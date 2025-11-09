Eclipse Harga Hari Ini

Harga langsung Eclipse (ES) hari ini ialah $ 0.10245, dengan 0.22% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa ES kepada USD penukaran adalah $ 0.10245 setiap ES.

Eclipse kini berada pada kedudukan #981 mengikut permodalan pasaran pada $ 13.59M, dengan bekalan edaran sebanyak 132.65M ES. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, ES didagangkan antara $ 0.09888 (rendah) dan $ 0.10462 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.7106542736874376, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.07407824397399612.

Dalam prestasi jangka pendek, ES dipindahkan +0.39% dalam sejam terakhir dan -3.46% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 136.22K.

Eclipse (ES) Maklumat Pasaran

Kedudukan No.981 Modal Pasaran $ 13.59M$ 13.59M $ 13.59M Kelantangan (24J) $ 136.22K$ 136.22K $ 136.22K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 102.45M$ 102.45M $ 102.45M Bekalan Peredaran 132.65M 132.65M 132.65M Bekalan Maks 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Jumlah Bekalan 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Kadar Peredaran 13.26% Rantaian Blok Awam ECLIPSE

