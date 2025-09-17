Lagi Mengenai EQB

$0.4707
Equilibria Finance (EQB) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 02:30:48 (UTC+8)

Equilibria Finance (EQB) Maklumat Harga (USD)

$ 0.44
$ 0.65
$ 0.44
$ 0.65
$ 1.0650397969114989
$ 0.010829351961722994
Equilibria Finance (EQB) harga masa nyata ialah $ 0.4707. Sepanjang 24 jam yang lalu, EQB didagangkan antara $ 0.44 rendah dan $ 0.65 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi EQB sepanjang masa ialah $ 1.0650397969114989, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.010829351961722994.

Dari segi prestasi jangka pendek, EQB telah berubah sebanyak 0.00% sejak sejam yang lalu, 0.00% dalam 24 jam dan +13.55% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Equilibria Finance (EQB) Maklumat Pasaran

No.1018

$ 15.92M
$ 553.85
$ 47.07M
33.83M
100,000,000
100,000,000
Had Pasaran semasa Equilibria Finance ialah $ 15.92M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 553.85. Bekalan edaran EQB ialah 33.83M, dengan jumlah bekalan sebanyak 100000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 47.07M.

Equilibria Finance (EQB) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Equilibria Finance hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 00.00%
30 Hari$ -0.0332-6.59%
60 Hari$ -0.0554-10.54%
90 Hari$ +0.0726+18.23%
Perubahan Harga Equilibria Finance Hari Ini

Hari ini, EQB mencatatkan perubahan sebanyak $ 0 (0.00%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariEquilibria Finance

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.0332 (-6.59%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Equilibria Finance

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, EQB mengalami perubahan sebanyak $ -0.0554 (-10.54%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Equilibria Finance

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.0726 (+18.23%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Equilibria Finance (EQB)?

Semak Equilibria Financehalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Equilibria Finance (EQB)

Equilibria is the first yield booster of Pendle. It is designed and innovated for Pendle. Equilibria is also a genesis member of NGAD.

Equilibria Finance tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Equilibria Finance pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak EQB ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Equilibria Finance di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Equilibria Finance anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Equilibria Finance Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Equilibria Finance (EQB) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Equilibria Finance (EQB) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Equilibria Finance.

Semak Equilibria Finance ramalan harga sekarang!

Tokenomik Equilibria Finance (EQB)

Memahami tokenomik Equilibria Finance (EQB) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token EQB dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Equilibria Finance (EQB)

Mencari cara membeli Equilibria Finance? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Equilibria Finance di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

EQB kepada Mata Wang Tempatan

Equilibria Finance Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Equilibria Finance, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Equilibria Finance

Berapakah nilai Equilibria Finance (EQB) hari ini?
Harga langsung EQB dalam USD ialah 0.4707 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa EQB ke USD?
Harga semasa EQB ke USD ialah $ 0.4707. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Equilibria Finance?
Had pasaran untuk EQB ialah $ 15.92M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran EQB?
Bekalan edaran EQB ialah 33.83M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) EQB?
EQB mencapai harga ATH sebanyak 1.0650397969114989 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa EQB?
EQB melihat harga ATL sebanyak 0.010829351961722994 USD.
Berapakah jumlah dagangan EQB?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk EQBialah $ 553.85 USD.
Adakah EQB akan naik lebih tinggi tahun ini?
EQB mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak EQBramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 02:30:48 (UTC+8)

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

