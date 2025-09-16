Apakah itu Ergo (ERG)

Ergo is a next-generation smart contract platform that ensures the economic freedom of ordinary people through secure, accessible, and decentralized financial tools.

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Ergo Berapakah nilai Ergo (ERG) hari ini? Harga langsung ERG dalam USD ialah 0.8023 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa ERG ke USD? $ 0.8023 . Lihat Harga semasa ERG ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran Ergo? Had pasaran untuk ERG ialah $ 65.74M USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran ERG? Bekalan edaran ERG ialah 81.93M USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) ERG? ERG mencapai harga ATH sebanyak 22.37470083618164 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa ERG? ERG melihat harga ATL sebanyak 0.109036761354 USD . Berapakah jumlah dagangan ERG? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk ERGialah $ 101.95K USD . Adakah ERG akan naik lebih tinggi tahun ini? ERG mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak ERGramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

Ergo (ERG) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8) Jenis Maklumat 09-16 14:49:00 Kemas Kini Industri Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million 09-16 14:26:00 Kemas Kini Industri Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news 09-15 18:21:00 Kemas Kini Industri Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h 09-15 15:08:00 Kemas Kini Industri 24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million 09-15 12:13:00 Kemas Kini Industri Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season" 09-15 11:34:00 Kemas Kini Industri Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

