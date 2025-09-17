Lagi Mengenai EPIKO

The Epiko Logo

The EpikoHargae(EPIKO)

1 EPIKO ke USD Harga Langsung:

$0.000799
0.00%1D
USD
The Epiko (EPIKO) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 01:22:45 (UTC+8)

The Epiko (EPIKO) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.00069
24J Rendah
$ 0.0008999
24J Tinggi

$ 0.00069
$ 0.0008999
$ 0.03360438444652793
$ 0.000256123717200183
0.00%

0.00%

+6.53%

+6.53%

The Epiko (EPIKO) harga masa nyata ialah $ 0.000799. Sepanjang 24 jam yang lalu, EPIKO didagangkan antara $ 0.00069 rendah dan $ 0.0008999 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi EPIKO sepanjang masa ialah $ 0.03360438444652793, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.000256123717200183.

Dari segi prestasi jangka pendek, EPIKO telah berubah sebanyak 0.00% sejak sejam yang lalu, 0.00% dalam 24 jam dan +6.53% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

The Epiko (EPIKO) Maklumat Pasaran

No.2542

$ 139.45K
$ 8.29K
$ 239.70K
174.53M
300,000,000
300,000,000
58.17%

ETH

Had Pasaran semasa The Epiko ialah $ 139.45K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 8.29K. Bekalan edaran EPIKO ialah 174.53M, dengan jumlah bekalan sebanyak 300000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 239.70K.

The Epiko (EPIKO) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk The Epiko hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 00.00%
30 Hari$ +0.0000849+11.88%
60 Hari$ -0.0004653-36.81%
90 Hari$ +0.0001435+21.89%
Perubahan Harga The Epiko Hari Ini

Hari ini, EPIKO mencatatkan perubahan sebanyak $ 0 (0.00%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariThe Epiko

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ +0.0000849 (+11.88%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari The Epiko

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, EPIKO mengalami perubahan sebanyak $ -0.0004653 (-36.81%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari The Epiko

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.0001435 (+21.89%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga The Epiko (EPIKO)?

Semak The Epikohalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu The Epiko (EPIKO)

Epiko - GameFi Platform on Blockchain Powering the Next Generation of Web 3.0 Gaming Ecosystem. They aim to bring high-quality, fun experiences to the blockchain and to help gather mainstream crypto adoption. Players fully own their own assets and can actively participate in the game ecosystem.

The Epiko tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus The Epiko pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak EPIKO ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang The Epiko di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian The Epiko anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

The Epiko Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai The Epiko (EPIKO) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset The Epiko (EPIKO) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk The Epiko.

Semak The Epiko ramalan harga sekarang!

Tokenomik The Epiko (EPIKO)

Memahami tokenomik The Epiko (EPIKO) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token EPIKO dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli The Epiko (EPIKO)

Mencari cara membeli The Epiko? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah The Epiko di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

EPIKO kepada Mata Wang Tempatan

The Epiko Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang The Epiko, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web The Epiko Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai The Epiko

Berapakah nilai The Epiko (EPIKO) hari ini?
Harga langsung EPIKO dalam USD ialah 0.000799 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa EPIKO ke USD?
Harga semasa EPIKO ke USD ialah $ 0.000799. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran The Epiko?
Had pasaran untuk EPIKO ialah $ 139.45K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran EPIKO?
Bekalan edaran EPIKO ialah 174.53M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) EPIKO?
EPIKO mencapai harga ATH sebanyak 0.03360438444652793 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa EPIKO?
EPIKO melihat harga ATL sebanyak 0.000256123717200183 USD.
Berapakah jumlah dagangan EPIKO?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk EPIKOialah $ 8.29K USD.
Adakah EPIKO akan naik lebih tinggi tahun ini?
EPIKO mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak EPIKOramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
The Epiko (EPIKO) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

