.0691
24J Tinggi

$ 1.9746
$ 1.9746$ 1.9746

$ 2.0691
$ 2.0691$ 2.0691

$ 74.12620852
$ 74.12620852$ 74.12620852

$ 0.7252176173070083
$ 0.7252176173070083$ 0.7252176173070083

+0.02%

+1.81%

+0.03%

+0.03%

Epic Chain (EPIC) harga masa nyata ialah $ 2.0344. Sepanjang 24 jam yang lalu, EPIC didagangkan antara $ 1.9746 rendah dan $ 2.0691 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi EPIC sepanjang masa ialah $ 74.12620852, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.7252176173070083.

Dari segi prestasi jangka pendek, EPIC telah berubah sebanyak +0.02% sejak sejam yang lalu, +1.81% dalam 24 jam dan +0.03% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Epic Chain (EPIC) Maklumat Pasaran

No.513

$ 61.03M
$ 61.03M$ 61.03M

$ 899.97K
$ 899.97K$ 899.97K

$ 61.03M
$ 61.03M$ 61.03M

30.00M
30.00M 30.00M

30,000,000
30,000,000 30,000,000

ETH

Had Pasaran semasa Epic Chain ialah $ 61.03M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 899.97K. Bekalan edaran EPIC ialah 30.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 30000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 61.03M.

Epic Chain (EPIC) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Epic Chain hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.036168+1.81%
30 Hari$ -0.6477-24.15%
60 Hari$ +0.5672+38.65%
90 Hari$ +1.0464+105.91%
Perubahan Harga Epic Chain Hari Ini

Hari ini, EPIC mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.036168 (+1.81%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariEpic Chain

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.6477 (-24.15%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Epic Chain

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, EPIC mengalami perubahan sebanyak $ +0.5672 (+38.65%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Epic Chain

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +1.0464 (+105.91%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Epic Chain (EPIC)?

Semak Epic Chainhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Epic Chain (EPIC)

Epic Chain is rapidly expanding to become one of the fastest-growing RWA ecosystems in Web3, operating in over 150 countries. It is focused on building the world’s first RWA superstructure, aligning individuals and institutions across every major asset class from consumer goods to capital markets.

Epic Chain tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Epic Chain pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak EPIC ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Epic Chain di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Epic Chain anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Epic Chain Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Epic Chain (EPIC) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Epic Chain (EPIC) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Epic Chain.

Semak Epic Chain ramalan harga sekarang!

Tokenomik Epic Chain (EPIC)

Memahami tokenomik Epic Chain (EPIC) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token EPIC dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Epic Chain (EPIC)

Mencari cara membeli Epic Chain? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Epic Chain di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

