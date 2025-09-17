Lagi Mengenai EPILEPTIC

Epileptic Logo

EpilepticHargae(EPILEPTIC)

1 EPILEPTIC ke USD Harga Langsung:

$0.0028603
+2.67%1D
USD
Epileptic (EPILEPTIC) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 01:22:53 (UTC+8)

Epileptic (EPILEPTIC) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.0025599
24J Rendah
$ 0.0028616
24J Tinggi

$ 0.0025599
$ 0.0028616
--
--
+2.33%

+2.67%

+0.09%

+0.09%

Epileptic (EPILEPTIC) harga masa nyata ialah $ 0.0028602. Sepanjang 24 jam yang lalu, EPILEPTIC didagangkan antara $ 0.0025599 rendah dan $ 0.0028616 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi EPILEPTIC sepanjang masa ialah --, manakala harga terendah sepanjang masa ialah --.

Dari segi prestasi jangka pendek, EPILEPTIC telah berubah sebanyak +2.33% sejak sejam yang lalu, +2.67% dalam 24 jam dan +0.09% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Epileptic (EPILEPTIC) Maklumat Pasaran

--
$ 55.39K
$ 55.39K$ 55.39K

$ 2.86M
$ 2.86M$ 2.86M

--
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

SOL

Had Pasaran semasa Epileptic ialah --, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 55.39K. Bekalan edaran EPILEPTIC ialah --, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 2.86M.

Epileptic (EPILEPTIC) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Epileptic hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.000074384+2.67%
30 Hari$ +0.0012252+74.93%
60 Hari$ +0.0013058+84.00%
90 Hari$ +0.0013279+86.66%
Perubahan Harga Epileptic Hari Ini

Hari ini, EPILEPTIC mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.000074384 (+2.67%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariEpileptic

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ +0.0012252 (+74.93%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Epileptic

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, EPILEPTIC mengalami perubahan sebanyak $ +0.0013058 (+84.00%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Epileptic

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.0013279 (+86.66%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Epileptic (EPILEPTIC)?

Semak Epileptichalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Epileptic (EPILEPTIC)

Epileptic is a meme coin on the Solana chain.

Epileptic tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Epileptic pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak EPILEPTIC ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Epileptic di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Epileptic anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Epileptic Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Epileptic (EPILEPTIC) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Epileptic (EPILEPTIC) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Epileptic.

Semak Epileptic ramalan harga sekarang!

Tokenomik Epileptic (EPILEPTIC)

Memahami tokenomik Epileptic (EPILEPTIC) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token EPILEPTIC dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Epileptic (EPILEPTIC)

Mencari cara membeli Epileptic? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Epileptic di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

