Apakah itu TEH EPIK DUCK (EPIK)

Memecoin created on a livestream by Mando (@rektmando) as a joke using pump.fun which ended up blowing up in popularity. The meme is related to a duck which was popular in gaming circles 15 years ago.

Tokenomik TEH EPIK DUCK (EPIK)

Memahami tokenomik TEH EPIK DUCK (EPIK) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token EPIK dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai TEH EPIK DUCK Berapakah nilai TEH EPIK DUCK (EPIK) hari ini? Harga langsung EPIK dalam USD ialah 0.004611 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa EPIK ke USD? $ 0.004611 . Lihat Harga semasa EPIK ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran TEH EPIK DUCK? Had pasaran untuk EPIK ialah $ 0.00 USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran EPIK? Bekalan edaran EPIK ialah 0.00 USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) EPIK? EPIK mencapai harga ATH sebanyak 0.05957419152210185 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa EPIK? EPIK melihat harga ATL sebanyak 0.001254185296328304 USD . Berapakah jumlah dagangan EPIK? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk EPIKialah $ 3.77 USD . Adakah EPIK akan naik lebih tinggi tahun ini? EPIK mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak EPIKramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

