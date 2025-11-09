BursaDEX+
Harga Eclipse langsung hari ini ialah 0.10245 USD.ES modal pasaran ialah 13,589,773.257 USD. Jejaki masa nyata ES kepada USD kemas kini harga, carta langsung, topi pasaran, volum 24 jam dan banyak lagi dalam Malaysia!

Eclipse Logo

EclipseHargae(ES)

1 ES ke USD Harga Langsung:

$0.10245
-0.22%1D
USD
Eclipse (ES) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-09 23:16:21 (UTC+8)

Eclipse Harga Hari Ini

Harga langsung Eclipse (ES) hari ini ialah $ 0.10245, dengan 0.22% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa ES kepada USD penukaran adalah $ 0.10245 setiap ES.

Eclipse kini berada pada kedudukan #981 mengikut permodalan pasaran pada $ 13.59M, dengan bekalan edaran sebanyak 132.65M ES. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, ES didagangkan antara $ 0.09888 (rendah) dan $ 0.10462 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.7106542736874376, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.07407824397399612.

Dalam prestasi jangka pendek, ES dipindahkan +0.39% dalam sejam terakhir dan -3.46% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 136.22K.

Eclipse (ES) Maklumat Pasaran

No.981

$ 13.59M
$ 136.22K
$ 102.45M
132.65M
1,000,000,000
1,000,000,000
13.26%

ECLIPSE

Had Pasaran semasa Eclipse ialah $ 13.59M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 136.22K. Bekalan edaran ES ialah 132.65M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 102.45M.

Eclipse Sejarah Harga USD

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.09888
24J Rendah
$ 0.10462
24J Tinggi

$ 0.09888
$ 0.10462
$ 0.7106542736874376
$ 0.07407824397399612
+0.39%

-0.22%

-3.46%

-3.46%

Eclipse (ES) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Eclipse hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0002259-0.22%
30 Hari$ -0.00285-2.71%
60 Hari$ -0.03675-26.41%
90 Hari$ -0.11685-53.29%
Perubahan Harga Eclipse Hari Ini

Hari ini, ES mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.0002259 (-0.22%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariEclipse

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.00285 (-2.71%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Eclipse

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, ES mengalami perubahan sebanyak $ -0.03675 (-26.41%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Eclipse

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.11685 (-53.29%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Eclipse (ES)?

Semak Eclipsehalaman Sejarah Harga sekarang.

Analisis AI untuk Eclipse

Cerapan dipacu AI yang menganalisis Eclipse pergerakan harga terkini, arah aliran volum dagangan dan penunjuk sentimen pasaran, menyampaikan kemas kini masa nyata untuk mengenal pasti peluang dagangan dan menyokong pembuatan keputusan termaklum.

Apakah faktor yang mempengaruhi harga Eclipse?

Eclipse (ES) token prices are influenced by several key factors:

Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor confidence affect ES pricing.

Technology Adoption: Usage of Eclipse's blockchain platform and developer activity impact demand.

Token Utility: Real-world applications and use cases for ES tokens drive value.

Trading Volume: Liquidity and exchange activity influence price stability.

Competition: Performance relative to other Layer 1/Layer 2 blockchain solutions.

Partnerships: Strategic alliances and ecosystem growth announcements.

Regulatory News: Crypto regulations and compliance developments.

Supply Dynamics: Token distribution, staking rewards, and circulation changes.

Mengapa orang ingin tahu harga Eclipse hari ini?

People want to know Eclipse (ES) price today for several key reasons:

1. Investment decisions - Current price helps determine whether to buy, sell, or hold their ES tokens

2. Portfolio tracking - Investors monitor daily price changes to assess their investment performance and total portfolio value

3. Trading opportunities - Day traders and swing traders use real-time pricing to identify profitable entry and exit points

4. Market sentiment analysis - Price movements indicate overall market confidence and adoption trends for Eclipse

5. Risk management - Understanding current valuation helps investors manage exposure and set appropriate stop-losses

6. Comparative analysis - Comparing ES price with other cryptocurrencies to evaluate relative performance and market positioning

Eclipse price fluctuates constantly due to market demand, news events, and broader crypto market trends, making real-time price monitoring essential for active participants.

Ramalan Harga untuk Eclipse

Eclipse (ES) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun)
Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran ES pada tahun 2030 ialah $ -- dengan kadar pertumbuhan 0.00%.
Eclipse (ES) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun)

Pada tahun 2040, harga Eclipse berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ --.

Alat MEXC
Untuk unjuran senario masa nyata dan analisis yang lebih diperibadikan, pengguna boleh menggunakan Alat Ramalan Harga dan Wawasan Pasaran AI MEXC.
Penafian: Senario ini adalah ilustrasi dan pendidikan; mata wang kripto tidak menentu—menjalankan penyelidikan anda sendiri (DYOR) sebelum membuat keputusan.
Ingin tahu berapa harga Eclipse yang akan dicapai pada 2025–2026? Lawati halaman Ramalan Harga kami untuk ES ramalan harga bagi tahun 2025–2026 dengan mengklik Eclipse Ramalan Harga.

