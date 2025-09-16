Lagi Mengenai ERG

$0.8023
-0.71%1D
Ergo (ERG) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 20:45:10 (UTC+8)

Ergo (ERG) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.801
24J Rendah
$ 0.812
24J Tinggi

$ 0.801
$ 0.812
$ 22.37470083618164
$ 0.109036761354
-0.05%

-0.71%

-5.41%

-5.41%

Ergo (ERG) harga masa nyata ialah $ 0.8023. Sepanjang 24 jam yang lalu, ERG didagangkan antara $ 0.801 rendah dan $ 0.812 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi ERG sepanjang masa ialah $ 22.37470083618164, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.109036761354.

Dari segi prestasi jangka pendek, ERG telah berubah sebanyak -0.05% sejak sejam yang lalu, -0.71% dalam 24 jam dan -5.41% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Ergo (ERG) Maklumat Pasaran

No.499

$ 65.74M
$ 101.95K
$ 78.42M
81.93M
97,739,924
81,933,384
83.82%

ERG

Had Pasaran semasa Ergo ialah $ 65.74M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 101.95K. Bekalan edaran ERG ialah 81.93M, dengan jumlah bekalan sebanyak 81933384. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 78.42M.

Ergo (ERG) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Ergo hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.005737-0.71%
30 Hari$ -0.2094-20.70%
60 Hari$ -0.4202-34.38%
90 Hari$ +0.0193+2.46%
Perubahan Harga Ergo Hari Ini

Hari ini, ERG mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.005737 (-0.71%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariErgo

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.2094 (-20.70%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Ergo

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, ERG mengalami perubahan sebanyak $ -0.4202 (-34.38%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Ergo

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.0193 (+2.46%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Ergo (ERG)?

Semak Ergohalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Ergo (ERG)

Ergo is a next-generation smart contract platform that ensures the economic freedom of ordinary people through secure, accessible, and decentralized financial tools.

Ergo tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Ergo pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak ERG ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Ergo di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Ergo anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Ergo Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Ergo (ERG) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Ergo (ERG) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Ergo.

Semak Ergo ramalan harga sekarang!

Tokenomik Ergo (ERG)

Memahami tokenomik Ergo (ERG) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token ERG dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Ergo (ERG)

Mencari cara membeli Ergo? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Ergo di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

ERG kepada Mata Wang Tempatan

1 Ergo(ERG) ke VND
21,112.5245
1 Ergo(ERG) ke AUD
A$1.195427
1 Ergo(ERG) ke GBP
0.585679
1 Ergo(ERG) ke EUR
0.673932
1 Ergo(ERG) ke USD
$0.8023
1 Ergo(ERG) ke MYR
RM3.36966
1 Ergo(ERG) ke TRY
33.126967
1 Ergo(ERG) ke JPY
¥117.9381
1 Ergo(ERG) ke ARS
ARS$1,176.388421
1 Ergo(ERG) ke RUB
66.43044
1 Ergo(ERG) ke INR
70.650538
1 Ergo(ERG) ke IDR
Rp13,152.456912
1 Ergo(ERG) ke KRW
1,108.144783
1 Ergo(ERG) ke PHP
45.666916
1 Ergo(ERG) ke EGP
￡E.38.614699
1 Ergo(ERG) ke BRL
R$4.25219
1 Ergo(ERG) ke CAD
C$1.099151
1 Ergo(ERG) ke BDT
97.72014
1 Ergo(ERG) ke NGN
1,199.245948
1 Ergo(ERG) ke COP
$3,133.984375
1 Ergo(ERG) ke ZAR
R.13.919905
1 Ergo(ERG) ke UAH
33.030691
1 Ergo(ERG) ke VES
Bs128.368
1 Ergo(ERG) ke CLP
$761.3827
1 Ergo(ERG) ke PKR
Rs227.724832
1 Ergo(ERG) ke KZT
434.140576
1 Ergo(ERG) ke THB
฿25.440933
1 Ergo(ERG) ke TWD
NT$24.205391
1 Ergo(ERG) ke AED
د.إ2.944441
1 Ergo(ERG) ke CHF
Fr0.633817
1 Ergo(ERG) ke HKD
HK$6.241894
1 Ergo(ERG) ke AMD
֏306.79952
1 Ergo(ERG) ke MAD
.د.م7.196631
1 Ergo(ERG) ke MXN
$14.706159
1 Ergo(ERG) ke SAR
ريال3.008625
1 Ergo(ERG) ke PLN
2.88828
1 Ergo(ERG) ke RON
лв3.433844
1 Ergo(ERG) ke SEK
kr7.421275
1 Ergo(ERG) ke BGN
лв1.323795
1 Ergo(ERG) ke HUF
Ft264.959575
1 Ergo(ERG) ke CZK
16.535403
1 Ergo(ERG) ke KWD
د.ك0.2447015
1 Ergo(ERG) ke ILS
2.679682
1 Ergo(ERG) ke AOA
Kz731.352611
1 Ergo(ERG) ke BHD
.د.ب0.3016648
1 Ergo(ERG) ke BMD
$0.8023
1 Ergo(ERG) ke DKK
kr5.070536
1 Ergo(ERG) ke HNL
L21.044329
1 Ergo(ERG) ke MUR
36.304075
1 Ergo(ERG) ke NAD
$13.935951
1 Ergo(ERG) ke NOK
kr7.86254
1 Ergo(ERG) ke NZD
$1.339841
1 Ergo(ERG) ke PAB
B/.0.8023
1 Ergo(ERG) ke PGK
K3.353614
1 Ergo(ERG) ke QAR
ر.ق2.920372
1 Ergo(ERG) ke RSD
дин.79.652344

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Ergo, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Ergo Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Ergo

Berapakah nilai Ergo (ERG) hari ini?
Harga langsung ERG dalam USD ialah 0.8023 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa ERG ke USD?
Harga semasa ERG ke USD ialah $ 0.8023. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Ergo?
Had pasaran untuk ERG ialah $ 65.74M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran ERG?
Bekalan edaran ERG ialah 81.93M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) ERG?
ERG mencapai harga ATH sebanyak 22.37470083618164 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa ERG?
ERG melihat harga ATL sebanyak 0.109036761354 USD.
Berapakah jumlah dagangan ERG?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk ERGialah $ 101.95K USD.
Adakah ERG akan naik lebih tinggi tahun ini?
ERG mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak ERGramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 20:45:10 (UTC+8)

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

