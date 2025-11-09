Harga Eclipse langsung hari ini ialah 0.10245 USD.ES modal pasaran ialah 13,589,773.257 USD. Jejaki masa nyata ES kepada USD kemas kini harga, carta langsung, topi pasaran, volum 24 jam dan banyak lagi dalam Malaysia!Harga Eclipse langsung hari ini ialah 0.10245 USD.ES modal pasaran ialah 13,589,773.257 USD. Jejaki masa nyata ES kepada USD kemas kini harga, carta langsung, topi pasaran, volum 24 jam dan banyak lagi dalam Malaysia!
Harga langsung Eclipse (ES) hari ini ialah $ 0.10245, dengan 0.22% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa ES kepada USD penukaran adalah $ 0.10245 setiap ES.
Eclipse kini berada pada kedudukan #981 mengikut permodalan pasaran pada $ 13.59M, dengan bekalan edaran sebanyak 132.65M ES. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, ES didagangkan antara $ 0.09888 (rendah) dan $ 0.10462 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.7106542736874376, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.07407824397399612.
Dalam prestasi jangka pendek, ES dipindahkan +0.39% dalam sejam terakhir dan -3.46% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 136.22K.
Eclipse (ES) Maklumat Pasaran
No.981
$ 13.59M
$ 136.22K
$ 102.45M
132.65M
1,000,000,000
1,000,000,000
13.26%
ECLIPSE
Had Pasaran semasa Eclipse ialah $ 13.59M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 136.22K. Bekalan edaran ES ialah 132.65M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 102.45M.
Eclipse Sejarah Harga USD
Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.09888
24J Rendah
$ 0.10462
24J Tinggi
$ 0.09888
$ 0.10462
$ 0.7106542736874376
$ 0.07407824397399612
+0.39%
-0.22%
-3.46%
-3.46%
Eclipse (ES) Sejarah Harga USD
Jejaki perubahan harga untuk Eclipse hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:
Tempoh
Perubahan (USD)
Perubahan (%)
Hari ini
$ -0.0002259
-0.22%
30 Hari
$ -0.00285
-2.71%
60 Hari
$ -0.03675
-26.41%
90 Hari
$ -0.11685
-53.29%
Perubahan Harga Eclipse Hari Ini
Hari ini, ES mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.0002259 (-0.22%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.
Perubahan Harga 30 HariEclipse
Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.00285 (-2.71%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.
Perubahan Harga 60 Hari Eclipse
Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, ES mengalami perubahan sebanyak $ -0.03675 (-26.41%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.
Perubahan Harga 90 Hari Eclipse
Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.11685 (-53.29%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.
Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Eclipse (ES)?
Cerapan dipacu AI yang menganalisis Eclipse pergerakan harga terkini, arah aliran volum dagangan dan penunjuk sentimen pasaran, menyampaikan kemas kini masa nyata untuk mengenal pasti peluang dagangan dan menyokong pembuatan keputusan termaklum.
Apakah faktor yang mempengaruhi harga Eclipse?
Eclipse (ES) token prices are influenced by several key factors:
Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor confidence affect ES pricing.
Technology Adoption: Usage of Eclipse's blockchain platform and developer activity impact demand.
Token Utility: Real-world applications and use cases for ES tokens drive value.
Trading Volume: Liquidity and exchange activity influence price stability.
Competition: Performance relative to other Layer 1/Layer 2 blockchain solutions.
Partnerships: Strategic alliances and ecosystem growth announcements.
Regulatory News: Crypto regulations and compliance developments.
Supply Dynamics: Token distribution, staking rewards, and circulation changes.
Mengapa orang ingin tahu harga Eclipse hari ini?
People want to know Eclipse (ES) price today for several key reasons:
1. Investment decisions - Current price helps determine whether to buy, sell, or hold their ES tokens
2. Portfolio tracking - Investors monitor daily price changes to assess their investment performance and total portfolio value
3. Trading opportunities - Day traders and swing traders use real-time pricing to identify profitable entry and exit points
4. Market sentiment analysis - Price movements indicate overall market confidence and adoption trends for Eclipse
5. Risk management - Understanding current valuation helps investors manage exposure and set appropriate stop-losses
6. Comparative analysis - Comparing ES price with other cryptocurrencies to evaluate relative performance and market positioning
Eclipse price fluctuates constantly due to market demand, news events, and broader crypto market trends, making real-time price monitoring essential for active participants.