EPILEPTIC kepada Mata Wang Tempatan

1 Epileptic(EPILEPTIC) ke VND
75.266163
1 Epileptic(EPILEPTIC) ke AUD
A$0.004261698
1 Epileptic(EPILEPTIC) ke GBP
0.002087946
1 Epileptic(EPILEPTIC) ke EUR
0.002402568
1 Epileptic(EPILEPTIC) ke USD
$0.0028602
1 Epileptic(EPILEPTIC) ke MYR
RM0.01201284
1 Epileptic(EPILEPTIC) ke TRY
0.118040454
1 Epileptic(EPILEPTIC) ke JPY
¥0.4175892
1 Epileptic(EPILEPTIC) ke ARS
ARS$4.187676024
1 Epileptic(EPILEPTIC) ke RUB
0.23796864
1 Epileptic(EPILEPTIC) ke INR
0.251640396
1 Epileptic(EPILEPTIC) ke IDR
Rp46.888517088
1 Epileptic(EPILEPTIC) ke KRW
3.945102462
1 Epileptic(EPILEPTIC) ke PHP
0.162573768
1 Epileptic(EPILEPTIC) ke EGP
￡E.0.137547018
1 Epileptic(EPILEPTIC) ke BRL
R$0.015130458
1 Epileptic(EPILEPTIC) ke CAD
C$0.003918474
1 Epileptic(EPILEPTIC) ke BDT
0.34837236
1 Epileptic(EPILEPTIC) ke NGN
4.275312552
1 Epileptic(EPILEPTIC) ke COP
$11.12918121
1 Epileptic(EPILEPTIC) ke ZAR
R.0.049567266
1 Epileptic(EPILEPTIC) ke UAH
0.117754434
1 Epileptic(EPILEPTIC) ke VES
Bs0.457632
1 Epileptic(EPILEPTIC) ke CLP
$2.7143298
1 Epileptic(EPILEPTIC) ke PKR
Rs0.811839168
1 Epileptic(EPILEPTIC) ke KZT
1.547711424
1 Epileptic(EPILEPTIC) ke THB
฿0.090611136
1 Epileptic(EPILEPTIC) ke TWD
NT$0.08609202
1 Epileptic(EPILEPTIC) ke AED
د.إ0.010496934
1 Epileptic(EPILEPTIC) ke CHF
Fr0.002230956
1 Epileptic(EPILEPTIC) ke HKD
HK$0.022252356
1 Epileptic(EPILEPTIC) ke AMD
֏1.09374048
1 Epileptic(EPILEPTIC) ke MAD
.د.م0.025655994
1 Epileptic(EPILEPTIC) ke MXN
$0.052313058
1 Epileptic(EPILEPTIC) ke SAR
ريال0.01072575
1 Epileptic(EPILEPTIC) ke PLN
0.010239516
1 Epileptic(EPILEPTIC) ke RON
лв0.012184452
1 Epileptic(EPILEPTIC) ke SEK
kr0.026399646
1 Epileptic(EPILEPTIC) ke BGN
лв0.00471933
1 Epileptic(EPILEPTIC) ke HUF
Ft0.938689038
1 Epileptic(EPILEPTIC) ke CZK
0.058605498
1 Epileptic(EPILEPTIC) ke KWD
د.ك0.0008695008
1 Epileptic(EPILEPTIC) ke ILS
0.009524466
1 Epileptic(EPILEPTIC) ke AOA
Kz2.607272514
1 Epileptic(EPILEPTIC) ke BHD
.د.ب0.0010782954
1 Epileptic(EPILEPTIC) ke BMD
$0.0028602
1 Epileptic(EPILEPTIC) ke DKK
kr0.017990658
1 Epileptic(EPILEPTIC) ke HNL
L0.075023046
1 Epileptic(EPILEPTIC) ke MUR
0.12942405
1 Epileptic(EPILEPTIC) ke NAD
$0.049681674
1 Epileptic(EPILEPTIC) ke NOK
kr0.027915552
1 Epileptic(EPILEPTIC) ke NZD
$0.004776534
1 Epileptic(EPILEPTIC) ke PAB
B/.0.0028602
1 Epileptic(EPILEPTIC) ke PGK
K0.011955636
1 Epileptic(EPILEPTIC) ke QAR
ر.ق0.010411128
1 Epileptic(EPILEPTIC) ke RSD
дин.0.28244475

Epileptic Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Epileptic, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Laman Web Epileptic Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Epileptic

Berapakah nilai Epileptic (EPILEPTIC) hari ini?
Harga langsung EPILEPTIC dalam USD ialah 0.0028602 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa EPILEPTIC ke USD?
Harga semasa EPILEPTIC ke USD ialah $ 0.0028602. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Epileptic?
Had pasaran untuk EPILEPTIC ialah -- USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran EPILEPTIC?
Bekalan edaran EPILEPTIC ialah -- USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) EPILEPTIC?
EPILEPTIC mencapai harga ATH sebanyak -- USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa EPILEPTIC?
EPILEPTIC melihat harga ATL sebanyak -- USD.
Berapakah jumlah dagangan EPILEPTIC?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk EPILEPTICialah $ 55.39K USD.
Adakah EPILEPTIC akan naik lebih tinggi tahun ini?
EPILEPTIC mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak EPILEPTICramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Epileptic (EPILEPTIC) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Berita Panas

Dari Stadium ke Skrin: Bagaimana Base, GameFi, dan Ekonomi Token Mendefinisikan Semula Sukan

September 17, 2025

Berdagang dengan Lebih Pintar: Bagaimana Pesanan Tanpa Yuran + Dibantu AI Mengubah Permainan

September 16, 2025

Isnin MEXC: Revolusi Baru PumpFun dan Senarai Menarik di Bursa MEXC

September 16, 2025
Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

