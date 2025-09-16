Lagi Mengenai EPIK

1 EPIK ke USD Harga Langsung:

$0.004611
TEH EPIK DUCK (EPIK) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 20:44:39 (UTC+8)

TEH EPIK DUCK (EPIK) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.00453
24J Rendah
$ 0.004611
24J Tinggi

$ 0.00453
$ 0.004611
$ 0.05957419152210185
$ 0.001254185296328304
0.00%

+1.78%

-4.76%

-4.76%

TEH EPIK DUCK (EPIK) harga masa nyata ialah $ 0.004611. Sepanjang 24 jam yang lalu, EPIK didagangkan antara $ 0.00453 rendah dan $ 0.004611 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi EPIK sepanjang masa ialah $ 0.05957419152210185, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.001254185296328304.

Dari segi prestasi jangka pendek, EPIK telah berubah sebanyak 0.00% sejak sejam yang lalu, +1.78% dalam 24 jam dan -4.76% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

TEH EPIK DUCK (EPIK) Maklumat Pasaran

No.4166

$ 0.00
$ 3.77
$ 3.90M
0.00
846,671,686.83
SOL

Had Pasaran semasa TEH EPIK DUCK ialah $ 0.00, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 3.77. Bekalan edaran EPIK ialah 0.00, dengan jumlah bekalan sebanyak 846671686.83. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 3.90M.

TEH EPIK DUCK (EPIK) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk TEH EPIK DUCK hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00008064+1.78%
30 Hari$ -0.000935-16.86%
60 Hari$ -0.000031-0.67%
90 Hari$ -0.000262-5.38%
Perubahan Harga TEH EPIK DUCK Hari Ini

Hari ini, EPIK mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.00008064 (+1.78%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariTEH EPIK DUCK

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.000935 (-16.86%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari TEH EPIK DUCK

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, EPIK mengalami perubahan sebanyak $ -0.000031 (-0.67%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari TEH EPIK DUCK

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.000262 (-5.38%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga TEH EPIK DUCK (EPIK)?

Semak TEH EPIK DUCKhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu TEH EPIK DUCK (EPIK)

Memecoin created on a livestream by Mando (@rektmando) as a joke using pump.fun which ended up blowing up in popularity. The meme is related to a duck which was popular in gaming circles 15 years ago.

TEH EPIK DUCK tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus TEH EPIK DUCK pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak EPIK ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang TEH EPIK DUCK di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian TEH EPIK DUCK anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

TEH EPIK DUCK Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai TEH EPIK DUCK (EPIK) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset TEH EPIK DUCK (EPIK) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk TEH EPIK DUCK.

Semak TEH EPIK DUCK ramalan harga sekarang!

Tokenomik TEH EPIK DUCK (EPIK)

Memahami tokenomik TEH EPIK DUCK (EPIK) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token EPIK dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli TEH EPIK DUCK (EPIK)

Mencari cara membeli TEH EPIK DUCK? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah TEH EPIK DUCK di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

