ERA Harga Hari Ini

Harga langsung ERA (ERA) hari ini ialah $ 0.2547, dengan 0.71% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa ERA kepada USD penukaran adalah $ 0.2547 setiap ERA.

ERA kini berada pada kedudukan #583 mengikut permodalan pasaran pada $ 37.82M, dengan bekalan edaran sebanyak 148.50M ERA. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, ERA didagangkan antara $ 0.2429 (rendah) dan $ 0.2608 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 2.002420427794785, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.22166194220154517.

Dalam prestasi jangka pendek, ERA dipindahkan +1.67% dalam sejam terakhir dan -5.78% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 139.87K.

ERA (ERA) Maklumat Pasaran

Kedudukan No.583 Modal Pasaran $ 37.82M$ 37.82M $ 37.82M Kelantangan (24J) $ 139.87K$ 139.87K $ 139.87K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 254.70M$ 254.70M $ 254.70M Bekalan Peredaran 148.50M 148.50M 148.50M Bekalan Maks 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Jumlah Bekalan 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Kadar Peredaran 14.85% Rantaian Blok Awam ETH

Had Pasaran semasa ERA ialah $ 37.82M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 139.87K. Bekalan edaran ERA ialah 148.50M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 254.70M.