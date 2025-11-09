Yooldo Games Harga Hari Ini

Harga langsung Yooldo Games (ESPORTS) hari ini ialah $ 0.22136, dengan 2.46% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa ESPORTS kepada USD penukaran adalah $ 0.22136 setiap ESPORTS.

Yooldo Games kini berada pada kedudukan #702 mengikut permodalan pasaran pada $ 27.97M, dengan bekalan edaran sebanyak 126.35M ESPORTS. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, ESPORTS didagangkan antara $ 0.20887 (rendah) dan $ 0.23261 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.2733753195010742, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.05189790997151288.

Dalam prestasi jangka pendek, ESPORTS dipindahkan +0.60% dalam sejam terakhir dan +3.92% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 113.99K.

Yooldo Games (ESPORTS) Maklumat Pasaran

Kedudukan No.702 Modal Pasaran $ 27.97M$ 27.97M $ 27.97M Kelantangan (24J) $ 113.99K$ 113.99K $ 113.99K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 199.22M$ 199.22M $ 199.22M Bekalan Peredaran 126.35M 126.35M 126.35M Bekalan Maks 900,000,000 900,000,000 900,000,000 Jumlah Bekalan 899,999,999.9999992 899,999,999.9999992 899,999,999.9999992 Kadar Peredaran 14.03% Rantaian Blok Awam BSC

Had Pasaran semasa Yooldo Games ialah $ 27.97M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 113.99K. Bekalan edaran ESPORTS ialah 126.35M, dengan jumlah bekalan sebanyak 899999999.9999992. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 199.22M.