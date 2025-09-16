Lagi Mengenai ESX

EstateX (ESX) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 22:34:39 (UTC+8)

EstateX (ESX) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.012616
$ 0.012616$ 0.012616
24J Rendah
$ 0.013536
$ 0.013536$ 0.013536
24J Tinggi

$ 0.012616
$ 0.012616$ 0.012616

$ 0.013536
$ 0.013536$ 0.013536

$ 0.04621212716961263
$ 0.04621212716961263$ 0.04621212716961263

$ 0.006102775970466683
$ 0.006102775970466683$ 0.006102775970466683

-3.32%

-3.88%

-12.60%

-12.60%

EstateX (ESX) harga masa nyata ialah $ 0.012621. Sepanjang 24 jam yang lalu, ESX didagangkan antara $ 0.012616 rendah dan $ 0.013536 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi ESX sepanjang masa ialah $ 0.04621212716961263, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.006102775970466683.

Dari segi prestasi jangka pendek, ESX telah berubah sebanyak -3.32% sejak sejam yang lalu, -3.88% dalam 24 jam dan -12.60% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

EstateX (ESX) Maklumat Pasaran

No.1090

$ 11.98M
$ 11.98M$ 11.98M

$ 65.17K
$ 65.17K$ 65.17K

$ 88.35M
$ 88.35M$ 88.35M

948.88M
948.88M 948.88M

7,000,000,000
7,000,000,000 7,000,000,000

7,000,000,000
7,000,000,000 7,000,000,000

13.55%

BASE

Had Pasaran semasa EstateX ialah $ 11.98M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 65.17K. Bekalan edaran ESX ialah 948.88M, dengan jumlah bekalan sebanyak 7000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 88.35M.

EstateX (ESX) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk EstateX hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.00051083-3.88%
30 Hari$ -0.010554-45.55%
60 Hari$ -0.000373-2.88%
90 Hari$ +0.009671+327.83%
Perubahan Harga EstateX Hari Ini

Hari ini, ESX mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.00051083 (-3.88%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariEstateX

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.010554 (-45.55%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari EstateX

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, ESX mengalami perubahan sebanyak $ -0.000373 (-2.88%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari EstateX

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.009671 (+327.83%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga EstateX (ESX)?

Semak EstateXhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu EstateX (ESX)

EstateX is pioneering the democratization of the $300 trillion global real estate market, addressing critical pain points and making property ownership accessible, affordable, and flexible. By harnessing blockchain technology, EstateX empowers anyone to start building a diversified real estate portfolio with as little as $100, shattering traditional barriers and unlocking opportunities for wealth generation globally.

EstateX tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus EstateX pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak ESX ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang EstateX di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian EstateX anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

EstateX Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai EstateX (ESX) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset EstateX (ESX) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk EstateX.

Semak EstateX ramalan harga sekarang!

Tokenomik EstateX (ESX)

Memahami tokenomik EstateX (ESX) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token ESX dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli EstateX (ESX)

Mencari cara membeli EstateX? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah EstateX di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

ESX kepada Mata Wang Tempatan

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai EstateX

Berapakah nilai EstateX (ESX) hari ini?
Harga langsung ESX dalam USD ialah 0.012621 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa ESX ke USD?
Harga semasa ESX ke USD ialah $ 0.012621. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran EstateX?
Had pasaran untuk ESX ialah $ 11.98M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran ESX?
Bekalan edaran ESX ialah 948.88M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) ESX?
ESX mencapai harga ATH sebanyak 0.04621212716961263 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa ESX?
ESX melihat harga ATL sebanyak 0.006102775970466683 USD.
Berapakah jumlah dagangan ESX?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk ESXialah $ 65.17K USD.
Adakah ESX akan naik lebih tinggi tahun ini?
ESX mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak ESXramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 22:34:39 (UTC+8)

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

