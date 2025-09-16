Apakah itu Balance (EPT)

Balance is a next-gen AI+Web3 protocol and framework for social and gaming, seamlessly integrating AI technology, blockchain technology, and decentralized applications. By combining AI Agents (intelligent, adaptive digital companions) with Key Nodes, which govern and secure the network, Balance enables a highly interactive, decentralized ecosystem for entertainment, productivity, and beyond.

Tokenomik Balance (EPT)

Memahami tokenomik Balance (EPT) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token EPT dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Balance Berapakah nilai Balance (EPT) hari ini? Harga langsung EPT dalam USD ialah 0.005214 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa EPT ke USD? $ 0.005214 . Lihat Harga semasa EPT ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran Balance? Had pasaran untuk EPT ialah $ 14.76M USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran EPT? Bekalan edaran EPT ialah 2.83B USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) EPT? EPT mencapai harga ATH sebanyak 0.061734272639565727 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa EPT? EPT melihat harga ATL sebanyak 0.003791516162432348 USD . Berapakah jumlah dagangan EPT? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk EPTialah $ 233.12K USD . Adakah EPT akan naik lebih tinggi tahun ini? EPT mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak EPTramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

Balance (EPT) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8) Jenis Maklumat 09-16 14:49:00 Kemas Kini Industri Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million 09-16 14:26:00 Kemas Kini Industri Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news 09-15 18:21:00 Kemas Kini Industri Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h 09-15 15:08:00 Kemas Kini Industri 24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million 09-15 12:13:00 Kemas Kini Industri Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season" 09-15 11:34:00 Kemas Kini Industri Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

