Blue Chip Blitz
Harga Yooldo Games langsung hari ini ialah 0.22136 USD.ESPORTS modal pasaran ialah 27,967,809.996399811844 USD. Jejaki masa nyata ESPORTS kepada USD kemas kini harga, carta langsung, topi pasaran, volum 24 jam dan banyak lagi dalam Malaysia!Harga Yooldo Games langsung hari ini ialah 0.22136 USD.ESPORTS modal pasaran ialah 27,967,809.996399811844 USD. Jejaki masa nyata ESPORTS kepada USD kemas kini harga, carta langsung, topi pasaran, volum 24 jam dan banyak lagi dalam Malaysia!

Yooldo Games Logo

Yooldo GamesHargae(ESPORTS)

1 ESPORTS ke USD Harga Langsung:

$0.22136
-2.46%1D
USD
Yooldo Games (ESPORTS) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-09 23:56:51 (UTC+8)

Yooldo Games Harga Hari Ini

Harga langsung Yooldo Games (ESPORTS) hari ini ialah $ 0.22136, dengan 2.46% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa ESPORTS kepada USD penukaran adalah $ 0.22136 setiap ESPORTS.

Yooldo Games kini berada pada kedudukan #702 mengikut permodalan pasaran pada $ 27.97M, dengan bekalan edaran sebanyak 126.35M ESPORTS. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, ESPORTS didagangkan antara $ 0.20887 (rendah) dan $ 0.23261 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.2733753195010742, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.05189790997151288.

Dalam prestasi jangka pendek, ESPORTS dipindahkan +0.60% dalam sejam terakhir dan +3.92% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 113.99K.

Yooldo Games (ESPORTS) Maklumat Pasaran

No.702

$ 27.97M
$ 113.99K
$ 199.22M
126.35M
900,000,000
899,999,999.9999992
14.03%

BSC

Had Pasaran semasa Yooldo Games ialah $ 27.97M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 113.99K. Bekalan edaran ESPORTS ialah 126.35M, dengan jumlah bekalan sebanyak 899999999.9999992. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 199.22M.

Yooldo Games Sejarah Harga USD

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.20887
24J Rendah
$ 0.23261
24J Tinggi

$ 0.20887
$ 0.23261
$ 0.2733753195010742
$ 0.05189790997151288
+0.60%

-2.46%

+3.92%

+3.92%

Yooldo Games (ESPORTS) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Yooldo Games hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0055828-2.46%
30 Hari$ +0.03724+20.22%
60 Hari$ +0.09489+75.02%
90 Hari$ +0.07928+55.79%
Perubahan Harga Yooldo Games Hari Ini

Hari ini, ESPORTS mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.0055828 (-2.46%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariYooldo Games

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ +0.03724 (+20.22%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Yooldo Games

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, ESPORTS mengalami perubahan sebanyak $ +0.09489 (+75.02%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Yooldo Games

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.07928 (+55.79%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Yooldo Games (ESPORTS)?

Semak Yooldo Gameshalaman Sejarah Harga sekarang.

Analisis AI untuk Yooldo Games

Cerapan dipacu AI yang menganalisis Yooldo Games pergerakan harga terkini, arah aliran volum dagangan dan penunjuk sentimen pasaran, menyampaikan kemas kini masa nyata untuk mengenal pasti peluang dagangan dan menyokong pembuatan keputusan termaklum.

Apakah faktor yang mempengaruhi harga Yooldo Games?

Several key factors influence Yooldo Games (ESPORTS) token prices:

1. Gaming ecosystem adoption and user growth
2. Tournament participation and prize pools
3. NFT marketplace activity and trading volume
4. Token utility within games and staking rewards
5. Partnership announcements with gaming companies
6. Overall crypto market sentiment and trends
7. Supply mechanics including token burns or releases
8. Platform development updates and new game launches
9. Regulatory news affecting gaming tokens
10. Community engagement and social media buzz

These factors combine to drive price volatility through supply-demand dynamics.

Mengapa orang ingin tahu harga Yooldo Games hari ini?

People want to know Yooldo Games (ESPORTS) price today for several key reasons: investment decisions, portfolio tracking, trading opportunities, market analysis, and staying updated on their holdings' value. Real-time pricing helps traders identify entry/exit points and assess market trends.