EPIK kepada Mata Wang Tempatan

1 TEH EPIK DUCK(EPIK) ke VND
121.338465
1 TEH EPIK DUCK(EPIK) ke AUD
A$0.00687039
1 TEH EPIK DUCK(EPIK) ke GBP
0.00336603
1 TEH EPIK DUCK(EPIK) ke EUR
0.00387324
1 TEH EPIK DUCK(EPIK) ke USD
$0.004611
1 TEH EPIK DUCK(EPIK) ke MYR
RM0.0193662
1 TEH EPIK DUCK(EPIK) ke TRY
0.19038819
1 TEH EPIK DUCK(EPIK) ke JPY
¥0.677817
1 TEH EPIK DUCK(EPIK) ke ARS
ARS$6.76097097
1 TEH EPIK DUCK(EPIK) ke RUB
0.3817908
1 TEH EPIK DUCK(EPIK) ke INR
0.40604466
1 TEH EPIK DUCK(EPIK) ke IDR
Rp75.59015184
1 TEH EPIK DUCK(EPIK) ke KRW
6.36875931
1 TEH EPIK DUCK(EPIK) ke PHP
0.26245812
1 TEH EPIK DUCK(EPIK) ke EGP
￡E.0.22192743
1 TEH EPIK DUCK(EPIK) ke BRL
R$0.0244383
1 TEH EPIK DUCK(EPIK) ke CAD
C$0.00631707
1 TEH EPIK DUCK(EPIK) ke BDT
0.5616198
1 TEH EPIK DUCK(EPIK) ke NGN
6.89233836
1 TEH EPIK DUCK(EPIK) ke COP
$18.01171875
1 TEH EPIK DUCK(EPIK) ke ZAR
R.0.08000085
1 TEH EPIK DUCK(EPIK) ke UAH
0.18983487
1 TEH EPIK DUCK(EPIK) ke VES
Bs0.73776
1 TEH EPIK DUCK(EPIK) ke CLP
$4.375839
1 TEH EPIK DUCK(EPIK) ke PKR
Rs1.30878624
1 TEH EPIK DUCK(EPIK) ke KZT
2.49510432
1 TEH EPIK DUCK(EPIK) ke THB
฿0.14621481
1 TEH EPIK DUCK(EPIK) ke TWD
NT$0.13911387
1 TEH EPIK DUCK(EPIK) ke AED
د.إ0.01692237
1 TEH EPIK DUCK(EPIK) ke CHF
Fr0.00364269
1 TEH EPIK DUCK(EPIK) ke HKD
HK$0.03587358
1 TEH EPIK DUCK(EPIK) ke AMD
֏1.7632464
1 TEH EPIK DUCK(EPIK) ke MAD
.د.م0.04136067
1 TEH EPIK DUCK(EPIK) ke MXN
$0.08451963
1 TEH EPIK DUCK(EPIK) ke SAR
ريال0.01729125
1 TEH EPIK DUCK(EPIK) ke PLN
0.0165996
1 TEH EPIK DUCK(EPIK) ke RON
лв0.01973508
1 TEH EPIK DUCK(EPIK) ke SEK
kr0.04265175
1 TEH EPIK DUCK(EPIK) ke BGN
лв0.00760815
1 TEH EPIK DUCK(EPIK) ke HUF
Ft1.52278275
1 TEH EPIK DUCK(EPIK) ke CZK
0.09503271
1 TEH EPIK DUCK(EPIK) ke KWD
د.ك0.001406355
1 TEH EPIK DUCK(EPIK) ke ILS
0.01540074
1 TEH EPIK DUCK(EPIK) ke AOA
Kz4.20324927
1 TEH EPIK DUCK(EPIK) ke BHD
.د.ب0.001733736
1 TEH EPIK DUCK(EPIK) ke BMD
$0.004611
1 TEH EPIK DUCK(EPIK) ke DKK
kr0.02914152
1 TEH EPIK DUCK(EPIK) ke HNL
L0.12094653
1 TEH EPIK DUCK(EPIK) ke MUR
0.20864775
1 TEH EPIK DUCK(EPIK) ke NAD
$0.08009307
1 TEH EPIK DUCK(EPIK) ke NOK
kr0.0451878
1 TEH EPIK DUCK(EPIK) ke NZD
$0.00770037
1 TEH EPIK DUCK(EPIK) ke PAB
B/.0.004611
1 TEH EPIK DUCK(EPIK) ke PGK
K0.01927398
1 TEH EPIK DUCK(EPIK) ke QAR
ر.ق0.01678404
1 TEH EPIK DUCK(EPIK) ke RSD
дин.0.45778008

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang TEH EPIK DUCK, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Laman Web TEH EPIK DUCK Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai TEH EPIK DUCK

Berapakah nilai TEH EPIK DUCK (EPIK) hari ini?
Harga langsung EPIK dalam USD ialah 0.004611 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa EPIK ke USD?
Harga semasa EPIK ke USD ialah $ 0.004611. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran TEH EPIK DUCK?
Had pasaran untuk EPIK ialah $ 0.00 USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran EPIK?
Bekalan edaran EPIK ialah 0.00 USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) EPIK?
EPIK mencapai harga ATH sebanyak 0.05957419152210185 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa EPIK?
EPIK melihat harga ATL sebanyak 0.001254185296328304 USD.
Berapakah jumlah dagangan EPIK?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk EPIKialah $ 3.77 USD.
Adakah EPIK akan naik lebih tinggi tahun ini?
EPIK mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak EPIKramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 20:44:39 (UTC+8)

TEH EPIK DUCK (EPIK) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

