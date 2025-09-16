Apakah itu EstateX (ESX)

EstateX is pioneering the democratization of the $300 trillion global real estate market, addressing critical pain points and making property ownership accessible, affordable, and flexible. By harnessing blockchain technology, EstateX empowers anyone to start building a diversified real estate portfolio with as little as $100, shattering traditional barriers and unlocking opportunities for wealth generation globally.

Tokenomik EstateX (ESX)

Memahami tokenomik EstateX (ESX) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token ESX dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai EstateX Berapakah nilai EstateX (ESX) hari ini? Harga langsung ESX dalam USD ialah 0.012621 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa ESX ke USD? $ 0.012621 . Lihat Harga semasa ESX ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran EstateX? Had pasaran untuk ESX ialah $ 11.98M USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran ESX? Bekalan edaran ESX ialah 948.88M USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) ESX? ESX mencapai harga ATH sebanyak 0.04621212716961263 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa ESX? ESX melihat harga ATL sebanyak 0.006102775970466683 USD . Berapakah jumlah dagangan ESX? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk ESXialah $ 65.17K USD . Adakah ESX akan naik lebih tinggi tahun ini? ESX mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak ESXramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

