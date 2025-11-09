Yooldo GamesHargae(ESPORTS)
Harga langsung Yooldo Games (ESPORTS) hari ini ialah $ 0.22136, dengan 2.46% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa ESPORTS kepada USD penukaran adalah $ 0.22136 setiap ESPORTS.
Yooldo Games kini berada pada kedudukan #702 mengikut permodalan pasaran pada $ 27.97M, dengan bekalan edaran sebanyak 126.35M ESPORTS. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, ESPORTS didagangkan antara $ 0.20887 (rendah) dan $ 0.23261 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.2733753195010742, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.05189790997151288.
Dalam prestasi jangka pendek, ESPORTS dipindahkan +0.60% dalam sejam terakhir dan +3.92% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 113.99K.
Had Pasaran semasa Yooldo Games ialah $ 27.97M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 113.99K. Bekalan edaran ESPORTS ialah 126.35M, dengan jumlah bekalan sebanyak 899999999.9999992. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 199.22M.
Jejaki perubahan harga untuk Yooldo Games hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:
|Tempoh
|Perubahan (USD)
|Perubahan (%)
|Hari ini
|$ -0.0055828
|-2.46%
|30 Hari
|$ +0.03724
|+20.22%
|60 Hari
|$ +0.09489
|+75.02%
|90 Hari
|$ +0.07928
|+55.79%
Hari ini, ESPORTS mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.0055828 (-2.46%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.
Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ +0.03724 (+20.22%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.
Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, ESPORTS mengalami perubahan sebanyak $ +0.09489 (+75.02%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.
Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.07928 (+55.79%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.
Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Yooldo Games (ESPORTS)?
Semak Yooldo Gameshalaman Sejarah Harga sekarang.
Cerapan dipacu AI yang menganalisis Yooldo Games pergerakan harga terkini, arah aliran volum dagangan dan penunjuk sentimen pasaran, menyampaikan kemas kini masa nyata untuk mengenal pasti peluang dagangan dan menyokong pembuatan keputusan termaklum.
Pada tahun 2040, harga Yooldo Games berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ --.
ESPORTS (ESPORTS) is a digital asset designed to serve as the primary currency within the online gaming and esports industry. Its primary function is to facilitate transactions, including the purchase of in-game items, betting on esports events, and rewarding players for their gaming achievements. Built on the Ethereum blockchain, ESPORTS uses the ERC-20 token standard, which allows for seamless integration with existing gaming platforms and services. The asset's issuance and supply model is based on a predetermined schedule, with a capped maximum supply to maintain scarcity. ESPORTS aims to provide a decentralized, secure, and efficient means of value exchange in the rapidly growing global esports and online gaming ecosystem.
Yooldo is a multi-chain Web3 gaming platform, which makes it simpler to onboard as a result of a CEX-like interface but enables actual digital ownership by means of NFT and token-based assets. Supported by Consensys, Linea, and different leading partners, Yooldo's multi-game universe, fueled by the ESPORTS token. Constantly experimenting to seek out viable Web3 gaming fashions, Yooldo additionally develops complementary service offerings to complement the Web3 ecosystem. Friction-free Level 2 and bridge integrations make it doable to execute lightning-fast, cost-effective gameplay between Etherium, Linea, BNB Chain and more. Ever since 2021, the Yooldo team impressed the market with dedication and know-how, evident through various initiatives and continued deliveries. On high of greater than a decade's hackathon wins, Yooldo rewrites the GameFi playbook to Web2 and Web3 neophytes and aficionados equally.