Ramalan Harga untuk Eclipse
Eclipse (ES) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun)
Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran ES pada tahun 2030 ialah $ -- dengan kadar pertumbuhan 0.00%.
Eclipse (ES) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun)
Pada tahun 2040, harga Eclipse berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ --.
Alat MEXC Untuk unjuran senario masa nyata dan analisis yang lebih diperibadikan, pengguna boleh menggunakan Alat Ramalan Harga dan Wawasan Pasaran AI MEXC.
Penafian: Senario ini adalah ilustrasi dan pendidikan; mata wang kripto tidak menentu—menjalankan penyelidikan anda sendiri (DYOR) sebelum membuat keputusan. Ingin tahu berapa harga Eclipse yang akan dicapai pada 2025–2026? Lawati halaman Ramalan Harga kami untuk ES ramalan harga bagi tahun 2025–2026 dengan mengklik Eclipse Ramalan Harga.
Perihal Eclipse
ES (Era Swap) is a decentralized blockchain-based ecosystem designed to facilitate peer-to-peer exchange of services. The platform utilizes its native token, ES, as the medium of exchange for services rendered within the ecosystem. Era Swap's primary purpose is to eliminate intermediaries in service transactions, thereby ensuring fair and transparent dealings between service providers and consumers. The platform employs a Proof-of-Stake consensus mechanism and has a deflationary token issuance model, where tokens are burned after each transaction, reducing the overall supply over time. Typical uses of Era Swap include freelancing, rental services, and prediction markets, among others.
Bagaimana untuk membeli & Melabur Eclipse dalam Malaysia
Bersedia untuk bermula dengan Eclipse? Membeli ES adalah pantas dan mesra pemula di MEXC. Anda boleh mula berdagang serta-merta setelah anda membuat pembelian pertama anda. Untuk mengetahui lebih lanjut, lihat panduan penuh kami tentang cara membeli Eclipse. Di bawah ialah gambaran keseluruhan 5 langkah pantas untuk membantu anda memulakan Eclipse (ES) perjalanan Membeli anda.
Langkah 1
Daftar untuk Akaun dan Lengkapkan KYC
Mula-mula, daftar untuk akaun dan lengkapkan KYC di MEXC. Anda boleh berbuat demikian di laman web rasmi MEXC atau Aplikasi MEXC menggunakan nombor telefon atau alamat e-mel anda.
Di laman web MEXC, klik pada Spot di bar atas dan cari token pilihan anda.
Langkah 4
Pilih Token Anda
Dengan lebihan 132.65M token tersedia, anda boleh membeli Bitcoin, Ethereum dan token sohor kini dengan mudah.
Langkah 5
Lengkapkan Pembelian Anda
Masukkan jumlah token atau yang setara dalam mata wang tempatan anda. Klik Beli, dan Eclipse akan dikreditkan serta-merta ke dompet anda.
Apa yang boleh anda lakukan dengan Eclipse
Memiliki Eclipse membolehkan anda membuka lebih banyak pintu dari segi hanya membeli dan memegang. Anda boleh berdagang BTC di ratusan pasaran, memperoleh ganjaran pasif melalui produk pertaruhan dan simpanan fleksibel, atau memanfaatkan alat dagangan profesional untuk mengembangkan aset anda. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, pelabur berpengalaman, MEXC memudahkan untuk memaksimumkan potensi crypto anda. Di bawah ialah empat cara teratas anda boleh memanfaatkan sepenuhnya token Bitcoin anda
Membeli Eclipse (ES) di MEXC bermakna lebih nilai untuk wang anda. Sebagai salah satu platform kripto dengan bayaran terendah di pasaran, MEXC membantu anda mengurangkan kos daripada perdagangan pertama anda.