Perihal Eclipse

ES (Era Swap) is a decentralized blockchain-based ecosystem designed to facilitate peer-to-peer exchange of services. The platform utilizes its native token, ES, as the medium of exchange for services rendered within the ecosystem. Era Swap's primary purpose is to eliminate intermediaries in service transactions, thereby ensuring fair and transparent dealings between service providers and consumers. The platform employs a Proof-of-Stake consensus mechanism and has a deflationary token issuance model, where tokens are burned after each transaction, reducing the overall supply over time. Typical uses of Era Swap include freelancing, rental services, and prediction markets, among others.

Bagaimana untuk membeli & Melabur Eclipse dalam Malaysia

Bersedia untuk bermula dengan Eclipse? Membeli ES adalah pantas dan mesra pemula di MEXC. Anda boleh mula berdagang serta-merta setelah anda membuat pembelian pertama anda. Untuk mengetahui lebih lanjut, lihat panduan penuh kami tentang cara membeli Eclipse. Di bawah ialah gambaran keseluruhan 5 langkah pantas untuk membantu anda memulakan Eclipse (ES) perjalanan Membeli anda.

Langkah 1

Daftar untuk Akaun dan Lengkapkan KYC

Mula-mula, daftar untuk akaun dan lengkapkan KYC di MEXC. Anda boleh berbuat demikian di laman web rasmi MEXC atau Aplikasi MEXC menggunakan nombor telefon atau alamat e-mel anda.
Langkah 2

Tambahkan USDT, USDC atau USDE pada Dompet Anda

USDT, USDC dan USDE memudahkan dagangan di MEXC. Anda boleh membeli USDT, USDC dan USDE melalui pindahan wang melalui bank, dagangan OTC atau P2P.

Langkah 3

Pergi ke Halaman Dagangan Spot

Di laman web MEXC, klik pada Spot di bar atas dan cari token pilihan anda.
Langkah 4

Pilih Token Anda

Dengan lebihan 132.65M token tersedia, anda boleh membeli Bitcoin, Ethereum dan token sohor kini dengan mudah.
Langkah 5

Lengkapkan Pembelian Anda

Masukkan jumlah token atau yang setara dalam mata wang tempatan anda. Klik Beli, dan Eclipse akan dikreditkan serta-merta ke dompet anda.
Apa yang boleh anda lakukan dengan Eclipse

Memiliki Eclipse membolehkan anda membuka lebih banyak pintu dari segi hanya membeli dan memegang. Anda boleh berdagang BTC di ratusan pasaran, memperoleh ganjaran pasif melalui produk pertaruhan dan simpanan fleksibel, atau memanfaatkan alat dagangan profesional untuk mengembangkan aset anda. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, pelabur berpengalaman, MEXC memudahkan untuk memaksimumkan potensi crypto anda. Di bawah ialah empat cara teratas anda boleh memanfaatkan sepenuhnya token Bitcoin anda

Berdagang dengan Yuran Amat Rendah di MEXC

Membeli Eclipse (ES) di MEXC bermakna lebih nilai untuk wang anda. Sebagai salah satu platform kripto dengan bayaran terendah di pasaran, MEXC membantu anda mengurangkan kos daripada perdagangan pertama anda.

Yuran dagangan Spot:
--
Pembuat
--
Pengambil
Yuran dagangan Niaga Hadapan:
--
Pembuat
--
Pengambil

Tambahan pula, anda boleh berdagang token spot terpilih tanpa sebarang bayaran melalui Pesta Tanpa Yuran MEXC.

Apakah itu Eclipse (ES)

Eclipse is a L2 on Ethereum built using Solana's Virtual Machine.

Eclipse Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Eclipse, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Eclipse Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Eclipse

Berapakah nilai 1 Eclipse pada tahun 2030?
Jika Eclipse berkembang pada kadar tahunan 5%, nilai anggarannya boleh mencecah sekitar $-- menjelang 2026, $-- menjelang 2030, $-- menjelang 2035, dan $-- menjelang 2040. Angka-angka ini menggambarkan senario pertumbuhan berganda yang stabil, namun harga masa hadapan yang sebenar akan bergantung pada tahap penerimaan pasaran, perkembangan peraturan, dan keadaan makroekonomi. Anda boleh melihat jadual unjuran penuh di bawah untuk butiran terperinci tahun demi tahun bagi harga Eclipse berpotensi dan jangkaan ROI.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-09 23:16:21 (UTC+8)

Eclipse (ES) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
11-08 07:05:00Kemas Kini Industri
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Kemas Kini Industri
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Kemas Kini Industri
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Kemas Kini Industri
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Kemas Kini Industri
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Kemas Kini Industri
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Berita Panas

Mengapa Ramai Orang Masih Kehilangan Wang Dalam Bull Run?

October 6, 2025

Kenaikan Rangkaian Lapisan 2 Bitcoin: Memahami Teknologi yang Mengubah Masa Depan Bitcoin di 2025

October 6, 2025

Altcoin pada 2025: Apabila TOTAL3 Mencapai Tahap Tinggi Baru tetapi Portfolio Anda Tidak Bergerak

October 5, 2025
Perdagangan Eclipse (ES) Pasaran di MEXC

Terokai pasaran spot dan niaga hadapan, lihat harga Eclipse langsung, volum dan dagangan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24J
Volum 24J
ES/USDC
$0.10231
$0.10231$0.10231
-0.61%
0.00% (USDT)
ES/USDT
$0.10245
$0.10245$0.10245
-0.33%
0.00% (USDT)

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