EPIC kepada Mata Wang Tempatan

1 Epic Chain(EPIC) ke VND
53,535.236
1 Epic Chain(EPIC) ke AUD
A$3.031256
1 Epic Chain(EPIC) ke GBP
1.485112
1 Epic Chain(EPIC) ke EUR
1.708896
1 Epic Chain(EPIC) ke USD
$2.0344
1 Epic Chain(EPIC) ke MYR
RM8.54448
1 Epic Chain(EPIC) ke TRY
84.000376
1 Epic Chain(EPIC) ke JPY
¥299.0568
1 Epic Chain(EPIC) ke ARS
ARS$2,982.979688
1 Epic Chain(EPIC) ke RUB
168.44832
1 Epic Chain(EPIC) ke INR
179.149264
1 Epic Chain(EPIC) ke IDR
Rp33,350.814336
1 Epic Chain(EPIC) ke KRW
2,809.933624
1 Epic Chain(EPIC) ke PHP
115.798048
1 Epic Chain(EPIC) ke EGP
￡E.97.915672
1 Epic Chain(EPIC) ke BRL
R$10.78232
1 Epic Chain(EPIC) ke CAD
C$2.787128
1 Epic Chain(EPIC) ke BDT
247.78992
1 Epic Chain(EPIC) ke NGN
3,040.939744
1 Epic Chain(EPIC) ke COP
$7,946.875
1 Epic Chain(EPIC) ke ZAR
R.35.29684
1 Epic Chain(EPIC) ke UAH
83.756248
1 Epic Chain(EPIC) ke VES
Bs325.504
1 Epic Chain(EPIC) ke CLP
$1,930.6456
1 Epic Chain(EPIC) ke PKR
Rs577.444096
1 Epic Chain(EPIC) ke KZT
1,100.854528
1 Epic Chain(EPIC) ke THB
฿64.510824
1 Epic Chain(EPIC) ke TWD
NT$61.377848
1 Epic Chain(EPIC) ke AED
د.إ7.466248
1 Epic Chain(EPIC) ke CHF
Fr1.607176
1 Epic Chain(EPIC) ke HKD
HK$15.827632
1 Epic Chain(EPIC) ke AMD
֏777.95456
1 Epic Chain(EPIC) ke MAD
.د.م18.248568
1 Epic Chain(EPIC) ke MXN
$37.290552
1 Epic Chain(EPIC) ke SAR
ريال7.629
1 Epic Chain(EPIC) ke PLN
7.32384
1 Epic Chain(EPIC) ke RON
лв8.707232
1 Epic Chain(EPIC) ke SEK
kr18.8182
1 Epic Chain(EPIC) ke BGN
лв3.35676
1 Epic Chain(EPIC) ke HUF
Ft671.8606
1 Epic Chain(EPIC) ke CZK
41.928984
1 Epic Chain(EPIC) ke KWD
د.ك0.620492
1 Epic Chain(EPIC) ke ILS
6.794896
1 Epic Chain(EPIC) ke AOA
Kz1,854.498008
1 Epic Chain(EPIC) ke BHD
.د.ب0.7649344
1 Epic Chain(EPIC) ke BMD
$2.0344
1 Epic Chain(EPIC) ke DKK
kr12.857408
1 Epic Chain(EPIC) ke HNL
L53.362312
1 Epic Chain(EPIC) ke MUR
92.0566
1 Epic Chain(EPIC) ke NAD
$35.337528
1 Epic Chain(EPIC) ke NOK
kr19.93712
1 Epic Chain(EPIC) ke NZD
$3.397448
1 Epic Chain(EPIC) ke PAB
B/.2.0344
1 Epic Chain(EPIC) ke PGK
K8.503792
1 Epic Chain(EPIC) ke QAR
ر.ق7.405216
1 Epic Chain(EPIC) ke RSD
дин.201.975232

Epic Chain Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Epic Chain, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Epic Chain Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Epic Chain

Berapakah nilai Epic Chain (EPIC) hari ini?
Harga langsung EPIC dalam USD ialah 2.0344 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa EPIC ke USD?
Harga semasa EPIC ke USD ialah $ 2.0344. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Epic Chain?
Had pasaran untuk EPIC ialah $ 61.03M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran EPIC?
Bekalan edaran EPIC ialah 30.00M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) EPIC?
EPIC mencapai harga ATH sebanyak 74.12620852 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa EPIC?
EPIC melihat harga ATL sebanyak 0.7252176173070083 USD.
Berapakah jumlah dagangan EPIC?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk EPICialah $ 899.97K USD.
Adakah EPIC akan naik lebih tinggi tahun ini?
EPIC mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak EPICramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 20:44:32 (UTC+8)

Epic Chain (EPIC) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Berita Panas

Isnin MEXC: Revolusi Baru PumpFun dan Senarai Menarik di Bursa MEXC

September 16, 2025

Peluang Hasil Teratas Menggunakan Stablecoins pada 2025 (On-Chain + CeFi)

September 15, 2025

Sertai Pertandingan Perdagangan Salin MEXC dan kongsi kolam hadiah besar sebanyak 150,000 USDT

September 15, 2025
Lihat Lagi

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

Kalkulator EPIC-ke-USD

Jumlah

EPIC
EPIC
USD
USD

1 EPIC = 2.0344 USD

Berdagang EPIC

EPICUSDT
$2.0344
$2.0344$2.0344
+1.80%

Sertai MEXC Hari Ini

-- Yuran Pembuat Spot, -- Yuran Pengambil Spot
-- Yuran Pembuat Niaga Hadapan, -- Yuran Pengambil Niaga Hadapan