Ramalan Harga untuk Yooldo Games

Yooldo Games (ESPORTS) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun)
Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran ESPORTS pada tahun 2030 ialah $ -- dengan kadar pertumbuhan 0.00%.
Yooldo Games (ESPORTS) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun)

Pada tahun 2040, harga Yooldo Games berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ --.

Perihal Yooldo Games

ESPORTS (ESPORTS) is a digital asset designed to serve as the primary currency within the online gaming and esports industry. Its primary function is to facilitate transactions, including the purchase of in-game items, betting on esports events, and rewarding players for their gaming achievements. Built on the Ethereum blockchain, ESPORTS uses the ERC-20 token standard, which allows for seamless integration with existing gaming platforms and services. The asset's issuance and supply model is based on a predetermined schedule, with a capped maximum supply to maintain scarcity. ESPORTS aims to provide a decentralized, secure, and efficient means of value exchange in the rapidly growing global esports and online gaming ecosystem.

Bagaimana untuk membeli & Melabur Yooldo Games dalam Malaysia

Bersedia untuk bermula dengan Yooldo Games? Membeli ESPORTS adalah pantas dan mesra pemula di MEXC. Anda boleh mula berdagang serta-merta setelah anda membuat pembelian pertama anda. Untuk mengetahui lebih lanjut, lihat panduan penuh kami tentang cara membeli Yooldo Games. Di bawah ialah gambaran keseluruhan 5 langkah pantas untuk membantu anda memulakan Yooldo Games (ESPORTS) perjalanan Membeli anda.

Langkah 1

Daftar untuk Akaun dan Lengkapkan KYC

Mula-mula, daftar untuk akaun dan lengkapkan KYC di MEXC. Anda boleh berbuat demikian di laman web rasmi MEXC atau Aplikasi MEXC menggunakan nombor telefon atau alamat e-mel anda.
Langkah 2

Tambahkan USDT, USDC atau USDE pada Dompet Anda

USDT, USDC dan USDE memudahkan dagangan di MEXC. Anda boleh membeli USDT, USDC dan USDE melalui pindahan wang melalui bank, dagangan OTC atau P2P.

Langkah 3

Pergi ke Halaman Dagangan Spot

Di laman web MEXC, klik pada Spot di bar atas dan cari token pilihan anda.
Langkah 4

Pilih Token Anda

Dengan lebihan 126.35M token tersedia, anda boleh membeli Bitcoin, Ethereum dan token sohor kini dengan mudah.
Langkah 5

Lengkapkan Pembelian Anda

Masukkan jumlah token atau yang setara dalam mata wang tempatan anda. Klik Beli, dan Yooldo Games akan dikreditkan serta-merta ke dompet anda.
Panduan Cara Membeli Yooldo Games (ESPORTS)

Apakah itu Yooldo Games (ESPORTS)

Yooldo is a multi-chain Web3 gaming platform, which makes it simpler to onboard as a result of a CEX-like interface but enables actual digital ownership by means of NFT and token-based assets. Supported by Consensys, Linea, and different leading partners, Yooldo's multi-game universe, fueled by the ESPORTS token. Constantly experimenting to seek out viable Web3 gaming fashions, Yooldo additionally develops complementary service offerings to complement the Web3 ecosystem. Friction-free Level 2 and bridge integrations make it doable to execute lightning-fast, cost-effective gameplay between Etherium, Linea, BNB Chain and more. Ever since 2021, the Yooldo team impressed the market with dedication and know-how, evident through various initiatives and continued deliveries. On high of greater than a decade's hackathon wins, Yooldo rewrites the GameFi playbook to Web2 and Web3 neophytes and aficionados equally.

Yooldo Games Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Yooldo Games, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Yooldo Games Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Yooldo Games

Berapakah nilai 1 Yooldo Games pada tahun 2030?
Jika Yooldo Games berkembang pada kadar tahunan 5%, nilai anggarannya boleh mencecah sekitar $-- menjelang 2026, $-- menjelang 2030, $-- menjelang 2035, dan $-- menjelang 2040. Angka-angka ini menggambarkan senario pertumbuhan berganda yang stabil, namun harga masa hadapan yang sebenar akan bergantung pada tahap penerimaan pasaran, perkembangan peraturan, dan keadaan makroekonomi. Anda boleh melihat jadual unjuran penuh di bawah untuk butiran terperinci tahun demi tahun bagi harga Yooldo Games berpotensi dan jangkaan ROI.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-09 23:56:51 (UTC+8)