Jika Eclipse berkembang pada kadar tahunan 5%, nilai anggarannya boleh mencecah sekitar $-- menjelang 2026, $-- menjelang 2030, $-- menjelang 2035, dan $-- menjelang 2040. Angka-angka ini menggambarkan senario pertumbuhan berganda yang stabil, namun harga masa hadapan yang sebenar akan bergantung pada tahap penerimaan pasaran, perkembangan peraturan, dan keadaan makroekonomi. Anda boleh melihat jadual unjuran penuh di bawah untuk butiran terperinci tahun demi tahun bagi harga Eclipse berpotensi dan jangkaan ROI.
Berapa harga Eclipse hari ini?
Eclipse Harga hari ini ialah $ 0.10245. Semak Bahagian Sejarah Harga kami untuk memahami sejarah untuk hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari.
Adakah Eclipse masih pelaburan yang baik dalam Malaysia?
Eclipse kekal sebagai mata wang kripto yang didagangkan secara aktif dengan penyertaan pasaran dan pembangunan ekosistem yang berterusan. Walau bagaimanapun, pelaburan kripto seperti melabur dalam ES sememangnya tidak menentu dan harus sejajar dengan toleransi risiko peribadi anda. Sentiasa lakukan penyelidikan bebas (DYOR) dan pertimbangkan keadaan pasaran sebelum membuat keputusan kewangan dan pelaburan.
Berapakah jumlah dagangan harian Eclipse dalam Malaysia?
Eclipse nilai $ 136.22K telah didagangkan di MEXC dalam tempoh 24 jam yang lalu.
Berapakah harga semasa Eclipse dalam Malaysia?
Harga ES langsung dikemas kini dalam masa nyata berdasarkan aktiviti perdagangan global merentas bursa utama, termasuk MEXC. Harga pasaran berubah secara berterusan disebabkan oleh perubahan dalam kecairan, jumlah dagangan, dan sentimen keseluruhan. Untuk melihat harga Eclipse terkini dalam mata wang pilihan anda, lawati ES Harga untuk mendapatkan maklumat lanjut.
Apakah yang mempengaruhi Eclipse harga dalam Malaysia?
Harga ES dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, termasuk sentimen pasaran keseluruhan, volum dagangan, perkembangan teknologi dan trend penggunaan pengguna. Keadaan makroekonomi yang lebih luas seperti perubahan kadar faedah, kitaran kecairan, dan isyarat peraturan—turut memainkan peranan penting dalam pergerakan harga.
Untuk terus mendapat maklumat tentang peralihan pasaran masa nyata dan kemas kini projek, lawati Berita MEXC, untuk analisis terkini dan cerapan crypto.
Token manakah yang mempunyai volum dagangan tertinggi di MEXC?
Di bawah ialah token dagangan teratas semasa di MEXC mengikut volum dagangan 24 jam. Kemas kini harga dan prestasi secara berterusan berdasarkan data pasaran langsung.
Token Terhangat
Harga
Perubahan
BTC
103,397.78
+1.65%
ETH
3,522.69
+4.32%
SOL
161.73
+3.22%
UCN
1,497.75
+0.05%
USDC
0.9999
-0.02%
Bagaimanakah cara saya membuat pesanan henti rugi atau ambil untung ES pada MEXC?
MEXC menyokong pesanan henti rugi dan ambil untung bagi membantu menguruskan risiko secara automatik.
1. Pergi ke bahagian Dagangan Spot atau Niaga Hadapan dan pilih pasangan ES/USDT.
2. Pilih "Had Henti" atau "Pesanan Pencetus" daripada menu jenis pesanan.
3. Tetapkan harga pencetus anda (tahap yang mengaktifkan pesanan) dan harga pelaksanaan anda (harga yang akan diisi).
4. Sahkan butiran pesanan anda dan serahkan.
Pesanan henti rugi anda akan diaktifkan jika harga Eclipse bergerak berbanding kedudukan anda, manakala pesanan ambil untung dilaksanakan secara automatik apabila ia mencapai tahap keuntungan sasaran anda.
Untuk contoh dan tutorial terperinci, lawati Panduan Dagangan Tempat MEXC
Adakah Eclipse harga akan meningkat tahun ini?
Eclipse harga mungkin naik lebih tinggi tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak Eclipse (ES) ramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-09 23:16:21 (UTC+8)
